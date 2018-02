Mjesec krstarenja s Costom u Atlasu

Što kad biste svako jutro imali priliku otvoriti oči u novome gradu? Čini se nemoguće? Ali ne i s Atlasom, koji će vam omogućiti uzbudljiva buđenja u novim lukama, a do studenog 2018. godine u bogatoj ponudi očekuje vas više od 1000 individualnih Costinih polazaka. Od krstarenja Mediteranom pa sve do prekooceanskih krstarenja, za kupnju aranžmana do 15. ožujka, očekuju vas i posebne pogodnosti.



Uživajte krstareći brodom Costa Mediterranea i otkrijte Dubai na programu „1001 noć“, koji vas očekuje na grupnom polasku od 5. do 12. siječnja 2019. po cijeni već od 5.290 kn u mjesecu krstarenja s Costom, uz obaveznu doplatu za zrakoplovne i lučke pristojbe.



Više informacija o programu, kao i novi katalog „Krstarenja 2018.“ potražite na www.atlas.hr ili pozivom na besplatan info. telefon 0800 99 98.