'J*** se, Melania, ti si jedno obično bezlično govno!': slavna komičarka nagazila prvu damu zbog užasa pred kojim Amerika zatvara oči; Pogledajte o čemu priča

Američka prva dama Melania Trump izjavila je nedavno u medijima da joj se 'srce cijepa kada vidi djecu izbjeglica koju na žici odvajaju od roditelja' te da se 'nada da će demokrati i republikanci pronaći neko zajedničko rješenje tom problemu'.



Ova je njena izjava raspalila javnost kao nijedna prije. Kako je svima dobro poznato, politika Donalda Trumpa, Melanijinog supruga, provodi nešto u potpunosti suprotno s ovim srcedrapajućim izljevom, stoga su mnogi ostali blago zbunjeni. Zna li uopće prva dama da se govorilo o zidu koji će dijeliti Meksiko od Sjedinjenih Država? I mnogo važnije, prati li uopće političku situaciju, posebice kada su u pitanju odredbe vezane uz ovo delikatno pitanje?





Mnogo manje suptilna u svojoj zbunjozi bila je komičarka i komentatorica društvenih zbivanja u Americi, Kathy Griffin. Poznata po tome da nema dlake na jeziku, Kathy je oplela po Melaniji, uputivši joj brutalne uvrede na svome Twitteru.



"J*** se Melanie. Itekako dobro znaš da tvoj muž probleme izbjeglica može riješiti još danas ako želi. Ti si jedno obično bezlično govno!", napisala je Kathy, izazvavši podijeljene reakcije.



Thanks @KathyGriffin! Not sorry for brutally slamming Melania Trump https://t.co/FBaXUjjptC