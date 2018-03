Najveći poznavatelj joge dolazi u Split

Dolazak jednog od najvećih poznavatelja joge iz naše regije u Split, prilika je za uvid u drevna znanja primjenjiva u modernom življenju, ali i za susret s osobom koja ima tri i pol desetljeća iskustva bavljenja tom 'plemenitom vještinom'



U Split, 23. i 24. ožujka dolazi Mahamandaleshwar Swami Vivek Puri, kao jedan od najvećih autoriteta na području joge u Europi. Taj hrvatski stručnjak sa zagrebačkom adresom od 1982. podučava jogu, osnivač je hrvatskog društva "Joga u svakodnevnom životu", a kroz tri i pol desetljeća rada dobio je u Indiji titulu Mahamandaleshwara Maha Nirvani Akhare za svoj dugogodišnji rad na promicanju joge i indijske kulture, dodijeljenoj u povijesti samo trojici ne-indijaca. Njegov rad prepoznat je u cijelom svijetu, a seminare i predavanja održava u Europi, Americi, Australiji i Indiji. Stoga je njegovo gostovanje u Splitu lijepa prilika za sve ljubitelje joge, ali i šire za upoznavanje i produbljivanje toga tisuće godina starog znanja. Swami Vivek Puri pravi je ambasador joge u današnjem vremenu jer se njegova predavanja i radionice odlikuju jednostavnošću prikaza složenih koncepata, konciznim i duhovitim interpretacijama ponekad kompleksnih paradigmi znanosti joge, te stoga privlači i inspirira široke slojeve javnosti. Tako će biti i u našem gradu gdje održava radionicu modernog naziva 'Urban retreat' koja se temelji na tehnikama pranajame (disanja) i meditacije.



Urban retreat je ime radionice jer želimo reći kako za povlačenje nije potrebno otići u pećinu, već možemo to napraviti i u svom gradu i u svom domu. Samo trebamo isključiti mobitel i povući se u svoj unutarnji prostor, svoju unutarnju pećinu. Prostor svoga srca. Mi ne bježimo od svakodnevnih obaveza, već nogometnim rječnikom rečeno, „stanemo na loptu“, smirimo igru kako ne bismo zabili autogol. Onda imamo mogućnost donošenja puno kvalitetnijih odluka, ne iz emocija, već promišljenosti.



Joga je puno više praksa nego teorija. Kako to 'u praksi' izgleda na vašim radionicama?

Radionice imaju u sebi više dijelova. Vježbamo asane, pranajamu i meditaciju, ali u isto vrijeme trebamo i znati zašto to vježbamo, koje su dobrobiti. U jogi je jedan od glavnih principa razumjeti što radimo i zato potičem sudionike da pitaju i da vježbaju s razumijevanjem.



