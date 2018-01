Ozbiljno upozorenje znanstvenika: opasnost od srčanog udara šest puta veća u tjednu nakon gripe

Kod pacijenata koji su preboljeli gripu veći su izgledi da nakon nje dobiju srčani udar za čak šest puta, rezultati su istraživanja koji govore u prilog potrebi preventivnog cijepljenja protiv ove lako prenosive i najteže virusne bolesti dišnog sustava.

Rizik od srčanog udara osobito je izražen kod osoba treće životne dobi, stoji u izvješću objavljenom u stručnom časopisu New England of Medicine.

"Istraživanja su značajna jer upućuju na važnost cijepljenja zbog dokazane povezanosti između influence i akutnog infarkta miokarda", rekao je glavni autor studije Jeff Kwong, znanstvenik Instituta za kliničke komparativne znanosti i javno zdravlje u Ontariju.

Studiju je u suradnji s kolegama proveo na gotovo 20.000 pacijenata iz Ontarija kod kojih je u laboratoriju potvrđena infekcija gripom u razdoblju od 2009. do 2014.

Opasnost od obolijevanja najveća je u prvome tjednu nakon infekcije, osobito kada je riječ o osobama treće životne dobi, osobama zaraženim sojem B i kod pacijenata koji su već imali srčani udar.

I ostali virusi koji uzrokuju respiratorne bolesti mogu rezultirati opasnošću od infarkta miokarda, no ne u tolikoj mjeri kao nakon preboljele gripe.

Ranije su studije dovele u vezu gripu, srčana oboljenja i smrtni ishod.

"Učestalost srčanih udara najviša je zimi", podsjetio je dr. Kwong, uz objašnjenje da respiratorne infekcije povećavaju mogućnost stvaranja krvnih ugrušaka, kao i upala te da oštećuju krvne žile, što objašnjava povećan rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti.

Kwong je pozvao na "donošenje međunarodnih smjernica čija je svrha cijepljenje protiv gripe svih osoba koje spadaju u rizičnu skupinu, od mogućeg srčanog udara".

Pozvao je sve osobe iz spomenute skupine da poduzmu mjere opreza i spriječe razvoj respiratornih infekcija, osobito gripe, pritom vodeći računa o redovnom pranju ruku i o cijepljenju.