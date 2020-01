Adio, Ćubi! Otišao je dobri duh hrvatske estrade, showman, zabavljač, drag i dobar čovjek

Na Klinici za plućne bolesti KBC-a Split u srijedu 1. siječnja, na Novu godinu, u 14.15 umro je omiljeni hrvatski glazbenik, zabavljač, kantautor, glumac, showman Damir Mihanović Ćubi. Bolest, galopirajući rak pluća, bila je jača od svog njegova optimizma, snage, volje, brži od kemoterapije za koju se na ovom bolničkom odjelu upravo spremao.

U posljednjim trenucima uz Ćubija je bio njegov veliki prijatelj i potpora u teškim danima Giovanni Kovačević, koji nam je potvrdio ovu tužnu vijest. Netom prije smrti, koji sat prije zadnjeg udaha, rekao nam je Giovanni, imao je dojam kako se Ćubiju naglo vratila snaga. Počeo je opet govoriti, pitao je gdje mu je žena, gdje su sinovi, mama.

Sve je išlo strašno brzo...

– A onda mi je šapćući rekao, kao da je znao da je kraj, da mu čuvam njegove, da ih pazim, da mu budem kraj sinova, da bdijem nad njima. Rekao mi je da kažem njegovu starijem sinu Marinu da čuva mamu, baku i brata. Meni je kazao da budem tu kada im bude trebao netko blizak. Rekao mi je: "Budi uz njih. Čuvaj mi ih." Pitao je da mu dam ruku. Uhvatio sam ga za ruku. Zagrlio sam ga. Rekao mi je: "Spava mi se." Spustio je glavu. I umro. Moj prijatelj umro mi je na rukama. Teško mi je... – rekao je Giovanni.

Cijelu novogodišnju noć, dok su Splitom u duhu slavlja petarde brumavale sa svih strana, uz Ćubija su na bolničkom odjelu bili Giovanni i njihov prijatelj Jakša Navigator. Pazili su na njega, osluškivali mu disanje. Ćubi se stalno budio, spavao, budio se, spavao. Posljednja četiri dana, kaže Giovanni, nije mu bilo dobro. Davali su mu jake lijekove koji su mu ubijali tešku bol. Bio je toliko slab da nije mogao startati s kemoterapijom. Liječnici su smatrali da bi ona dodatno narušila stanje njegova ionako oslabjelog tijela. A svi oko Ćubija, obitelj, brojni prijatelji, njegovi najbliži, svu su polagali nadu samo u nju. No bolest je bila jaka, toliko snažna da je iznenadila i liječnike, kaže nam Giovanni.

– Sve se dogodilo strašno brzo. Išli smo na snimanje na Novu TV 30. studenog lanjske godine, evo prije mjesec i pol. Pozlilo mu je i završili smo te noći u KB-u "Sestre milosrdnice". Tu se otkrila zloćudna bolest. U Splitu se trebala nastaviti terapija. Zadnjih dana nije mogao govoriti, imao je jaku kompresiju u plućima, gušilo ga je. Bio je jako slab. Teško je prihvatiti kada ti ode dragi čovjek, netko tvoj. I još kada ti umre na rukama – veli Giovanni.

Nije trebalo dugo da se ova vijest proširi Splitom, Hrvatskom. Telefoni, mobiteli nisu prestali zvoniti. Ćubi je bio dobri duh hrvatske estrade, veliki humanitarac, čovjek inteligentnih šala, brze reakcije, uvijek spreman na lucidan, oštrouman komentar. Bio je zabavljač, showman, prijatelj. Bio je i član nogometnog Split Stars tima, estradne sportske ekipe. Upravo se ona, čuli smo u tajnosti prije nekoliko dana, trebala sastati početkom siječnja. I na humanitarno-nogometnom događanju odigrati utakmicu s koje su sredstva trebala biti predana Ćubiju, kao pripomoć prijatelja u ovim teškim trenucima.

Ali igra života je varljiva, i umjesto humanitarnog događanja dogodit će se upravo ono što se najmanje očekivalo, posljednji pozdrav dragom čovjeku. Kako neslužbeno doznajemo, brojni njegovi prijatelji odmah su se spontano počeli javljati jedni drugima, Hrvatskoj glazbenoj uniji...

'Dotuklo nas je...'

– Vidjet ćemo sve ovih dana, još se ne zna kada će biti sahrana, što ćemo napraviti. Vijest je došla naglo, dotukla nas je. Nismo je očekivali, nitko nije očekivao takav kraj. Svi smo bili u dubokoj vjeri kako će sve ovo proći s još jednom velikom Ćubijevom doskočicom, sa smijehom. U još jednoj njegovoj glumačkoj epizodi. Sto posto smo vjerovali kako će kemoterapija donijeti rezultate. Nestao je u mjesec i pol dana od početka bolesti – ne krije tugu Giovanni.

Nakon što se vijest o bolesti proširila Hrvatskom, a s njom i informacija o humanitarnoj akciji kojom su se prikupljala sredstva za pomoć njemu i njegovoj obitelji, posljednji razgovor za Slobodnu Dalmaciju s njim je napravila novinarka Mirela Goreta. Ćubi je, kao i uvijek, bio skroman, konkretan, jasan. Bio je pomalo zatečen akcijom koju je na Facebooku inicirala Kristina Đanić, supruga pjevača Giuliana. Ćubi je u razgovoru novinarki Goreti rekao kako ne želi ispasti nezahvalan, no da bi više volio da su to učinili u tišini.

– Znam dijagnozu, ali to ima svoj redoslijed... Ja ću sad doći doma. Napravio sam sve preglede ovdje... Otići ću dan, dva kod Vedrana Mlikote, onda ćemo Mliki i ja doći dolje, u Split. Idem na Badnjak i Božić, normalno. Onda ćemo vidjeti... Samo jedan čovjek može pročitati sve te nalaze, vidjet ćemo što će reći konzilij. Što i kako dalje – rekao je Ćubi tada našoj novinarki, pomalo u nelagodi zbog priče koja je dospjela u javnost, zbog strke koja se digla.

Nažalost, taj samo jedan čovjek koji je mogao pročitati nalaz nije to učinio. Nije uspio jer je bolest bila jača. Damir Mihanović Ćubi napustio nas je baš na prvi dan nove godine.

Pamtit će ga se kao čovjeka koji je znao nasmijati ljude, a to nije baš lagan posao. I kao čovjeka kojeg su ljudi voljeli.

U razgovoru s Ćubijem koji je sredinom prosinca objavljen u Slobodnoj Dalmaciji on je iz bolničkog kreveta rekao: "Meni je pomoglo to što su me prijatelji napravili ponosnim jer su mi ukazali na nešto što ja nisam znao, a to je da, kako su ono rekli, 'nema koga nisam zadužio svojim humanitarnim radom i da se to vraća'".