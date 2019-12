Na RTL televiziji večeras je održano sučeljavanje Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića koji se natječu u drugom krugu izbora za predsjednicu, odnosno predsjednika Republike Hrvatske. Drugi krug izbora održat će se u nedjelju 5. siječnja 2020. godine.

22:19 - Sučeljavanje je završeno.

Na samom kraju, kandidati su iskoristili i po dvije minute svaki za svoje završne riječi.

Kitarović: Izađite na izbore i zaokružite broj 2. Bila sam vaša predsjednica pet godina, borila sam se, kritizirala i hvalila, davala konkretne prijedloge. Okupljala sam stručnjake, provodila vrijeme s iseljeništvom. Hrvatska danas ima bolje makroekonomske pokazatelje nego 2015., ali još nisam zadovoljna jer znam da Hrvatska zna i može bolje. Za okupljanje sam i zajedništvo. Dajem vam svoj program koji će se temeljiti na tome, na zajedništvu, poduzetništvu, otvaranju novih radnih mjesta, većim plaćama i mirovinama, boljim standardom.

Milanović: Hvala vam na strpljenju u ovoj dugoj i žestokoj, nadam se ne osobnoj i uvredljivoj kampanji. Bit ću vaš predsjednik, zapuštenu dužnost ću dići na drugu razinu, borit ću se. Svoje znanje i iskustvo koristit ću za dobrobit svih, branit ću hrvatski ustav, zalagati se da vojska koje sam, ne dao bog, u ratu vrhovni zapovjednik biti zaokupljena obranom Hrvatske, a ne sudjelovati na tuđi račun u misijama kojima je istekao rok trajanja.

Borit ću se protiv lopovluka kojeg nekad nazivamo korupcijom. U Hrvatskoj se na razini vlasti otima. ratovi su gotovi, zadnji rat ima pobjednike, a to je Hrvatska. Slava, čast i vječno sjećanje poginulima, ali mi moramo dalje, boriti se za mjesto u Europi. Želim osjećaj jednakosti pred zakonom, to sad nema i to smatram borbom za hrvatsku dušu, na tim krilima vjerujem u pobjedu i neću vas razočarati.

22:15 - Nakon kratkog prekida i dogovaranja o tome hoće li se odgovarati na blok pitanja "Kratko i jasno", jer je jedan od stožera tražio da se taj blok preskoči (voditelji nisu otkrili koji), kandidati su odgovarali na blic pitanja. Milanović je na pitanje o tome vidi li Bernardića kao premijera rekao da ima "velike šanse" i da je na njemu ogroman pritisak.

Kitarović je na pitanje o HDZ-u i Plenkoviću na njegovom čelu rekla da se neće miješati o stranačku politiku.

Kandidat i kandidatkinja su dobili i pitanje o tome koji je njihov stav o Istanbulskoj konvenciji.

Kitarović: Teško je reći da ili ne, tada sam rekla da sve što dijeli narod nije dobro. Stvari iz Istanbulske mogu se provesti, ne vidim da se nešto drastično dogodilo od ratifikacije. Pročitala sam je od početka do kraja.

Milanović: Mi smo se borili smo sa šatorom i Frankom, većim stvarima. Nevjerojatno je kako se ekstremna desnica okuplja oko fantazama po principu vidjela žaba da kuju konja, jer to neki krugovi u Poljskoj smatraju napadom na tradicionalni način života.

Grabar-Kitarović i Milanovića se pitalo i što bi učinili kada bi u Hercegovini sreli Zdravka Mamića.

Kitarović: Rekla bih mu da dođe u Hrvatsku i suoči se s pravosuđem.

Milanović: Rukovao bih se s njime, nasmijao, jasno je što mislim. On je fenomenalan menadžer. Zašto je zatrebao uz bogatstvo varati Dinamo i Hrvatsku?

22:11 - Kandidate se potom pitalo koji je njihov stav o gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću.

Grabar-Kitarović: On je gradonačelnik najvećeg hrvatskog grada, a kad je riječ o optužnicama, svatko je nevin dok mu sene dokaže krivnja i to je načelo za koje ću se boriti za svakog državljana. Ne želim da nekoga optužimo i raspnemo, proglasimo krivim, a da onda sudski postupak dokaže da nije tako. Sjetimo se koliko je ljudi sjedilo u istražnim zatvorima, da bi ispalo da nisu krivi. Sjetimo se slučaja ministra Rončevića čija je obitelj bila na rubu propasti jer ga je netko krivo optužio.

Milanović: U Hrvatskoj se živi od rada, oni koji su glupi, osim HDZ-ovaca koji žive od nedostatka dokaza. Nevinosti nema kod djelatnika SOA-e? To su šizofreni standardi. Bandića sam zatekao u stranci, nametnuo mu listu i izbacio ga iz stranke. Prijatelj vam je postao kad je izišao iz istražnog zatvora.

Grabar-Kitarović: Činjenica je da su iz SOA-e nestali milijuni, u tijeku je drugostupanjski postupak.

Milanović: Taj čovjek je ušao u moj život tako što sam ga porazio na unutarstranačkim izborima. Pokušavao sam surađivati s njim, svjestan o kakvoj se sorti radi. Njega je u zatvor stavio DORH na kojeg vršite pritisak. Čačić je imao nesreću, to je kazneno djelo, ali nisu sva djela ista. Nije ratni zločin isto kao i krađa ili djelo u prometu. Bandić je opasnost i sramota za grad u kojem živim.

