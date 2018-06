Papa najavio promjene u skupini kardinala savjetnika, nakon što su dvojica među njima optužena za prikrivanje spolnog zlostavljanja u Crkvi

Papa Frane će sljedećih nekoliko tjedana i mjeseca provesti važne promjene u Vatikanu te uvesti nova lica i ideje u nastojanju da provede reforme, piše u petak Reuters.



U dvosatnom intervjuu za Reuters, Sveti Otac je kazao da je odlučio da će Ured papinskih dobrotvornih udruga, poznat i kao ured za milosrđe, od sada voditi kardinal, najviši crkveni dostojanstvenik iza samog Pape.



Taj ured, čiji počeci sežu u rano 13. stoljeće i kojemu je sada na čelu poljski nadbiskup Konrad Krajewski, elemozinar Njegove Svetosti, nikada do sada nije vodio kardinal. Krajewski će s 13 ostalih crkvenih dužnosnika biti sljedeći tjedan promaknut u kardinala.



Tim činom će papa Frane tom uredu koji nadgleda pomoć siromašnima dati veću važnost i prepoznatljivost. Prema njegovim riječima, Papa ima dvije produžene ruke, jedna je da je Papa čuvar vjere, a posao obavlja Kongregacija za nauk vjere kojom upravlja kardinal.



"Druga produžena ruka je Papin dobrotvor i na tom mjestu mora biti kardinal. To su dvije Papine produžene ruke: vjera i milosrđe", kazao je papa Frane

.

Pod Papinim vodstvom, Krajewski je revitalizirao Ured za milosrđe. Često ga se vidi na ulicama Rima kako pomaže beskućnicima. Taj papinski djelitelj milostinje je tako u lipnju 2017. ustupio svoj stan u Vatikanu sirijskoj izbjegličkoj obitelji koja je bila dobila prinovu, a on se preselio u svoj ured.



Tada je medijima izjavio da "ne vidi ništa neobično u tome jer dijeljenje spada u DNK Crkve".



Papa je također najavio promjene u skupini kardinala savjetnika iz cijelog svijeta, poznatoj kao C-9. Dvojica članova C-9, australski kardinal George Pell i čileanski kardinal Francisco Javier Errazuriz Ossa, optuženi su za prikrivanje spolnog zlostavljanja u Crkvi. Obojica odbacuju optužbe.



Papa je potvrdio da planira uvesti promjene i u Uredu za patrimonij Svete Stolice (APSA), a riječ je o ključnom uredu Svete Stolice za nekretnine i investicije, koji je svojedobno bio pod istragom za pranje novca, trgovinu povjerljivim informacijama i tržišne manipulacije.



Dosadašnji voditelj tog ureda, talijanski kardinal Domenico Calcagno, ponudio je ostavku pošto je napunio 75 godina, dobnu granicu za obavljanje te dužnosti.



"Calcagno zna kako ured funkcionira, ali možda nam je potreban jedan novi mentalitet", kazao je Papa te izrazio zabrinutost zbog nedostatka "transparentnosti" kada se radi o vatikanskim nekretninama.



"Moramo imati više transparentnosti i to ovisi o APSA-i", zaključio je Papa.