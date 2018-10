Kako se grijati ove zime?

Klima uređaji već dugo nisu luksuzni proizvod nego ih svrstavamo u proizvode bez kojih je nemoguće zamisliti ugodno življenje. Oni su nezamjenjiv dio naših domova, baš poput hladnjaka ili perilice za rublje. No za razliku od spomenutih uređaja koji već dugi niz godina nemaju promjene u konstrukciji ili načinu rada, klima uređaji svake godine donose novitete koji omogućavaju uštede, olakšavaju korištenje i povećavaju pouzdanost. Stalne inovacije i uštede su dovele do toga da je grijanje putem klima uređaja postalo najisplativiji način grijanja što se posebno odnosi na Dalmaciju i ostale primorske krajeve. Uz to što je najštedljiviji način, ovo je ujedno i najkomforniji način grijanja, jer je sve dostupno samo na jedan pritisak prsta.

Štedljiva tehnologija

Naravno ovo se odnosi na moderne klima uređaje, kod kojih je najveći napredak u uštedi energije ostvaren prvenstveno pomoću inverterskih motora, koji imaju promjenjivu brzinu vrtnje u zavisnosti od opterećenja. Na taj način je optimizirana i potrošnja energije. Moderni klima uređaji također koriste novi ekološki i energetski učinkovitiji plin R32.

Upravljanje klima uređajem na daljinu

Jedan od takvih modernih uređaja je i Q design iz VIVAX-a, hrvatskog brenda koji je na tržištu već 15 godina. Ovaj uređaj uz sve nabrojano također posjeduje i SMART značajke.

To znači da se klima uređaji putem wi-fi modula mogu spojiti s pametnim telefonom. Ovo se odvija preko Nethome Plus aplikacije putem koje osoba može upravljati klima uređajem i kada nije u svom domu, a želi da je dočeka ugodna temperatura. Ovo je također pogodno i za vlasnike apartmana koji čak i iz drugog grada mogu pratiti i optimizirati potrošnju u cijelom objektu. Putem mobitela se može provjeriti stanje klima uređaja u 97 točaka, a aplikacija može napraviti i dijagnostiku ispravnosti.

Preko tradicije do vrhunske kvalitete, koja osvaja nagrade

VIVAX klima uređaji su prije 15 godina započeli svoj put na hrvatskom tržištu, a uspjeh zahvaljuju vrhunskoj kvaliteti klima uređaja, savršenom dizajnu te naprednim rješenjima, čija vrijednost je potvrđena i raznim nagradama i priznanjima. Nakon Best buy nagrade za 2016/2017

Vivax klima uređaji dobili su i nagradu QUDAL–Quality medal za 2017/2018.To znači da svojim korisnicima nude najvišu razinu kvalitete.

Za svaki prostor i namjenu

Da bi VIVAX dobio ovako prestižne nagrade, jednaka pažnja je posvećena svim segmentima razvoja proizvoda pa osim same kvalitete koja se ogleda kroz trogodišnje jamstvo i osiguranu servisnu podršku ima i mnoge napredne funkcijekoje olakšavaju korištenje i omogućavaju fina podešavanja za svaki način upotrebe. Tih rad prilikom hlađenja i grijanja prostora i čist zrak za koji se brinu brojni filteri je među najvažnijim uvjetima za ugodan boravak u prostoru.

Vivax ima nekoliko serija klima uređaja koje su prilagođene svakoj ciljnoj skupini, a odlikuju se vrhunskim dizajnom i bojama proizvoda za najmodernije prostore pa sve do klasičnih modela za one koji su skloniji tradicionalnom uređenju. Uz rezidencijalne nude i razne komercijalne, kao i multi-split sisteme.