Grabar-Kitarović: Bandića ste zvali svojim prijateljem. On je čovjek s kojim radim, od kojeg tražim da otvara vrtiće, da se gradi stadion, riješi pitanje grafita... Bio je mentor Bernardiću koji vas podržava s figom u džepu.

Milanovića se potom pitalo da li je za vrijeme svojeg mandata na čelu Vlade vrijeme konstantno provodio u jednom restoranu.

Milanović: To dolazi od meni bliske osobe koje sam se morao riješiti. Najviše vremena sam provodio u uredu, a ti si premijer 24 sata. Švicarac, kriza, nikakav rejting, platna bilanca Hrvatske katastrofa, zemlja pred raspadom, uveo sam Hrvatsku u EU... Zar ne mislite da sam bar dio vremena posvetio Hrvatskoj? A onda mi ulete šatoraši. I dan danas ne znam što je ta militantna skupina veterana htjela, htjeli su rušiti vlast. Navalili su na žene policajke.

Grabar-Kitarović: Niste vi uveli Hrvatsku u EU, već je sve odrađeno prije vašeg mandata. Vi ste samo dočekali ulazak 2013., čak ste pokušali sporiti potpisivanje ugovora.

Milanović: Odakle vi to znate? Kao predsjednica i državnica, što niste, morate imati diskrecije. To nije pošteno niti politički.

Kanidate se pitalo i o pjevanju.

Grabar-Kitarović: Odgovorila sam više puta, u politici je najbitnija vjerodostojnost i autentičnost. Imam svoj stav o svim pitanjima. Pjevat ću i dalje sa svojim narodom. Ne znam koja je razlika svirati klavir državniku ili se s narodom proveseliti. Zašto ne pokazati kockice i navijati? Ponašat ću se kao normalna, pristupačna osoba koja cijeni komunikaciju s građanima.

Milanović: Nemam ni ja ništa protiv pjevanja, ali ja ne bih tako. Želim ukazati na ovo stalno "mom narodu". Tako počinje diktatura. Nema mog naroda, postoje hrvatski državljani, i hrvatski narod.

22:02 - Kandidati su potom odgovarali na pitanje o ukidanju rada nedjeljom.

Grabar-Kitarović: Jesam za ukidanje rada nedjeljom iz solidarnosti prema radnicima i radnicama koje moraju raditi u trgovinama i centrima. One isto imaju pravo na dan sa svojim obiteljima, znam koliko im je teško. Treba vidjeti ekonomske učinke. Petkom se najviše troši, ne nedjeljom. U doba turističke sezone bi imali dežurne dućane, te dežurstva u Zagrebu i drugim gradovima, da građani mogu nešto kupiti.

Milanović: To me već godinama malo zbunjuje. Superdržave poput Austrije, Belgije, do 8 sati rade dućani široke potrošnje, a drugi ne. Rad nedjeljom u trgovini? Sa ženama sam razgovarao u kvartovskom dućanu, sad rade do 15, nekada do 21... Tio pozdravljam. Ne mora se raditi nedjeljom.

Grabar-Kitarović: Ako netko radi nedjeljom to treba adekvatno platiti, te da to bude stvar osobnog izbora. Za fleksibilizaciju sam radnog vremena, kako bi se omogućilo obiteljima da mogu balansirati.

Milanović: Nisu sva rješenja da i ne. To je tema za razgovor. Nije jedini kriterij ta suluda potrošnja. opet, tko sam ja da određujem kako će provoditi vrijeme, da budem moralna policija. To je problem desnice, ja nisam takav, za slobodan sam izbor. Uveo sam fiskalizaciju, ukinuo kredite u francima.

Grabar-Kitarović: Naravno da se ne može određivati, treba pružiti izbor. Osobno volim provoditi vrijeme s obitelji. Hitne službe moraju funkcionirati.

Kandidati su potom govorili o problemu blokiranih.

Milanović: Ponosan sam na pitanje franka, ljudi koji su tužili banke imat će moju podršku.

Grabar-Kitarović: Ja ću se nastaviti boriti za blokirane koje ste vi doveli u takvu situaciju. Ne može se dopustiti da netko nema pravo na drugu šansu, to je jedan od primarnih razloga odlaska ljudi u inozemstvo. Ja se borim za svakog u Hrvatskoj, i one koji imaju kredite u francima.

Milanović: Institut blokade je donio HDZ 1.1.2011., vaša ekipa. Te godine broj blokiranih narastao na 200.000. Mi smo to smanjili, prepolovili zatezne kamate. Ovrhe su čedo HDZ-a u pregovorima s EU. Ukinuo sam saborske mirovine i privatne ovršitelje koje ste smjestili kao pušku hrvatskom narodu.

Grabar-Kitarović: Imali ste priliku izmijeniti taj zakon pa niste, u vaše vrijeme su bile ružne scene. Kad sam postala predsjednica poslala sam zakon na ocjenu ustavnosti.

Milanović: I, što je rekao sud? Tako se neću ponašati, nijedna vlada neće od mene doživjeti ovakvu neiskrenost. Kaos ste nam ostavili, proračunsku rupu od 8 posto BDP-a.

