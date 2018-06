Zadnja pobjeda Erdogana: dok gospodarski problemi rastu, sultanu popularnost pada

Nova era Turske započet će 24. lipnja, a donijet će učinkovitiju izvršnu vlast, autoritativnije zakonodavstvo i nezavisnije pravosuđe, poručio je turski lider Recep Tayyip Erdogan povodom nedjeljnih prijevremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, prenosi tamošnja agencija Anadolija.



Predsjednik je rekao i kako će potražiti koalicijskog partnera ako njegova vladajuća Stranka pravde i razvoja (AKP) bude imala manje od 300 od ukupno 600 mjesta u parlamentu, ali su izgledi za to "jako, jako mali".



Analitičari primjećuju kako je Edogan godinama suvereno vladao zbog dobrih ekonomskih rezultata.

U laganom padu

Sada je pak u Turskoj zabilježena inflacija od oko 12 posto, kao i pad lire od gotovo 20 posto od početka godine, što komplicira život običnim građanima. I strane investicije lani su zaokružene na 10,8 milijardi dolara, što je najmanji iznos u posljednjih sedam godina.



Politolog Vedran Obućina, voditelj Odsjeka za Tursku i Bliski istok u Institutu za europske i globalizacijske studije ukazuje kako "gospodarski problemi, zajedno s pitanjima sve manjih građanskih i političkih prava, značajno otežavaju Erdoganu, odnosno njegovu AKP-u da dobije apsolutnu većinu u turskom parlamentu".



- AKP će, najvjerojatnije, imati relativnu većinu, ali je onda pitanje hoće li imati dovoljno potpore za sastav jednostranačke vlade. Vlada trenutačno ima potporu nacionalista iz MHP-a. Međutim, oni nisu službeno u vladi. Sada bi moglo doći do situacije kada će Erdogan morati stvarati koaliciju, i to će biti prvi put od kada je AKP došla na vlast, konstatirao je stručnjak za Tursku.



Kada su u pitanju predsjednički izbori, on procjenjuje da bi Erdogan mogao pobijediti, ali s vrlo niskim postotkom.



- To će biti tijesna pobjeda koja će staviti u pitanje legitimnost cijelog njegova političkog projekta. Pri tome mislim na promjenu ustava, davanje velikih ovlasti predsjedniku i tako dalje.



Ne isključuje se mogućnost da bi Erdogan mogao iskoristiti te ovlasti, što ih sada ima, te utjecati na izborne rezultate u smislu svega što se sada događa. To se odnosi na manju medijsku vidljivost oporbe, sustavno demoniziranje te oporbe, nepuštanje oporbenih političara iz zatvora i tako dalje, nabrojio je naš sugovornik.



Zanimljivo je spomenuti da su na referendumu o promjeni ustava jezičak na vagi, koji je prevagnuo u Erdoganovu korist, bili Turci u inozemstvu, mahom u Njemačkoj.



- Na referendum je izišlo više od 80 posto Turaka u Njemačkoj i velikom većinom glasali su za promjenu ustava. S obzirom na to da su se sada izbori u velikoj većini od 60 zemalja diljem svijeta, u kojima Turci glasuju, uglavnom provodili od 7. do 19. lipnja u turskim veleposlanstvima i konzulatima, može se primijetiti da je, na primjer, na biralištima u Njemačkoj izišlo manje od polovice turskih građana. To, očito, znači da Erdogan sada ne može računati na brojčanu pomoć turske emigracije, primijetio je politolog.



Osim AKP-a, birači se, po običaju, mogu prikloniti kemalistima, odnosno Republikanskoj stranci (CHP) koji predstavljaju staru sekularnu i nacionalističku elitu.

'Opaka' vučica

- Tu je i liberalna prokurdska stranka HDP čiji je predsjednik Demirtas u pritvoru, ali vodi kampanju. Oni pokušavaju preuzeti dio ljevice, kao i dio kurdskih glasova.



U utrci je još i niz centrističkih i islamističkih stranaka, koje su se većinom odvojile od AKP-a. Među njima je Nova stranka Iyi, a vodi je Meral Aksener.



Neki analitičari nadaju se da bi ta bivša ministrica unutarnjih poslova, koju je Politico uvrstio u popis 28 osoba što "oblikuju i tresu" Europu, mogla poremetiti planove novog turskog sultana Erdogana u utrci za predsjednika. Turska "Čelična lady" ili Asena, koja je ovaj drugi nadimak dobila po mitološkog vučici što je u nomadsko doba spasila vojnika nakon bitke, tvrdi da njena zemlja doživljava prijetnje i zalaže se "za slobodno društvo bez korupcije, društvo slobodnih medija i neovisnog sudstva".



- Čelnica Nove stranke Meral Aksener je glavna protivnica Erdogana na predsjedničkim izborima ako dođe do drugog kruga.



Ona je jako zanimljiva jer je bila visokopozicionirana u APK-u, ali je zbog svađe s Erdoganom napustila stranku.



Aksener je osnovala Novu stranku koja je dobila potporu mnogih drugih AKP-ovih dužnosnika, čujemo od voditelja Odsjeka IEGS-a.

Uz Meral Aksener, koja zastupa konzervativne i nacionalističke ideje, u drugi krug bi mogao i inteligentni kandidat stranke lijevog centra Republikanske Narodne stranke (CHP) Muharrem Ince.



U utrci je i karizmatični političar Selahattin Demirtas koji je na izborima 2014. bio ozbiljna konkurencija Erdoganu, a svoju prokurdsku stranku HDP je na izborima 2015. odveo u parlament.



- Mislim da bi ovo mogli biti posljednji uspješni izbori AKP-a, osim ako se Turska ne okrene autoritarnoj islamističkoj vladi na čelu s predsjednikom, koji računa na mogućnosti da s novim ovlastima proširi izvanredno stanje.



U tom slučaju vladat će i dalje AKP koji za to ima "infrastrukturu" jer su postavili sebi lojalne ljude u sudstvo, medijske kuće i kao i u vojsku - prognozirao je Vedran Obućina.