Vučićev gaf nakon pogibije dvoje ljudi u Beogradu srušio društvene mreže, on se ispričao i poručio: 'Ispao sam glup...'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ispričao se nakon što je jučer na konferenciji za medije, komentiravši pogibiju dvojice radnika na gradilištu Beograda, rekao da svakih deset sekundi u Americi strada po jedan perač prozora.

Vučić je naime citirao satirični portal The Onion i njihov članak iz davne 2011. godine zbog čega je vrlo brzo postao predmetom sprdnje na društvenim mrežama, javlja Blic.

Danas se ispričao zbog svoje izjave i poručio:

"Imam nešto što mi je pomalo neugodno jer moram se ispričati građanima Srbije za glupost koju sam sinoć izgovorio, odnosno grešku koju sam napravio. Mnogi su jedva dočekali, pošto nisu mogli reći bilo što o suštini onoga o čemu sam pričao. To je sa nekog šaljivog sajta uzeto i nisu krivi moji savjetnici, ja sam kriv. Da sam malo razmislio, da nisam bio umoran, odmah bih shvatio. To je bila glupost i ja sam ispao glup. Nije bilo loše namjere, a čak i da je bilo, ne vidim da bi to moglo promijeniti suštinu stvari o kojoj sam govorio", zaključio je Vučić.