Grabar-Kitarović: Tijekom svog mandata, povećali ste poreze, lansirali dug države u nebo, donijeli loše zakone o predstečajnim nagodbama, nezaposlenost je bila rekordna, počelo je iseljavanje. Zašto netko za kojeg se cijela zemlja slaže da je bio najgori predsjednik vlade u povijesti i kojeg su kaznili birači želite tu dužnost?

Milanović: Ovo je tužno, da netko nakon pet godina ne zna ništa. Koje smo poreze povećali osim PDV-a? Što je bio jedini način u krizi. Mislite na poreze na dohodak koji smo smanjili kada je krenuo oporavak? Mislite na nezaposlenost koja je padala, rast gospodarstva? Sada smo najmediokritetskija ekonomija u regiji. Ništa nije točno što ste rekli.

Grabar-Kitarović: Milanoviću je očito normalno prebacivati odgovornost na druge. Radili te kriminalne predstečajne nagodbe.

Milanović: Imam prijatelje čije bit tvrtke propale, a nisu samo u SDP-u, neki od njih su i u HDZ-u. Dajte imajte poštenja.

21:50 - Kandidati su potom govorili o prvom krugu izbora, preciznije - kako privući birače Miroslava Škore.

Grabar-Kitarović: Ne dijelim birače na Škorine, niti na lijeve, ovakve, onakve, sve su to hrvatski birači i tražim povjerenje većine. Stojim uz stav da vlast proizlazi iz naroda i zbog toga sam pet godina provela na terenu u razgovoru s narodom diljem domovine, kako bih se upoznala s istinskim problemima. Izlazila sam s prijedlozima rješenja.

Milanović: Škoru su dušmanski gazili u kampanji, a sada žele biti sukandidati, ali ne ulazim u to. Stoički ću prihvatiti što Škorini birači odluče.

Grabar-Kitarović: Kršili ste Ustav kada ste rekli da nećete dozvoliti rad tehničkoj vladi.

Milanović: Škorine birače privući ću kao čovjek, ako to mogu biti. Ne želim dijeliti ljude. Što se tiče konzultacija na Pantovčaku, to što je Kitarović 2015. izvela s Petrovom je mali, doduše operetni puč. Prekršili ste Ustav, rokove, sastavljali ste privatnu vladu, natjerali čak i Karamarka da prihvati tipa koji ne zna hrvatski. Taj puč je organizirao Vaso. Kao predsjednik RH poštovat ću Ustav kao Bibliju. Nasilno ste se ponašali.

Grabar-Kitarović: Ne, bila sam objektivna i korektna, konzultirala sam se s ustavnim pravnicima diljem države. Vi ste mi taj dan kad je Karamarko donio 76 potpisa rekli - sad možeš osnovati svoju vladu.

Milanović: Gdje je tu puč, to je moj stav. Htjeli ste sve zbrčkati i užurbati. Nije se radilo o meni, nego o sprječavanju ekstremne desnice, ne pristojne, građanske desnice. Vi ste izveli državni udar, to je bila komedija.

Potom se odgovaralo na pitanje o vezi Crkve i politike.

Grabar-Kitarović: Ja sam praktična vjernica, ali to nije kriterij za predsjednika, Crkva je odvojena od države i to poštujem. Moj odlazak u Crkvu je kao vjernice. Držim da Crkva ima pravo na stav kao i bilo koja druga institucija, nisam vidjela miješanje u politiku niti bi to itko dopustio. Milanoviću, to je isto ustavno počelo.

Potom se Grabar-Kitarović vratila na temu sastavljanja Vlade: Ustav je tu nedorečen, konzultirala sam se s četiri pravnika.

Milanović: Ustav nije molekularna biologija, pisao sam neke odredbe i razumijem ga. Niste dali vremena da se formira vlada. U Njemačkoj to traje mjesecima. Dozivali ste ljude okolo, nudili funkcije, sastavljali privatnu vladu. To nikada ne bih napravio, to je osnova za opoziv.

Grabar-Kitarović: Nikakav puč nisam radila, to ste bili vi, prijetnjama. Nije postojala nikakva vlada.

21:40 - Kandidati su potom pričali o tome kakav bi imali odnos s premijerom

Grabar-Kitarović: Pružala sam ruku i Milanoviću, ne da je nije prihvatio nego uopće nije priznao moj izbor. Niste mi htjeli čestitati, nije mi to bitno, ali žao mi je da niste surađivali. Kad je bilo potrebno kritizirala sam i ovu Vladu. Surađivala sam i s Oreškovićevom vladom. Bila sam kritična i prema vladi Plenkovića dok nismo našli zajednički jezik.

Milanović: Nudila je suradnju tako da je prijetila, išla u šator koji je rušio vladu, prijetila da će sazivati sjednice Vlade, to je nasilje da se sruši vlast. Pozivala me na ostavku.

Grabar-Kitarović: Je li vama normalno da vam je na cesti pun šator nezadovoljnih ljudi a da vi s njima ne razgovarate? Morate biti predsjednik svih hrvatskih državljana, pa i HDZ. Kako ćete s takvom mržnjom.

Milanović: Dva puta sam ih zvao na razgovor u Vladu. Spreman sam na ozbiljnu suradnju s Plenkovićem, u vidu u kojem on preživi poraz Grabar-Kitarović. Tu sam da pomognem i neću prijetiti kao vi. Lako se slikati. Ja neću sramotiti Hrvatsku. Bit ću katkad malo grublji, ali takav sam.

