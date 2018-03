Dobre vibracije na Tvrđavi sv. Mihovila: uz Bryana Ferrija ne prestajemo plesati!

Šibensku će publiku na jedinstvenoj pozornici Tvrđave sv. Mihovila u srijedu, 5. rujna, šarmirati osnivač legendarnog benda Roxy Music. Jedan od začetnika glam rocka, pop ikona sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća – Bryan Ferry do danas je zadržao svoj zvjezdani status među svim generacijama ljubitelja dobre glazbe.



Bryan Ferry na ekskluzivni koncert u Hrvatskoj dolazi u pratnji sedmočlanog benda, što jamči vrhunsku live izvedbu za samo 1000 sretnika - zaljubljenika u bezvremensku Ferryjevu glazbu. Poklonici koji su razgrabili reizdanje debitantskog albuma Roxy Musica, objavljenog povodom četrdeset i pete obljetnice njegova prvog izdanja, u prosincu 2017., sigurno će uživati u najvećim hitovima ovog umjetnika koje će izvesti u Šibeniku: Slave to Love, Don't Stop the Dance, Avalon i mnogih drugih.

Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđava kulture Šibenik poručuje: „Ponosna sa m što je vrhunac sezone dobrih vibracija nastup kultne glazbene ikone – Bryana Ferrija. Smatramda njegovo ime govori samo za sebe i nema sumnje da će koncert privući u Šibenik brojne ljubitelje Ferryjeve glazbe. Nestrpljivo iščekujem ovaj koncertni spektakl! Našoj publici moram najaviti da ćemo u narednim mjesecima najaviti i tko će na pozornicu stupiti prije Ferryja i uvesti nas u atmosferu plesnih pop ritmova.“



„Izborom Bryana Ferrija u Tvrđavi kulture Šibenik još jednom su pokazali izvrstan glazbeni ukus i kontinuitet u pružanju odličnog programskog sadržaja. Sigurna sam kako će vijest o ovome odjeknuti i drago mi je što Addiko banka svojim partnerstvom i potporom pridonosi tome da je ovogodišnji program iz dana u dan sve bogatiji i zanimljiviji“ – izjavila je predstavnica Addiko banke, Maja Čulig.



Ferrinjeva solo karijera, započeta usporedno s vremenom provedenim u Roxy Musicu, uvelike je oblikovala prepoznatljiv stil njegovih pjesama čiji je bogat i sofisticiran zvuk usavršen na posljednjim albumima Roxy Musica. Prvi samostalni album Ferry objavljuje 1973. pod nazivom These Foolish Things, na kojem je vidljiva njegova privrženost prema klasičnim ritmovima obilježena elegancijom njegova vokala. Nastavak je uslijedio s Another Time, Another Place, kolekcijom obrada najvećih hitova Boba Dylana i Beatlesa, koji otvara epskom obradom Dylanove A Hard Rain’s A-Gonna Fall. Ipak, njegov primarni fokus ostaje Roxy Music, čije obrađene verzije najvećih hitova objavljuje na albumu Let's Stick Together.



Perfekcionist originalne boje glasa prvi album potpuno novog materijala, In Your Mind, izdaje 1977., a pjesme This Is Tommorow i Tokyo Joe, postaju hitovi s glazbenim prizvukom dana provedenih u Roxy Musicu. Uslijedili su albumi na kojima je izveo svoje najveće hitove kojima ističe svoj profinjeni stil otmjene glazbene zavodljivosti. U svojoj je karijeri surađivao s mnogim zvijezdama, od Briana Ena do Groove Armade, da bi 2012. izdao instrumentalni album The Jazz Age, na kojem Ferryjeve najveće hitove u stilu jazza dvadesetih godina izvodi njegov vlastiti orkestar.



Britanski šarmer i dalje oduševljava svojim nastupima, a publiku koja će ga dočekati na pozornici iznad mora, ispod neba, čeka nezaboravna večer plesa bez prestanka.



Ulaznice su u prodaji od danas, 12. ožujka, na već dobro znanim prodajnim mjestima tvrđava – City Pointu šibenskih tvrđava (Don Krste Stošića 1) i blagajnama tvrđava sv. Mihovil i Barone – te već spomenuti Croatia Tickets sustav te Eventim. Cijena ulaznica u pretprodaji iznosi 430 kn, a nakon 1. svibnja ona će iznositi 490 kuna.



Zna se da su među članovima Kluba prijatelja šibenskih tvrđava brojni Ferryjevi obožavatelji, prvih 100 vlasnika članskih iskaznica očekuje popust od 10% na kupnju ulaznica u City Pointu šibenskih tvrđava! Individualna članska osigurava popust na kupnju jedne ulaznice, a obiteljska navedeni popust ostvaruje za kupnju 2 ulaznice.



Ulaznice po promotivnoj cijeni u City Pointu čekaju i klijente Addiko banke koji uz predočenje svoje Addiko kartice ostvaruju popust od 5% na kupnju ulaznice.