Uvijek možemo čuti frazu „ za modernog čovjeka“, međutim kad pogledamo kroz povijest, ništa se nije puno promijenilo. Odjeća i tehnika jesu, ali naše ponašanje i stres je ostao isti. Uzmimo na primjer rimsko doba. Mi smo sada ovdje u Dioklecijanovu gradu starom 2000 godina. Studenti u rimsko doba jednako nisu baš bili oduševljeni studijem već su se htjeli zabavljati, pisali su grafite po zidovima, a roditelji su gubili živce. Politika i političari isto - intrige i slično. Ljudi su se jednako brinuli o egzistenciji, ratovima, sve je oduvijek isto, samo se odjeća promijenila. Poslovni ljudi su pisali desetke pisama i primali isto kao i danas, samo su tada bili na papiru, a danas su to mailovi. I isprika „nemam vremena“ bila je jednaka oduvijek. Za ono što vam je važno uvijek nađete vremena. Svako živo biće želi biti sretno. Sve je isto. Jedino su se jezik i usporedbe promijenile. Tako da tehnike u jogi su jednako primjenjive nekad i danas. Jednak učinak imaju i jednako su potrebne bile u davnini kao i danas.Ono što je potrebno svakome od nas je pronaći unutarnji mir i zadovoljstvo. Na površini može bjesniti oluja, ali duboko na dnu mora je uvijek mir. Tako u našem životu može bjesniti oluja, ali ako se povučemo u svoj unutarnji prostor, prostor srca tu ćemo pronaći mir i zadovoljstvo. Povucimo se svaki dan na nekoliko minuta, nađimo taj unutarnji mir i zadovoljstvo i bit ćemo uspješniji, sretniji i bolji ljudi.Oni koji ne vježbaju i nisu upoznati s jogom, njima bih želio reći da joga nije religija. Ne trebaju se bojati da će „zalutati“ i da će iznevjeriti svoju religiju. S vježbanjem će se osjećati fizički, mentalno i duhovno bolje. Joga je drevna nauka s kojom možete poboljšati svoj život. Ali rezultati će doći jedino ako vježbamo, od priče i čitanja nema nam puno pomoći. Možda dobijemo inspiraciju, ali rezultate ćemo dobiti jedino svakodnevnim vježbanjem. Zato se i ovaj naš sustav i zove "Joga u svakodnevnom životu".Da, postoje brojne tehnike koje su savršene, ali jedna jednostavna, svugdje i svakog trenutka primjenjiva tehnika koja može skoro trenutno promijeniti naš život je disanje. Jednostavno osvijestimo disanje. Budimo svjesni udisaja i izdisaja, ali nemojmo djelovati na promjenu ritma disanja. Jogijsko disanje će nas riješiti stresa, napetosti, nesanice, turobnih misli, a trebamo znati i da s disanjem eliminiramo 70% otrova iz tijela. To je samo mali dio o disanju. Razgovarati i vježbat ćemo na predavanju i radionicama puno detaljnije.Vježbanjem joge u mladoj dobi štitimo tijelo i psihu djece od razvoja mnogih problema, čime djeci pružamo zdravu bazu za razvoj psihofizičkih osobina. Djeci je važno od samog rođenja ukazati i povesti brigu o sve četiri vrste zdravlja koje joga poznaje, a to su fizičko, mentalno, socijalno i duhovno. Na neki način joga je vrsta 'cijepljenja' djece u svrhu njihova razvoja.Predavanje se zove 'Joga – put ka zdravom i skladnom življenju', na kojem će biti govora kako s jogom postići zdravlje. Ali ne samo fizičko već mentalno, socijalno i duhovno zdravlje. Kako živjeti u skladu s prirodom, obitelji, svojom okolinom uopće, ali i sami sa sobom. Jednostavno kako biti sretniji, opušteniji i bolji čovjek.Split je poseban grad. Ljudi su direktni, imaju fenomenalan smisao za humor. Ovdje je publika „zahtjevna“, odnosno ne možeš joj svašta „prodati“, ali to je odlično. Ovdje imate i jako lijepo mjesto za vježbanje i izrazito kvalitetne instruktore joge u svakodnevnom životu. Kada imam radionice ljudi su temperamentni, ali meni je to normalno jer sam i sam „poludalmatinac“. Ovdje mi je kao doma.Kad sam tek krenuo putovati, govorili su mi da pazim jer su to drugi mentaliteti i slično. Međutim, moje iskustvo je da su svugdje ljudi isti, dragi i svi imaju slične probleme. Možda su šale i smisao za humor malo drukčiji, tu treba pripaziti, ali svi smo isti. Od tuda i ona ljepota u jogi kako kaže moj učitelj Vishwaguru Paramhans Swami Maheshwarananda „postoji samo jedna rasa i to je čovjek, postoji samo jedna religija i to je humanost“Nažalost, danas jogu prezentiraju i doživljavaju samo kao tjelovježbu, međutim ona je sjedinjenje s našim izvorom, ona je ispunjenje našeg postojanja, ona donosi buđenje, otkrivanje i sjedinjenje s našim istinskim jastvom.