Plenković usred noći izašao pred novinare, najavio da će se i Hrvatska uključiti u sukob s Rusijom

Čelnici država članica Europske unije dogovorili su prilično oštru izjavu osude Rusije, koja se optužuje za napad nervnim otrovom u Engleskoj, neke zemlje razmatraju protjerivanje ruskih diplomata ili povlačenje svojih veleposlanika, a hrvatski državni vrh će u ponedjeljak razgovarati o tome kako će se postaviti, izjavio je u petak rano ujutro hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je sudjelovao na summitu EU.



Na početku obraćanja novinarima, kratko je izvijestio o temama o kojima je bilo riječi na summitu, koji se nastavlja u petak u 9 sati ujutro, piše Jutarnji list.



- Završen je prvi dan sastanka Europskog vijeća, glavne teme koje smo raspravili odnosile su se na oporezivanje u digitalnom društvu i digitalnoj ekonomiji, razmatrali smo prijedloge nastale u Europskoj komisiji i OECD-u. Brojne države članice žele izbjegavanje porezne evazije na brojne usluge koje daju velike kompanije, a države ostaju bez prihoda, rekao je Plenković.



- Tijekom večere razgovarali smo o dvije bitne teme. Jedna je, dakle, nakon ovog napada u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Salisburyju, gdje je britanska premijerka Theresa May dala podrobne informacije o kakvom je napadu riječ, kakvo je kemijsko oružje korišteno, da postoji vrlo visoka vjerojatnost da je taj napad, prema mišljenju njezinih službi i svih dostupnih informacija, organiziran od strane Ruske Federacije. Tu su sve članice pokazale solidarnost, usvojeni su dosta čvrsti zaključci, očekuje se također vrlo vjerojatno da se povuku određeni diplomatski potezi koje su već neke države članice najavile, rekao je Plenković, govoreći o slučaju trovanja dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije, koji su i dalje u kritičnom stanju u engleskoj bolnici, a navodno su otrovani nervnim agensom 'novičokom', za koji se tvrdi da je proizveden za vojne potrebe još u doba SSSR-a.



- Raspravljen je i predstojeći sastanak na vrhu s Turskom, koji će se održati u Varni, s obzirom na bitne odnose osobito kad je riječ o izbjeglicama i migrantima, financijski aranžmani s Turskom su važni za istočnoeuropsku i balkansku rutu, o tome je bugarski premijer Bojko Borisov najviše govorio. Theresa May je dala rezime o stanju postupka izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU, a sutra ćemo tu temu imati i među 27 članica, dodao je Plenković.



Novinari su hrvatskog premijera pitali na kakve diplomatske poteze je mislio kada je spominjao slučaj trovanja Sergeja Skripalja.



- Uglavnom se u nekoliko članica EU razmišlja da ili uskrate gostoprimstvo jednom broju akreditiranih predstavnika Ruske Federacije u njihovim zemljama ili da eventualno povuku na konzultacije svoje veleposlanike iz Moskve, odgovorio je Plenković.



Na pitanje kako će se o svemu postaviti Hrvatska, rekao je da će se to znati nakon sastanka državnog vrha u ponedjeljak.



- Mi ćemo u ponedjeljak vidjeti, kad se okupi državni vrh malo o toj temi, kako pokazati solidarnost s Ujedinjenim Kraljevstvom zato što je ovo ozbiljan problem koji ugrožava i krši međunarodno pravo i odgovarajuće konvencije o zabrani kemijskog oružja, riječ je o ozbiljnom problemu, većina država u ovom trenutku dijeli stav Ujedinjenog Kraljevstva, izjavio je Plenković.



Na dodatno pitanje je li se Hrvatska našla u nezgodnoj situaciji s obzirom da je predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović upravo pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina u službeni posjet RH, Plenković je odgovorio da je taj poziv nastavak razgovora koje su hrvatska predsjednica i ruski predsjednik vodili prije par mjeseci u Moskvi i Sočiju.



- To je jedna sasvim druga tema u drugom kontekstu, gdje mnoge države imaju odnose s Rusijom, u krajnjoj liniji i sama Ujedinjena Kraljevina je rekla da zadržava kanale komunikacije s Rusijom, isto radi i Europska unija, a ovo nije nešto uobičajeno, ovdje se traži jedan kalibrirani način da se odgovori na jednu vrstu aktivnosti koja je za članice EU i NATO-a nedopustiva, u krajnjoj liniji i za stalnu članicu Vijeća sigurnosti. Ovo je ozbiljan politički problem, kazao je Plenković.



Govoreći o sadržaju zajedničkih zaključaka država članica EU o slučaju Skripalj, Plenković je rekao da je u njima upotrijebljen dosta oštar jezik.



- Zaoštrili su se zaključci u odnosu na nacrt, ovo je bio maksimum koji se mogao kazati, rekao je Plenković.



Na pitanje kako bi Rusija mogla odgovoriti na moguće diplomatske mjere prema njoj, Plenković je rekao da Rusija obično reagira na načelu reciprociteta.



- U svakom slučaju ovo je epizoda koja je loša za odnose Rusije i Ujedinjenog Kraljevstva, a EU se solidarizira neovisno o kontekstu.



Inače, kada je riječ o spomenutim zaključcima čelnika zemalja članica, oni su se složili sa stajalištem britanske vlade da iza napada nervnim otrovom navjerojatnije stoji Rusija, objavio je kasno u četvrtak predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.



- Europsko vijeće se slaže s britanskom vladom da je Rusija vrlo vjerojatno odgovorna za napad u Salisburyju i da nema drugog vjerodostojnog objašnjenja, napisao je u poruci na Twittteru Donald Tusk, piše Jutarnji list.