Grabar-Kitarović: Po čemu je to prijetnja? To je bila ruka suradnje, da raspravimo bitna pitanja. Ne znam koja je vaša ostavština u Europskom vijeću, ne vidim da ste puno učinili, i ja imam puno poznanstava po svijetu.

Milanović: Pet godina bili ste predsjednica i došli do ograde Bijele kuće. Mene su premijeri pozivali na druženja. Imam puno dublje kontakte. Moje znanje i iskustvo su veliki.

Kandidati su potom pričali o ministarstvima.

Milanović: To je besmislena priča, više tajnica ili vozača. Ministarstva mogu i ne moraju postojati, neka moraju, a sva druga su poruka javnosti mi smo štedljivi i racionalni. Ne mora biti da je manje ministarstava kvalitetniji rad.

Grabar-Kitarović: Vlada gospodina Plenkovića ima isti broj ministarstava kao i Milanovićeva. Može se reducirati, ali to nije posao predsjednice. U Bijeloj kući bila sam niz puta, bila sam jedna od prvih 20 državnica koja se susrela s njime u Varšavi.

Milanović: Bili ste na biljarskom stolu zajedno s ostalima. Nemojte prodavati trikove. Ako si svjestan sebe, možeš nešto napraviti.

Grabar-Kitarović: Svi znamo što je bilateralni sastanak. Sastanak s Trumpom u Varšavi bio je jedan od dva njegova sastanka.

Milanović: Gledajte, željeti se dopasti svakome, emigrantima i Pavelićevim potomcima, klokanima, partizanima... Ni o čemu nemate stav i kažete da to nisu ovlasti. Niz stvari o kojima smo razgovarali nisu ovlasti. Demografija?

Grabar-Kitarović: Da, to je pitanje opstanka države, a predsjednik predstavlja Hrvatsku u domovini i svijetu, kao najviša osoba izabrana od naroda.

21:30 - Kandidati su potom odgovarali na pitanje o zapošljavanju i o tome da li se u Hrvatskoj može raditi za plaću od 8000 eura.

Milanović: Nije moguće, to mogu dva, tri čovjeka. To je ogromna plaća. Čovjek je otišao u Dansku, gastroenterolog, ima četiri tisuća eura. Osam tisuća mogu dobiti NATO-ovci, birokrati, HDZ-ovci koji se okolo razmiljuju. Dajmo ljudima realne perspektive, ono je zavođenje i manipuliranje. Kao kad govorimo o korupciji u Zagrebu, a to je kriminal, otimačina.

Grabar-Kitarović: Žao mi je što obeshrabrujete naše mlade ljude, konkretno sam razgovarala sa SAD-om, Kinom i Izraelom, tvrdim vam da je to moguće. Ministar Božinović je potpisao ugovor s Izraelom o kibernetičkoj suradnji.

Milanović: Dajte malo poštovanja. To je brutto plaća za pet ljudi. U Izraelu ste razgovarali s premijerom koji je u pritvoru ili će uskoro biti u pritvoru. Sjajno društvo.

Grabar-Kitarović: Riječ je o Izraelu, objavit ćemo o kojim je točno tvrtkama riječ,. Milanoviću, možete biti ironični. Uspjeh mi je zaposliti bilo kojeg hrvatskog državljanina. ICT industrija je u porastu i tu će biti najveće plaće, to omogućuje ostanak ljudi u Hrvatskoj, o tome sam razgovarala i s Bloombergom. On je rekao, potičite ljude na ICT industriju.

Milanović: Radio sam za velike firme, korporacije, pošteno sam zaradio "ogroman novac". Radio sam isključivo vani.

21:25 - Voditelji su potom pitali kandidate pitali kolika je prosječna plaća u Hrvatskoj.

Milanović: Prosječna plaća je prema 7.000 kuna, prosječna mirovina 2600, 2700 kuna. Ovakva kviz pitanja ne volim. Bitna je medijalna plaća, koju prima polovica i manje stanovništva, to je 4,5 tisuća kuna. Čujemo da će biti 8.000 eura. Pričati bajke djeci je lijepo, odraslima je uvredljivo.

Grabar-Kitarović: Prosječna plaća je 6432 kune neto, u odnosu na 2015. kada je bila 5.772 kune. Ako vi Milanoviću mislite da obrazovanost ljudi u Hrvatskoj nije problem, informirajte se. Jedna osoba pročita jednu knjigu godišnje, zato sam čitala djeci u vrtićima.

Milanović: Ljudima ne pričati bajke. Možemo što možemo. Poštena vlast je najbolja demografska mjera.

Kandidati su potom objašnjavali kakav je njihov stav prema uvođenju eura, no rasprava je većim dijelom skrenula u "osobne" vode.

Grabar-Kitarović: Za euro smo bili spremni u vrijeme prve Sanaderove vlade, spremniji nego danas. Udaljili smo se, pogotovo u vrijeme vašeg mandata kada je stravično rastao javni dug. Treba provesti kampanju prema građanima, da shvate što znači euro, jer bi se moglo dogoditi da imamo otpor prema nečem korisnom.

Milanović: Još malo i Sanader će postati polubog. Daleko smo mi bili od članstva dok ste vi lovili generale po svijetu. Ostavili ste mi 65 posto javni dug. Stalno ponavljate iste neistine.

