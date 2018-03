Mario Biondi prvo ime sezone dobrih vibracija na Tvrđavi sv. Mihovila

Strastveni Talijan senzualnog glasa na Tvrđavi sv. Mihovila izvest će u četvrtak, 2. kolovoza, svoje najpoznatije hitove te predstaviti pjesme s željno iščekivanog albuma Brasil. Moćno glazbeno izdanje na kojem se miješaju elementi soula, jazza, popa i bossa nove, nastalo je iz suradnje s renomiranim brazilskim glazbenicima i međunarodnim umjetnicima, a svjetlo dana ugledati će u ožujku. Stoga će šibenska publika imati priliku među prvima uživo slušati djela s aktualnog albuma i najpoznatije uspješnice karizmatičnog umjetnika u nezaboravnom ambijentu Tvrđave sv. Mihovila.



„Izrazito nam je zadovoljstvo što nakon Gregoryja Portera možemo ugostiti još jednog jazz umjetnika svjetskog kalibra – Maria Biondija – i što je Tvrđava sv. Mihovila prepoznata kao mjesto na kojem nastupaju renomirani svjetski glazbenici svih glazbenih žanrova. Pred nama je koncertna sezona koja će tvrđavu ispuniti dobrim vibracijama, što će Biondiju biti zasigurno lak zadatak s obzirom na našu divnu publiku“ – poručuju iz Tvrđave kulture Šibenik.



I ove godine koncertni se program odvija pod generalnim pokroviteljstvom Addiko banke: „Addiko banka podupire projekte od najvećeg kulturnog i društvenog značaja, a aktivnosti Tvrđava kulture Šibenik definitivno spadaju u tu kategoriju. Iznimno nam je zadovoljstvo bit partnerom Tvrđava čiji bogati program i ugledni izvođači pretvaraju Šibenik u pravu glazbenu metropolu. Sigurna sam i da će jedinstveni ambijent u kombinaciji s vrhunskim glazbenicima svim posjetiteljima i ljubiteljima glazbe pružiti jedinstven i nezaboravan doživljaj“, riječi su direktorice marketinga Addiko Grupe, Maje Čulig.



Nastup na najljepšoj pozornicu Jadrana Biondiju će biti treći u Hrvatskoj, te se s nestrpljenjem iščekuje, s obzirom da su dosada kritika i publika dijelili samo pozitivne komentare i iskustva. „Talijanski Barry White“, kako ga često nazivaju zbog dubokog, toplog glasa koji odiše samouvjerenošću, na svakom nastupu iznova oduševljava spontanošću i zabavljačkim talentom. Suvereno vladanje pozornicom duguje glazbenim genima i činjenici da je karijeru je započeo kao prateći vokal afirmiranim glazbenicima, među ostalim i Ray Charlesu.



Prekretnicu u karijeri označava objava singla This is What You Are, kojim je stekao svjetsku popularnost dok je prvim albumom Handful of Soul osvojio publiku i kritiku, a i četiri platinaste ploče u samo nekoliko mjeseci. Sljedećih godina nastavlja nizati uspjehe i ističe svoju umjetničku svestranost sudjelovanjem u sinkronizaciji animiranih filmova na talijanski jezik. Nakon uspješnih studijskih albuma If – na kojem se našao singl Something That Was Beautiful te Due (The Unexpected Glimpses) – svjetski priznati hit-album dueta, slijedila je promotivna turneja Italijom i inozemstvom i sudjelovanje na prestižnim europskim jazz festivalima.



Nakon turneje vratio se u studio te nastaje album Sun, s primjesama funka za koje je zaslužna suradnja s Blueyjem iz benda Incognito. Najavni singl Shine On otada postaje jedna od najdražih pjesama ljubitelja soula i jazza , dok je među najpoznatijima What Have You Done to Me. Albumom Beyond iz 2014. potvrdio je status jednog od najljepših muških vokala svjetske jazz i soul scene. Aktualni album Brasil prepun je ljetnih ritmova koji su naglašeni Biondijevim šarmom i specifičnim glasom, te su kao stvoreni za izvedbu na pozornici Tvrđave sv. Mihovila.



„Uvijek mi je užitak nastupati u Hrvatskoj, osjećam se kao kod kuće nastupajući na Mediteranu. Dosada nisam posjetio Šibenik i drago mi je što ću imati priliku upoznati ovaj grad i nastupati na pozornici kao što je Tvrđava sv. Mihovila“, otkrio nam je Mario.

Prvih kontingent od 220 early bird ulaznica u prodaji je od danas, 5. ožujka u City Pointu šibenskih tvrđava (Don Krste Stošića 1), na blagajnama šibenskih tvrđava sv. Mihovila i Barone, u sustavima www.croatia-tickets.com i www.eventim.hr po cijeni od 220 kuna, stoga požurite!



Za sve koji propuste prvi kontingent early bird ulaznica, pretprodajna cijena će biti 250 kuna do dana koncerta, kada će cijena ulaznica, ukoliko ih ostane, iznositi 280 kuna.

PSSST! Generalni pokrovitelj Tvrđave kulture Šibenik – Addiko Banka osigurala je 5% popusta na ulaznice kupljene u City Pointu šibenskih tvrđava uz predočenje Addiko kartice.

Tvrđava kulture nije zaboravila svoje vjerne članove Kluba prijatelja šibenskih tvrđava, za koje je osigurala 10% popusta pri kupovini ulaznica za ovaj vrhunski koncert! Kupnjom ulaznice u City Pointu individualna članska ostvaruje pravo na popust pri kupnji 1 ulaznice za koncert, dok vlasnici obiteljskih članskih iskaznica ostvaruju pravo na 2 ulaznice uz popust. Broj ulaznica uz korištenje promotivnog popusta je ograničen, stoga požurite po svoju! Divno je biti dio Kluba!