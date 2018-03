Jeste li primijetili da vam satovi na mikrovalnoj i štednjaku kasne šest minuta? Za sve je kriva - Srbija

Mnogi građani diljem Europe primijetili su posljednjih tjedana da im satovi priključeni na električnu mrežu, poput satova na mikrovalnoj pećnici ili štednjaku, kasne pet do šest minuta. Razlog kašnjenja pomalo je bizaran: spor između Srbije i Kosova.



Stoga se oglasila i Europska mreža operatera prijenosnih sustava za električnu energiju (ENTSO-E) koja obuhvaća 43 elektroenergetska sustava iz 36 zemalja.



“ENTSO-E poziva Srbiju i Kosovo da hitno riješe spor oko njihove električne mreže, što je utjecalo na širu europsku mrežu, prouzročivši konstantno kašnjenje nekih digitalnih satova”, navodi se u priopćenju pod naslovom “Neprekidno odstupanje frekvencije u kontinentalnom europskom elektroenergetskom sustavu porijeklom iz Srbije/Kosova: Političko rješenje je hitno potrebno uz tehničko”, piše Jutarnji list.



Energetska devijacija



ENTSO-E ističe da je kontinentalna elektroenergetska mreža od sredine siječnja izgubila 113 gigavatsati energije jer Kosovo troši više električne energije nego što je generira. No, Srbija, koja je odgovorna za balansiranje kosovske električne mreže, propustila je to učiniti.



“Energetska devijacija potječe iz kontrolnog područja ‘Srbija, Makedonija, Crna Gora’, naročito s Kosova i iz Srbije. Odstupanja u napajanju dovela su do blagog smanjenja prosjeka frekvencije struje koja od sredine siječnja, umjesto standardnih 50 Hz, iznosi 49,996 Hz”, piše u priopćenju. Ističe se kako to nema gotovo nikakvog utjecaja na funkcioniranje električnih uređaja, osim kad je riječ o satovima.



- Ovakve oscilacije mogu poremetiti rad satova. Mnogi među njima nemaju svoj interni kvarcni kristal koji im daje takt, nego takt preuzimaju iz elektroenergetske mreže. Ta frekvencija iznosi 50 Hz, 50 oscilacija u sekundi. Nakon 50 oscilacija pokazuje se sljedeća sekunda. Kad nema dovoljno struje, frekvencija pada na manje od 50 Hz pa je zato za 50 oscilacija potrebno više vremena. Zbog toga satovi kasne - objasnila je Claire Camus, glasnogovornica ENTSO-E-a, piše Jutarnji list.



Skandinavci mirni



Poremećaj izazvan sporom između Srbije i Kosova odrazio se na kontinentalni dio Europe, od Turske do Španjolske i Nizozemske, a Velika Britanija i skandinavske zemlje nisu imale problema. ENTSO-E smatra da će do kraja ovoga tjedna riješiti tehnički problem, ali pitanje tko treba kompenzirati gubitak energije, Srbija ili Kosovo, ostaje bez odgovora.



“Budući da postoji i politička dimenzija koja utječe na funkcioniranje elektroenergetskog sustava, ENTSO-E poziva europsku i nacionalne vlade te nositelje politika da poduzmu brzu akciju. One moraju riješiti političku stranu ovog problema”, ističe ENTSO-E.