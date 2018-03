Užasni opisi predoziranja KD-om, novom drogom popularnom među američkim ovisnicima, uistinu su zapanjujući, no narkomane koji su pronašli još jedan potpuno legalni način drogiranja ništa, čini se, ne može dozvati pameti.



Kako javlja abc.com, u saveznoj državi Indiani hitne službe imaju pune ruke posla s predoziranim poklonicima KD-a. KD je, vjerovali ili ne, naziv za insekticid u spreju pošprican po duhanu, marihuani ili začinskom bilju koje, nakon što se osuše, ovisnici motaju i puše.



​No, osim što im donosi osjećaj omamljenosti, zadaje im i velike glavobolje (doslovno), a uz to izaziva još niz gadnih nuspojava kao što su povraćanje, nemogućnost disanja i pokretanja, otežan govor, upadanje u kakatonično stanje...



- Izgledaju poput zombija! Valjaju se po podu, pasu travu, kidaju odjeću... aa najgore od svega je što za doći do te droge ne moraju tražiti dilere u sumnjivim kvartovima nego jednostavno ušetaju u bilo koju trgovinu - ispričao je predstojnik Ureda za otrove države Indiane dr. Daniel Rusyniak.

