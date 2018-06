Upoznajte čovjeka koji je ostavio sve i otišao pomagati izbjeglicama pa umalo završio na doživotnoj robiji: Spasio sam stotine, ali i svojim rukama pokapao dječicu...

Nitko od tih ljudi ne želi svoju djecu namjerno dovoditi u opasnost na divljemu moru. Ne, nego su to morali napraviti, morali su pobjeći od rata i smrti. Nitko ne smije zatvarati oči, mora se pronaći rješenje za te ljude

Kad sam prije mjesec dana preko društvenih mreža naišao na kratki video koji prikazuje Salama Aldeena, 36-godišnjeg humanitarca iz Danske koji je na grčkom otoku Lezbosu spašavao izbjeglice i imigrante, da bi ga grčke vlasti optužile za krijumčarenje ljudi prijeteći mu doživotnim zatvorom, pomislio sam kako je to jedan od onih ljudi koji zaslužuje da mu svijet "digne spomenik".



Salam je napustio udobnost života u Danskoj i posvetio se spašavanju drugih ljudi ne mareći za svoju sigurnost i svoj život.



- Nikakve medalje meni ne trebaju, nikakva priznanja, nagrade i novci, ništa od toga. Znaš li koja mi je najveća nagrada? Kad me i nakon dvije, tri godine nazovu ljudi kojima sam nekom prilikom pomogao da prežive i kad mi javljaju da su se oženili, da su negdje daleko od rata sredili svoj život, da su osnovali obitelj, dobili dijete, kad mi šalju fotografije. E, to što su me se sjetili, to je najveća nagrada koju mogu dobiti, to je najvrjednije od svega - govori mi Salam dok se oko njega u kampu na grčkom otoku Lezbosu, kroz šum telefonske linije, probijaju dječji glasovi.



Izbjeglica iz Moldavije



Salam je državljanin Danske i sam je bio izbjeglica kad je kao devetogodišnjak 1991. godine s obitelji bio prisiljen zbog građanskog rata pobjeći iz Moldavije, gdje je rođen i gdje su živjeli. Otac mu je Iračanin, a majka Moldavka te su prije 27 godina izbjegli u Kopenhagen. Kaže kako su njegovi roditelji sretni zbog toga što on sada radi, a potpunoj posvećenosti onome što radi vjerojatno mu pomaže i činjenica da nije oženjen i da nema djecu.

- U Danskoj sam imao građevinsku kompaniju, taman sam pokrenuo posao kad sam na moj 33. rođendan, 5. listopada 2015. godine, odlučio doći na Lezbos i onda je sve to propalo. A zašto sam tako postupio? Pa vidio sam u medijima fotografiju trogodišnjeg sirijskog dječaka koji leži beživotno na plaži i to me strašno šokiralo.



Dva dana poslije sjeo sam na zrakoplov i došao na Lezbos. Bio sam sam, došao sam bez ikoga i ičega, nisam znao ništa, gdje dolazim, što ću zateći, što ću raditi... Kad sam se, do pola u vodi, okrenuo i vidio svu tu djecu, stare ljude, žene, muškarce kako vape za pomoć, došlo mi je da vrištim i plačem u isti trenutak, pitao sam se gdje je pomoć, zašto im nitko ne pomaže. Vrlo brzo sam vidio da ima još ljudi poput mene, udružili smo se i osnovali "Team Humanity" - kaže Salam.



Svjetski poznat postao je nakon što su mediji objavili da su ga grčke vlasti, zajedno s još nekoliko njegovih kolega humanitaraca, u siječnju 2016. godine, uhitile zbog sumnje u krijumčarenje ljudi. Naime, tog 13. siječnja njegov je tim primio poziv za pomoć u ranim jutarnjim satima i krenuli su prema moru. Čamac na kojem su bile izbjeglice brzo je potonuo te je Aldeen kontaktirao obalnu stražu kako bi ih izvijestio što rade i kako bi spasili one na brodu. Vlasti su se prvo nećkale, no onda su mu dozvolili da on sa svojim timom dovuče brod do obale. Kasnije te noći dobio je još jedan poziv u pomoć te je sa španjolskim vatrogascima krenuo pronaći brod s izbjeglicama koji je bio u opasnosti.

Krijumčarenje ljudi

- Imali smo dozvolu da isplovimo, ali nas je obalna straža ipak presrela i naredila nam da idemo natrag na kopno. Uhitili su nas i optužili za krijumčarenje ljudi, tvrdili su da prebacujemo ljude iz Turske. Bio sam u zatvoru 48 sati, a onda sam pušten, ali zabranjeno mi je da napustim zemlju. Godinu i osam mjeseci nisam mogao nigdje ići, a najgore mi je bilo to što nisam mogao dalje pomagati jer smo ostali bez broda. No, danas sam napokon slobodan, odbačene su sve optužbe, shvatili su srećom da nismo kriminalci.



Sad sam opet na Lezbosu, u kampu Moria. Stanje je kaotično, pomoć sporo dolazi, puno je izbjeglica, djece i žena je oko dvije i pol do tri tisuće, a tako nije bilo 2015. godine, tad je bilo puno više muškaraca - prepričava naš sugovornik.

Pitamo ga za komentar vijesti da je nova talijanska vlada zabranila da brod s više od 600 imigranata pristane na Siciliju te da je tragedija na kraju spriječena zahvaljujući španjolskim vlastima koje su dopustile da brod pristane u njihovu luku.



- Italija je prenapregnuta, pucaju po šavovima, razumijem ih i ne krivim, ali vlasti moraju shvatiti jednu stvar. Pa na tom je brodu više od 600 ljudi, djece i žena, moglo umrijeti jer su krenuli u bolji život. Nitko od tih ljudi ne želi svoju djecu namjerno dovoditi u opasnost na divljemu moru, dovoditi ih u situaciju da umru zato što im je tako došlo, zato što to žele. Ne, nego su to morali napraviti, morali su pobjeći od rata i smrti.



Nitko ne smije zatvarati oči, mora se pronaći rješenje za te ljude, a ne se igrati s njihovim životima. Zašto oni ne mogu dobiti šansu da normalno žive život dostojan čovjeka negdje daleko od razaranja i rata? Zašto? - pita se Salam u čijem se glasu osjeti ogorčenost, ali i nada.

Zašto pucati?

- Kad sam počeo, bio sam sam, no kad su ljudi vidjeli da je jedan "luđak" krenuo, puno ih se pridružilo. Mi smo ljudi i tako se trebamo ponašati i pomoći svakome u nevolji. Kad svojim rukama pokopaš dvoje, troje djece, kad pokopaš četveročlanu obitelj koja je život izgubila samo zato što je htjela živjeti, onda se zapitaš što se to događa, zašto se to dogodilo? Kad pokopaš dijete, onda znaš da nešto nije kako treba na ovom svijetu. Ali ideš dalje, radiš koliko možeš, spašavaš druge živote, malu djecu, žene, starce...



Kažeš mi da u Hrvatskoj policija puca na imigrante, da je javnost podijeljena treba li ih se pustiti u zemlju ili ne? A zašto je podijeljena? Pa nisu svi imigranti i izbjeglice loši ljudi, imate dobre i loše ljude i ne možete znati kakav je tko. Pitam ja vas da li su svi Hrvati ubojice ako neki Hrvat ubije nekoga? Možemo li tako generalizirati? Naravno da ne možemo. Svima mogu samo poručiti da smo jači kad smo zajedno! - zaključio je Salam Aldeen. Čovjek koji je već sad postao legenda. Iako on ne želi taj status.