Grabar-Kitarović: Imali ste i vi svog komesara, Račana.

Milanović: Nemojte vrijeđati pokojne ljude! Nije me parkirao u Sabor, ovo vam ne služi na čast. Ovo je vrlo ružno, tu se radi o čovjeku koji je dramatično preminuo. Nisam bio ničiji priležnik. Zvao me da se pridružim. Nemojte ga uspoređivati sa Sanaderom.

Grabar-Kitarović: Nemojte glumiti zgroženost, ne vrijeđam Račana. Govorila sam o vama, ne o njemu.

21:20 - Grabar-Kitarović potom je postavila pitanje Milanoviću: Dok ste bili predsjednik Vlade, tada ste pokazali kredibilitet, posvađali ste Hrvatsku sa svim saveznicima i susjedima. Da zaštitite udbaške zločine donijeli ste Lex Perković i narušili odnose s Njemačkom. Zašto mislite da ste kompetentni voditi vanjsku politiku.

Milanović: Ovo je primjer trolanja Hrvatske. Perković, HDZ-ovac, meni nepoznat čovjek, blizak suradnik Tuđmana i Šuška, je postao meta osvete HDZ-ovaca. S Lex Perkovićem nemam nikakve veze. Kad se već dogodila ta zavrzlama, vaša falanga je isporučila tog čovjeka stranom pravosuđu. Fućka se meni za Perkovića, ali to je izdaja!

Grabar-Kitarović: Zašto mu niste sudili u Hrvatskoj? Ugrozili ste ugled Republike Hrvatske, zato Merkel nije došla u Hrvatsku prilikom svečanosti ulaska u EU, to je jedina istina.

Milanović: S Merkel sam proveo sate u razgovoru, vi ni minute. Prvi put kad ste išli dobili ste jezikovu juhu, nemojte da to sad citiram. Vanjsku politiku vidite samo kao priliku za slikanje i protokol.

Kandidat su potom odgovarali na pitanje kako riješiti pitanje demografije u Hrvatskoj.

Grabar-Kitarović: Imala sam sastanak s Merkel, kad sam otišla imala je niz prigovora na stanje u Hrvatskoj. Otkud vam tih 100 tisuća migranata koje je Merkel tražila da ostanu u Hrvatskoj. To nije točno, provjerili smo. Ne znam što time želite reći, bildati svoju veličinu?

Ja sam napisala cijelu demografsku strategiju - povratak mladih, rast nataliteta i useljavanje iseljeništva.

Milanović: To je sve neistina, zna se što su bili hot spotovi. Onaj tko nudi rješenje u tri koraka, to smo slušali...

Grabar-Kitarović: Nisu pobjegli ljudi radi HDZ-a, egzodus je počeo vašim predstečajnim nagodbama koje su kriminalne i pružale su mogućnost velikima da rastu, a bacile u dužničko ropstvo niz malih i srednjih poduzetnika. Ljudi su u vašem mandatu ležali na cesti ne dajući da ih se ovrši.

Milanović: Zaboravili ste da je Republika Hrvatska ušla u EU i da je otvoreno tržište. Širite paniku. Dajte mi primjer predstečajne nagodbe? Otkako sam otišao s vlasti, što ste napravili po tom pitanju. Niste rekli "A". Prije par dana je pokrenuta predstečajna u Đuri Đakoviću. Pa dajte se informirajte.

Grabar-Kitarović: Pitanje Đure Đakovića ćemo riješiti, bila sam u Slavonskom Brodu, razgovarala s tim ljudima. Kod premijera sam apelirala da se to riješi, rekao je da će se platiti ti dugovi.

Milanović: Tvrdite da je to kriminal, a ni jedan primjer niste dali. Spašeno je tisuće radnih mjesta, čak i tamo gdje možda nisu trebala. Moj ministar financija je najuren zbog jedne sumnjive nagodbe, 26 država ima slične modele.

21:10 - Kandidati su potom govorili o položaju Hrvata u BiH.

Milanović: Ispada da ih nikako ne mogu nagovoriti da sam bolji od Kolinde Grabar-Kitarović. Pazite paradoksa, sada je u kampanji stanoviti Tomić, rektor u Mostaru. A nije? E, onda mi je drago. Jer to je sveučilište koje živi iz proračuna. Kada je trebalo dati milijune mostarskom sveučilištu, na molbu Dragana Čovića, bio sam to. Ulagali smo u niz projekata, škole, crkve...

Grabar-Kitarović: Zahvaljujem štos te ulagali u BiH. Bilo bi dobro da više slušate te ljude, držite ih drugorazrednim državljanima i želite oduzeti biračko pravo, koje je jedno od temeljnih prava državljana RH.

Milanović: Kad sam ja to rekao? Ajde, molim vas. Osim što smo 2010., na moje traženje uveli odredbu prema kojom se glasa u konzulatima, da se ne glasa po trafikama. Modeli su razni. U Izraelu ne možete uopće glasati ako ne dođete nogom na teritorij.

Grabar-Kitarović: Borim se za njih, za BiH kao suverenu državu koja treba ući u EU. Već godinama, još kao veleposlanica RH, zalažem se da BiH uđe u akcijski plan za članstvo u NATO-u. Držim da Hrvati to prepoznaju, puno puta sam bila tamo, odlazim tamo vozilom kako bi pokazala koliko su Zagreb i Sarajevo blizu.

