Četvrta hrvatska konferencija o superviziji

U organizaciji Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu, u srijedu 14. ožujka započela je s radom 4. hrvatska konferencija o superviziji „Supervizija za suvremene prakse“. Na konferenciji, koja se odvija od 14. do 16. ožujka, se okupilo 300 stručnjaka iz socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja, pravosuđa i civilnog sektora koji su razmjenjivali iskustava o doprinosu supervizije stručnjaka kao metode osiguranja kvalitete rada u pomažućim profesijama. Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Zagreb koji sustavno podržavaju ulaganje u profesionalni razvoj stručnjaka pomažućih profesija.



Prof. dr. sc. Marina Ajduković, predsjednica Programskog odbora konferencije je naglasila da je upravo u razdoblju produljene ekonomske krize s kojom se suočava Hrvatska, iznimno važno ulaganje u razvoj kompetencija i osnaživanje stručnjaka koji rade s ranjivim skupinama građana i koji dnevno balansiraju između povećanih potreba korisnika za različitim uslugama i smanjenih resursa. Podsjetila je da supervizija kao metoda rada osigurava podršku i iskustveno učenje u izazovnim i zahtjevnim profesionalnim situacijama, pojašnjavanje profesionalnih uloga te potiče inovativna rješenja za nove profesionalne izazove.



Na konferenciji je promovirana knjiga ''Supervizija i coaching u Europi: Koncepti i kompetencije“ čije je hrvatsko izdanje uredila prof. dr. sc. Marina Ajduković. Knjiga je ishod dvogodišnjeg projekta “ECVision. Europski sustav za uspoređivanje i vrednovanje supervizijskih kompetencija“ (engl. ECVision. A European System of Comparability and Validation of Supervisory Competences) u kojem je među sedam zemalja EU sudjelovala i Hrvatska što je značajno priznanje ugledu hrvatskih supervizora u europskom kontekstu.