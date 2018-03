Koje su mane solarnih sustava i koji su zaista isplativi

Solarno grijanje odličan je način povećanja energetske učinkovitosti s ciljem smanjenja ukupnih troškova grijanja. Nekada su se solarni sustavi postavljali uglavnom u priobalnom području, a unazad nekoliko godina velika je potražnja za solarima i u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Uz sve vidljive prednosti solarnih sustava poput besplatne energije, neosjetljivosti na poskupljenje goriva i struje, čiste energije, poticaje u pripremi i mogućnosti samootplate sustava, kod nekih solarnih sustava postoje i vidljivi nedostaci.

Najveći nedostatak dosadašnjih solarnih panela bio je nemogućnost zaustavljanja apsorpcije energije u slučaju stagnacije. To znači da su solarne ćelije proizvodile energiju i kada je vi niste trošili, a sustav se uslijed ponavljanja toplinskog šoka zbog nekorištenja učestalo kvario uzrokujući velike troškove servisa. To se u kontinentalnim krajevima često događalo ljeti kad ljudi odu na godišnji odmor ili u priobalju tijekom proljeća i jeseni kad je potrošnja znatno snižena.

Troškovi servisa kod te vrste kvarova znali su doseći i troškove visine ukupne uštede koje su solarni sustavi proizveli samom proizvodnjom energije, pa je puno ljudi nakon kalkulacije te vrste troškova odustalo od instalacije solara na svoje krovove.



ThermProtect - solarni kolektori sa zaštitom od pregrijavanja

Kako bi spriječili negativne učinke pregrijavanja i stvaranja para koje uzrokuju kvarove na solarnom sustavu, njemačka tvrtka Viessmann je patentirala tehniku ThermProtect koja zaustavlja primitak sunčeve energije u ovisnosti o temperaturi. Viessmann solarni sustavi tako su postali jedini u svijetu koji se ne mogu pregrijati ako se energija koju proizvode ne iskorištava.

Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja, višestruko se povisuje zračenje topline u okolinu i smanjuje se predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu i time su zaštićene sve komponente solarnog sustava.

Kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja rade u potpunosti neovisno od konfiguracije instalacije i postavki regulacije. Zbog toga su solarne instalacije u potpunosti osigurane. Opterećenja komponenti instalacije i toplinskog medija ostaju uvijek u području normalnog rada, što značajno povisuje trajnost i radnu sigurnost u usporedbi s konvencionalnim solarnim instalacijama.



Razmisli, kupi, uštedi

Uz patentiranu tehnologiju ThermProtect spriječite negativne posljedice pregrijavanja solarnih sustava i uživajte u svim prednostima instaliranih solarnih kolektora.

Inovativan ThermProtect sloj apsorbera ugrađen je u kolektore Vitosol 100-FM, Vitosol-200 FM i Vitosol 141-FM. S površinom apsorbera od 2,32 m2 Vitosol kolektori se mogu optimalno prilagoditi svim energetskim zahtjevima.

Godišnje u prosjeku mogu pokriti do 60% energije potrebne za zagrijavanje pitke vode i doprinose podršci grijanju. U kombinaciji s kondenzacijskim kotlom zahvaljujući besplatnoj energiji Sunca može se uštedjeti više od jedne trećine ukupne godišnje potrebne energije za grijanje i pripremu tople vode. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM u usporedbi s konvencionalnim kolektorima daje i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.