Milanović: U Mostar se ne smije slijetati, a u Sarajevu je magla. Kada je Kitarović lobirala kod Erdogana, radila je štetu jer on nije demokratski lider.

Grabar-Kitarović: Jedno je što su mediji izvještavali. Razgovarali jesmo o BiH, kako da riješi neke svoje probleme. Kako biste vi razgovarali s njime, kada trenutno drži kontrolu nad milijunima izbjeglica, da krenu na put u Hrvatsku, pogotovo nakon žilet žice koju ste nam ostavili?

Kandidati su potom odgovarali na pitanje o tome što misle o Donaldu Trumpu.

Milanović: Nevjerojatan komentar Kolinde i njezinog prijatelja, mladog diktatora Orbana. Erdogan ne drži nikoga u šaci, to nisu krumpiri, to su jadni ljudi koji su kroz RH prošli organizirano. Erdogan ne drži ključ. Što se tiče žilet žice, tog trena sam je morao postaviti, ali htio sam da nas djeca pamte po čovječnosti. To je HDZ-ov um, mi smo drugačiji

Grabar-Kitarović: Poslali ste vlak u Mađarsku, držite se diplomatom.

Milanović: Vi biste poslali vojsku na granicu!

Grabar-Kitarović: Ne! Ali da vojska na zahtjev policije stupi u pomoć. S dronovima... Trump je predsjednik SAD-a, vodi se proces protiv njega. Ne biram ga ja. Treba stvarati savezništva ondje gdje ih možete najbolje iskoristiti. U postupku smo za potpisivanje izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, što će pomoći iseljenicima, ali i gospodarstvenicima, te ukidanje vize za državljane. Naravno da bih se susrela s njime.

Milanović: Jedino mi, Bugarska i Malta još imamo vize. Trumpa ne bih komentirao, to nije moj izbor. Što se vojske na granicama tiče, što od ustavnih odredbi krše migranti? Mijenjajte Ustav onda.

Grabar-Kitarović: Sigurnost je ključna riječ, zakon je donesen u skladu s Ustavom. Vojska može pomoći u zaleđu.

Voditelji su potom pitali kandidate koji je njihov stav o Vladimiru Putinu i odnosu s Rusijom.

Grabar-Kitarović: Pozdravila bih njegov posjet Hrvatskoj, on će se dogoditi negdje sljedeće godine, to je tip posjeta kojeg treba kvalitetno organizirati. Interes nam je sigurnost Jugoistočne Europe. Rusija se snažno zalaže za jednakopravnost hrvatskog naroda u BiH. S Putinom sam riješila pitanje zagađenja zraka u Slavonskom Brodu, a riješeno je i pitanje Agrokora.

Milanović: Ovo je jako pretenciozno. U Agrokoru su ukradeni milijuni eura. Rekli ste da vrate novac. Pazi ideje! Što se Putina tiče, poštujem ga. Njegova karijera imala je približavanja zapadu i nije sva krivnja na njemu.

Grabar-Kitarović: Još ima dosta tema o kojima valja razgovarati s Putinom, otvaranje gospodarstva u skladu sa sankcijama EU. Dok ste bili predsjednik Vlade, tada ste pokazali kredibilitet, posvađali ste Hrvatsku sa svim saveznicima i susjedima. Da zaštitite udbaške zločine donijeli ste Lex Perković i narušili odnose s Njemačkom. Zašto mislite da ste kompetentni voditi vanjsku politiku.

Milanović: Ovo je primjer trolanja Hrvatske. Perković, HDZ-ovac, meni nepoznat čovjek, blizak suradnik Tuđmana i Šuška, je postao meta osvete HDZ-ovaca. S Lex Perkovićem nemam nikakve veze. Kad se već dogodila ta zavrzlama, vaša falanga je isporučila tog čovjeka stranom pravosuđu. Fućka se meni za Perkovića, ali to je izdaja!

20:56 - Sljedeće pitanje voditelja bilo je o tome treba li Hrvatska blokirati Srbiju na putu prema EU.

Milanović: Ne. Osim ako nam ne daju toliko razloga da nemamo izbora. Ne želim to koristiti kao metodu kažnjavanja jedne države koju vodi čovjek koji je govorio u ratu najstrašnije stvari, koji je izabran u ime beogradske čaršije da ih vodi. U Srbiji vidim partnera, državu, radna mjesta.

Grabar-Kitarović: Ja sam odlučila tada ostati u Hrvatskoj i penjati se. Ministrica sam koja je pokrenula pregovore i na to sam ponosna. Dolazim iz skromne obitelji, kći sam mesara.

Milanović: Nemojte prodavati te priče, išli ste u razred s mojim prijateljima, vaša obitelj je bila imućna. Bili ste potkožena i povlaštena osoba.

Grabar-Kitarović: Spustite se na razinu naroda, poslušajte koliko su ljudi radili. Moj otac, koliko je radio, da je bio u normalnoj državi bio bi milijarder. Cijeli sam život radila i fizičke poslove. Srbija treba ispuniti sve kriterije za EU, na tome ćemo inzistirati. Pitanje granice, nestalih i jurisdikcije su ključni.

