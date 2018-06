Slovenija ukinula ograničenja Hrvatima na svojem tržištu rada, još samo jedna članica EU-a nije to učinila

Nakon što je Slovenija u petak objavila da hrvatskim državljanima ukida ograničenje na svojem tržištu rada, Austrija je ostala jedina zemlja EU-a u kojoj je ta mjera ostala na snazi.



"Slovenija je odlučila ukinuti ograničenja za slobodu kretanja hrvatskih radnika i sada je ostala samo Austrija s tim ograničenjem. U nekim drugim okolnostima to bi bio veliki uspjeh, ali u kontekstu demografske obnove i odlaska ljudi na to sada manje gledamo kao na uspjeh. U zadnja četiri mjeseca, Nizozemska, Velika Britanija i Slovenija ukinule su ograničenja. Mi ćemo sada recipročno ukinuti ograničenja za slovenske radnike", rekao je premijer Andrej Plenković danas u Bruxellesu.



Austrijska vlada objavila je u ožujku da namjerava zatražiti odobrenje Europske komisije da se do 2020. produlji prijelazno razdoblje tijekom kojeg građani Hrvatske nemaju potpuno otvoren pristup austrijskom tržištu rada.

Kao jedan od razloga naveden je velik broj nezaposlenih hrvatskih državljana koji žive u Austriji.



"Već sada bilježimo natprosječno velik broj Hrvata u Austriji koji su bez posla. I zato se može polaziti od toga da prijevremeno otvaranje tržišta rada za državljane ove zemlje ne bi rezultiralo povećanjem broja stručnjaka i visokokvalificiranih nego povećanjem broja nezaposlenih“, stajalo je u ožujku u obrazloženju vlade.



Nadalje se objašnjava da je i sada, kada je tržište rada za radnike iz Hrvatske djelomično zatvoreno, poslodavcima iz Austrije moguće zaposlenje hrvatskih radnika u preko 60 zanimanja koja su u Austriji deficitarna. Vlada je rekla da ispituje i dodatne izuzetke, primjerice za sezonske radnike u turizmu kao i za proširenje liste zanimanja koja su izuzeta od ograničenja.



Zemlje Europske unije imaju pravo ograničiti pristup državljanima novih članica Unije na najviše sedam godina, po modelu dvije godine plus tri plus dvije. Zadnje dvije godine moguće je ograničenje jedino u slučaju da se utvrdi da bi potpuno otvaranje granica negativno utjecalo na domaće tržište rada.



Dok će Austrija zadržati tržište rada zatvorenim do 1. srpnja 2020., Slovenija je u petak objavila da će hrvatski državljani od 1. srpnja na njezinom tržištu rada biti izjednačeni s državljanima drugih članica Europske unije i moći će se zapošljavati bez radnih dozvola.



Potvrdilo je to u petak slovensko ministarstvo za rad i socijalnu politiku.



S obzirom na sadašnju situaciju na slovenskom tržištu rada, nisku stopu nezaposlenosti i velik nedostatak radne snage, nije bilo potrebe da se prijelazni režim ograničenja za Hrvate na slovenskom tržištu rada produži za još dvije godine, objavilo je ministarstvo.