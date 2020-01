Spektakularno najavljivani film, a potom i serija razočarali su mnoge gledatelje, a lošem dojmu će se pridružiti i činjenica da, iako je dovršen prije dvije i pol godine, film nije isplatio glumce i ekipu suradnika.

Goran Navojec jedan je od njih, a neisplaćeni dio honorara prinuđen je tražiti ovrhom.

- Da, morao sam pokrenuti ovrhu. Isplaćeni sam dio čekao točno dvije godine - rekao nam Navojec s nelagodom jer se takvo nešto još nije dogodilo ni jednom filmu koji je snimao, a ovaj je prikazan u Areni pa u redovnoj kinodistribuciji te još i kao serija na HRT-u.

- Dvije godine smo komunicirali, ja sam u dobroj vjeri prihvaćao objašnjenja producenta i strpljivo slušao obrazloženja zašto novac kasni, a ona su se najčešće svodila da kasni HRT i HAVC – objašnjava Navojec za Jutarnji list.

Istu sudbinu doživio je i Mustafa Nadarević, koji glumi lik generala Bobetka.

- Ne, nisam dobio cijeli honorar - rekao nam je s dozom nelagode.

- Ne želim ništa dalje o tome pričati, sve je tako neugodno - rekao je te dodao da se, naravno, nada da će dobiti preostali dio honorara.

U ime glumaca reagiralo je Hrvatsko društvo filmskih djelatnika, čiji predsjednik Ivan Goran Vitez tumači kako je običaj da se na filmskom festivalu u Puli ne prikazuje film koji nije ispunio svoje obveze prema suradnicima, glumcima i drugom osoblju koje je radilo na filmu.

- Mi znamo za tu situaciju. Među onima koji nisu plaćeni je tvrtka Moj film Marija Ivezića, koja je radila scenografiju na filmu - rekao je Vitez. Dodao je da su uputili glumce na pomoć odvjetnika jer je HAVC ispunio sve svoje obaveze, tj. isplatio je producentu, tvrtki Kiklop film u vlasništvu Andrije Vrdoljaka, sina redatelja filma Antuna Vrdoljaka, novac iz HAVC-ova fonda, nešto više od četiri milijuna kuna.

Iveziću nije isplaćeno oko milijun kuna, koliko se sjeća Vitez. Mario Ivezić nije htio ništa dodati toj informaciji i odbio je govoriti o tome kako misli doći do svog novca.

- HRT je ispunio sve svoje obaveze prema Kiklop filmu, a što se dalje događalo, mi ne znamo i na to ne možemo na to utjecati - rekao je za Jutarnji list Mladen Čutura, predsjednik NO HRT-a, kad smo ga upitali što je s novcem za “Generala”.

- Znamo za tu situaciju, žao nam je, ali tu mi ništa ne možemo. HRT je sve svoje obaveze ispunio u roku - rekao nam je Čutura.

- Imali smo tri kamiona i agregat, devetero ljudi angažiranih na tom filmu od veljače do sredine srpnja – rekao nam je Josip Siladi, vlasnik Grip filma, tvrtke koja u filmskim projektima iznajmljuje rasvjetu i drugu opremu.

- Nakon toga smo radili i tjedan dana za potrebe serije - dodao je objašnjavajući kako su dugo slušali razna objašnjenja, kako je čak i redatelj filma Antun Vrdoljak govorio da neka pričekaju, da će dobiti novac. Ukupni iznos koji su prema ugovoru trebali dobiti od Kiklop filma Andrije Vrdoljaka jest oko dva milijuna kuna, od čega je ostalo neisplaćeno još 420 tisuća kuna.

- Na taj iznos sam već morao podmiriti obaveze državi, i to sam i učinio, platio sam PDV 80 tisuća kuna - kaže Siladi što znači da će, ako mu Vrdoljak ne isplati dogovoreno, šteta iznositi pola milijuna kuna.

- Uvredljivo je. Vrdoljak je trebao isplatiti još 470 tisuća kuna, a uplatio je 50 tisuća. Htio sam to vratiti, to nije dogovoreno - kaže Siladi koji je također pokrenuo ovrhu. Ročište očekuje uoči ljeta. Kiklop film nije platio ni tvrtki Inter film Ivana Maloče za korištenje kamera i opreme.

- Mogu poslati ovrhu, ali čekam. Nadam se - rekao je. Nije htio otkriti iznos. Za dug od nekoliko stotina tisuća kuna ne bi potvrdio da očekuje novac od Kiklop filma.

- Film je osjetljiv posao, greška od 10 posto znači milijun ili dva manje - dodao je. Komentar Kiklop filma novinari Jutarnjeg lista nisu uspjeli dobiti jer se Andrija Vrdoljak nije javio na telefonske pozive.