Milanović: Kao predsjednik bit ću distanciran od stranaka, pa i one koju sam vodio i koja je bila pobjednička. Vi nikad niste bili lider stranke. Koja karijera je bila bez mentora, komesara, a vaša politička. Nisam ja u MVP-u dobio stambeni kredit dva tjedna nakon Oluje.

Grabar-Kitarović: Kredit je bio dok sam bila u Beču, dobilo ga je više osoba iz MVP-a, rata je bila 4,5 posto. Pričajte radije o svom kreditu i kreditu svoje obitelji.

Voditelji su potom kandidate pitali koji je njihov stav o predstavniku Hrvata u Predsjedništvu BiH, Željku Komšiću.

Grabar-Kitarović: Komšić je legalno, ali nelegitimno izabran član Predsjedništva BiH. On bi trebao biti politički predstavnik svih Hrvata. U mom je programu ulazak BiH u EU, Europa i ostatak svijeta duboko procjenjuju stanje u toj državi, pod uvjetom poštivanja svih načela Daytona i Ustava, jednakopravnosti državljana i naroda.

Milanović: Kao premijer bio sam uvijek tu za Hrvate iz BiH, cipelom na terenu. Radili smo, kad je gorjelo bio sam tamo. Komšića znam godinama i kritizirat ću ga, pitanje je koliko je to u skladu s Ustavom.

Grabar-Kitarović: Malo mi je neobična ta izjava, s obzirom na to da ste žestoko podržava Komšića 2010., iako je i tada bio izabran glasovima drugog naroda. Želim da se Hrvatima pruža ono što se pruža ostalima, da imaju jednaka prava.

Milanović: Ne znam čemu ovo podbadanje. Podržala sam ga i 2006., a 2011. sam rekao prijatelju, ovo se ne radi tako. Moj stav je poznat. Predstavnike hrvatskog naroda trebaju birati Hrvati, to je krajnje jednostavno. BiH nije ideal građanske države. Bio sam svjedok kada je Silajdžić 2006. upozoravao Komšića da to nije dobar način.

20:46 - Sljedeći blok pitanja bio je na temu vanjske politike.

Milanović: Počeo sam na preporuku svojih profesora, a Grabar-Kitarović kao prva suradnica Sanadera. Bio sam karijerni diplomat bez članstva u stranci. Vučića nisam zvao u Hrvatsku niti se snalazio s njime. Na Srbiji se ne treba iskaljivati, to je država u koju izvozimo 30 posto izvoza. Ne bih ga zvao, ali s tim ljudima treba raditi. Ne se grliti, uzimati cvijeće, napraviti fijasko i na kraju rigati vatru.

Grabar-Kitarović: Ne rigam vatru na Vučića, rekla sam da dok ne ispuni obećanje o nestalima nema susreta. U MVP sam primljena putem javnog natječaja i penjala se od tajnice na gore.

Milanović: Niste nikad bili tajnica nego administrativni referent. Srbiju treba pritisnuti o nestalima. Ali vrijeme ide, novac se vrti.

Grabar-Kitarović: Nikada nisam vrijeđala ni ponižavala Vučića, taj rječnik ne koristim. Milanoviću, razumijete li vi da smo mi ovdje da ljudima ponudimo program za pet godina. Zašto neprestance pričate o obračunu s HDZ-om. Uđite u parlamentarne izbore pa se obračunajte. Ako ima nečasnih radnji, prijavite ih.

Milanović: Vi radite pritisak na DORH, vlastitim riječima ste rekli da niste zadovoljni njihovim radom. HDZ vas je podržao u kampanji i harangi mržnje. Oni su itekako tema, bolni čir ove zemlje. Moj motiv je da pomognem, Hrvatskoj.

Grabar-Kitarović: Ne razumijem o čemu pričamo, politika predsjednika je raditi. Koliko ste puta vi kritizirali odluke Ustavnog suda? Ja to nikada nisam radila.

20:40 - Grabar-Kitarović potom je prigovorila Milanoviću: Vi ste Bandića birali, SDP ga je predložio za gradonačelnika, rekli ste da vam je prijatelj

Milanović: izbacio sam ga iz stranke da bi mogao postati vaš politički prijatelj. Tko vam je savjetnik za nacionalnu sigurnost? Rekli ste da bi u SOA-u dovodili mlade balave hakere na rehabilitaciju nakon kaznenih djela. Hrvatska bi to trebala raditi? Grabar-Kitarović je najveća prijetnja sigurnosti.

Grabar-Kitarović: ja sam nepristrana i sudim rad naših službi po zakonu a ne osobnim interesima. Svima je poznato kako te vi u svoje svrhe koristili službe, čak vas i ministri optužuju da ste zloporabili službe kako bi ih pratili.

Grabar Kitarović potom je progovorila o svojem bivšem savjetniku o Mati Radeljiću.

Grabar-Kitarović: On je zatvoren slučaj, imam pravo smijeniti savjetnike, a o prijetnjama smrću nema govora. Nikad od SOA-e nisam tražila da razgovara s njime. Manipulirao je javnošću, to je druga priča. Otišli su i neki drugi savjetnici, svatko ima pravo na svoj život.

Milanović: Ovo je ozbiljna tema na koju Kitarović opet ne odgovara. Insinuira nešto, misli na Linića koji je izbačen iz SDP-a. Sve što je rekao je neistina. Ja nisam progonio agente SOA-e niti nazivao privatnim obavještajcima kao vi Lozančića, kojeg ste ponizili kao apsolutnu nulu.

