U Crnoj Gori bjesni rat mafijaških klanova: obračun 'škaljara' i 'kavčana' odnosi i nedužne žrtve, građani se boje izići na ulicu; Sve je krenulo kad je nestala dragocjena pošiljka

U Crnoj Gori bjesni rat mafijaških klanova koji se preselio na gradske trgove i javna parkirališta te odnosi žrtve i među nedužnima.



Beogradski Blic piše kako je Crna Gora na korak do izvanrednog stanja zbog posljednjih brutalnih likvidacija u centru Podgorice, što je nastavak višegodišnjeg sukoba dvaju zaraćenih kotorskih klanova, škaljarskog i kavačkog.



Ubojstvo Miloša Šakovića, bliskog škaljarskom klanu, dogodilo se u nedjelju na punom podgoričkom trgu, a tada je stradao i nesretni gost kafića Radivoje Jovanović (42). Dan ranije ubijen je Dražen Čađanović, kojeg povezuju s kriminalcima iz barskog klana, i to u eksploziji automobila u podzemnoj garaži u centru Podgorice. Tog dana ostavku su podnijela tri visoka dužnosnika crnogorske policije.



Nakon krvavog obračuna mafije u glavnom gradu susjedne nam države, sazvana je izvanredna sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost Crne Gore koje namjerava uspostaviti specijalizirane timove za borbu protiv organiziranog kriminala.



Sukob kotorskih klanova počeo je 2014. godine i vezan je za pošiljku oko 300 kilograma kokaina iz Južne Amerike koja je stigla u španjolsku Valenciju. Pošiljka je navodno vrijedila oko 15 milijuna eura. Do tada jedinstveni kotorski klan, poznat po švercu droge, tada se razdijelio na škaljarski i kavački klan. Škaljari su navodno oteli pošiljku, a to im je opet pošlo za rukom i prije dvije godine. Tada je krenuo brutalni rat koji se prelijeva i na regiju.

Okršaji u Srbiji

Članovi klanova često odlaze u Srbiju, gdje pokušavaju izmaknuti osvetničkim pohodima kriminalnih skupina.

Početkom 2015. u Beogradu je pronađeno izrešetano tijelo Cetinjanina Gorana Radomana koji je navodno ukrao ili izgubio 300 kilograma kokaina te izazvao rat do istrebljenja. Nakon toga su se u Srbiju prelila i brojna druga ubojstva, sačekuše i uhićenja.



U novosadskoj sačekuši je 2016. ranjen Slobodan Kašćelan, šef "kavčana", dok je u zasjedi blizu centralnog zatvora u Beogradu ubijen Aleksandar Stanković, poznat kao Sale Mutavi, navodi B92. Likvidacija se povezuje s klanom "škaljara".



Početkom 2018. godine u beogradskom naselju Vračar ubijen je Davorin Baltić, treći čovjek kavačkog klana... Crnogorski mediji pišu kako su tijekom četverogodišnjeg nesmiljenog rata "škaljara" i "kavčana" poginule 24 osobe.



Nakon novih ubojstava u Podgorici ministar unutarnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović poručio je kako njegova zemlja neće biti poligon za obračun dvaju najvećih crnogorskih klanova. Ministar je najavio zabranu ulaska u zemlju onima koji mogu ugroziti sigurnost Srbije, prenosi Blic.



Kako se klanovi na ulicama obračunavaju samo desetak dana uoči predsjedničkih izbora, neki analitičari ukazuju kako mafija krvavim ubojstvima stvara tenzije te pomaže oporbi koja zagovara izlazak iz NATO saveza, a nije naklonjena ni Europskoj uniji.



Prema procjeni Mihaila Jovovića, glavnog i odgovornog urednika utjecajnoga crnogorskog dnevnika Vijesti, mafija je povezana s vlašću ili ljudima koji su bliski vlasti poput raznih biznismena, rođaka ili prijatelja.

Nestalo 300 kg kokaina

- U Crnoj Gori ima sedam ili osam mafijaških klanova, a sada je u središtu sukob škaljarskog i kavačkog klana koji je počeo 2014. godine kada je nestalo oko 300 kilograma kokaina. Ti klanovi puštani su godinama da rade, vjerojatno, u nekoj vrsti suradnje s pomagačima iz državnih službi, policije, agencije za nacionalnu sigurnost, sudova...



Sada je klanovima pušteno da se poubijaju i tako riješe problem ili je država nemoćna da ga riješi. Ostavke policijskog vrha trebale su uslijediti prije tri godine, a ne sada. Država nije na vrijeme rješavala stvari. Nije, naime, bilo političke volje da se to riješi i sada su građani ugroženi jer mogu stradati na ulicama i u eksplozijama automobila u javnim garažama.



Građani Crne Gore strepe i ne mogu izići na ulicu, a mafijaški rat odrazit će se i na turizam koji je važna grana crnogorske ekonomije. Koji bi turist poželio mafijaški rat na ulicama - istaknuo je Jovović.