Najtraženija rock buntovnica stiže na Tvrđavu sv. Mihovila!

Nezaustavljiva američka kantautorica Laura Pergolizzi, poznatija kao LP, po prvi puta dolazi u Hrvatsku gdje će svojim moćnim vokalom ispuniti pozornicu Tvrđave sv. Mihovila 25. srpnja. Samo tisuću ljubitelja njene glazbe imati će priliku uživati u nastupu ove umjetnice, na lokaciji koja je jedinstvena poput nje same.

Dok je kritičari uspoređuju s Johnnyem Cashom i Stevie Nicks zbog snage vokala, teško bi ga mogli zamijeniti s ostalima na svjetskoj glazbenoj sceni. Svojim izgledom LP neodoljivo podsjeća na mladog Boba Dylana, što u potpunosti nadopunjuje njene bezvremenske tekstove sa stavom.

Svoje je pero oštrila pišući pjesme za glazbene ikone Cher, Rihannu i Christinu Aguileru, da bi se slijedeći izvanredan stil pisanja, s vremenom se okrenula vlastitoj karijeri te predstavila kantautorska ostvarenja na albumu prvijencu Heart-Shaped Scar.

Prekretnicu u karijeri donijelo joj je objavljivanje eklektičnog albuma Death Valley, posebice zbog najavnog singla albuma, Lost On You, koji je oduševio publiku diljem svijeta, a LP postavio na vrhove glazbenih ljestvica. Na albumu su se našle Other People kojom se približila pop zvuku i Muddy Waters, pjesma gospel stila koja ističe njen moćan i hrapav vokal kojim je stekla svjetsku popularnost i ostavila neizbrisiv trag na suvremenoj glazbenoj sceni.

Iako su njene pjesme prepune igri riječi, LP vjeruje da glazba ne mora biti komplicirana Stoga njen glazbeni izričaj počiva na ekspresivnom vokalu kojim obuzima slušatelja, zvižducima – prepoznatljivom elementu njenog stila – te sanjivim zvukovima ukulelea koji je čine prepoznatljivom.

Između ovogodišnjih nastupa na svim većim europskim festivalima, LP dolazi ispuniti pozornicu tvrđave sv Mihovila jedinstvenim rock zvukom, neposrednim šarmom i fascinantnim glasom koji malo koga ostavlja ravnodušnim.

U narednim mjesecima bit će objavljena imena popratnog programa ljetne večeri iznad mora, ispod neba, koji će 25. srpnja započeti u 21h.