Grabar-Kitarović: Želim da službe rade u interesu hrvatskih državljana i da se drže zakona. kad je riječ o Lozančiću, neću reći razloge njegove smjene, osim općenito da se miješao u političke procese u Hrvatskoj. Spremna sam obrazložiti razloge pred odgovarajućim povjerenstvom.

Zoran Milanović potom je kratko pričao o svojem bivšem savjetniku Tomislavu Sauchi.

Milanović: To svakako nije moj uspjeh. Bio je moj suradnik, iskusan mladi političar, sve se tu svodi na vještačenje. Njegova odluka da podrži HDZ je nešto što Grabar-Kitarović podržava, ja ne. Ako je to moja najveća greška, a predsjednica regrutira ljude tako da se s njima nalazi u lomu i kršu, to pokazuje nepredvidivost, nestabilnost.

Grabar-Kitarović: Ne razgovaramo o HDZ-u. ja sam predsjednica Hrvatske, koncentrirajmo se na mojih pet godina mandata. Dokazala sam da štitim stabilnost.

Milanović: Lozančića ste otjerali kao najgoreg kriminalca, to je neljudski, vi i vaš muž poznate ga 30 godina, on je nekorumpirana stabilna osoba, predavač. To je najbolje što Hrvatska ima.

Grabar-Kitarović: Zašto netko tko je bio loš premijer, a podaci se slažu da ste bili najgori do sada, želi postati predsjednikom, doći na dužnost za koju ste rekli da je nepotrebna i beznačajna. Jeste li spremni ispričati se narodu zato što ste rekli da je Hrvatska slučajna država?

Milanović: Dobio sam 30 posto glasova od ove krive Hrvatske, dajte to poštujte. Kandidiram se da spasim Hrvatsku od vas i vašeg kartela HDZ-a pobogu, ta stranka zlostavlja Hrvatsku. Kada mi govorite o uspješnosti, ostavili ste zemlju u kaosu, zadužili, ostavili deficit... ostavili smo proračunski suficit i rast. Hoćete brojke ili slova?

Grabar-Kitarović: Cijelo vrijeme govorite o stranačkim podjelama i dijelite ljude. Ja to ne želim nego okupljanje oko istih vrijednosti. To sam dokazala kao predsjednica, prošla sam svaku stopu ove države, učila od ljudi o problemima. Nudila sam ruku.

20:32 - Voditelji su potom upitali Grabar Kiatrović koga bi prije pomilovala - Ivu Sanadera ili Tomislava Merčepa.

Grabar-Kitarović: Treba početi od pretpostavke da i jedan i drugi trebaju zatražiti pomilovanje, a nisu. To je hipotetsko pitanje, riječ je isključivo o odredbama.

Milanović: Ne, to je pitanje stava. A vi nemate stav.

Grabar-Kitarović: Imam stav, zašto bismo špekulirali? To je stvar zakonodavnih postupaka, razmišljam o onome što je ostvarivo.

Milanović: Grabar-Kiatrović ne zna tko su ti ljudi, neki strani ljudi toplih namjera, iako joj je Sanader mentor koji ju je lansirao u politiku, kroz kredite dok smo mi radili za 200 maraka, devastirane firme. Sve mi to jasno govori tko su ti ljudi. Ne bih pomilovao nikoga, Kolinda opet izvrće riječi, rekao sam da je institut pomilovanja kvazimonarhistički. Maknite to, dajte to ministru pravosuđa.

Grabar-Kitarović: Već tri godine nije bilo pomilovanja, ne znam o čemu pričate. Sanader? I vas je primio u Ministarstvo vanjskih poslova, bila sam osobno nazočna. Nisam dijete Sanadera nego ove Hrvatske.

Milanović: Ako tri godine nije bilo pomilovanja, što će nam to onda? Vi ste Sanaderovo čedo, bez uvrede, ne postojite bez HDZ-a kao javna osoba. Sanader je 1993. bio politički komesar i kod njega su na preporuku dolazili svi najbolji studenti.

Kandidati su potom pričali o ulozi predsjedničkih savjetnika i o tome kako ih misle birati:

Milanović: Predsjednik nema izvršne ovlasti. Kad vidim da se netko nakiti mnoštvom savjetnika kao Božićna jelka znam da je prevarant. Uzimao bih najbolje. Ne s namjerom da budem Korvin, ne bih uzimao polusvijet, kriminalce i optuženike USKOK-a. Društvo biram i to cijeli život. Vodio sam veliku stranku, vladu...

Grabar-Kitarović: Marina Lovrić Merzel, Sabo, Čačić - potpredsjednik vlade koji je skrivio smrt dvoje ljudi, nemamo o čemu razgovarati. Nisam ja štitila kriminalce niti se obračunavala i to sam spremna dokazati.

Milanović: Štitite Bandića kao da vam je najrođeniji. Merzel mi je bila suradnica, nisam je birao, Sabi sam na neki način bio šef i to je sve. Čačić je otišao kad su mu Mađari napakirali kaznu zatvora, znamo tko je imao prste u tome, a on ni nije član moje stranke.

20:22 - Grabar-Kitarović odgovara Milanoviću: Nikada vam nisam uputila uvrede iako sam to trpjela kao i branitelji. Ne dijelim birače, tražim povjerenje većine.

Milanović: Iscrpili ste sve što je moguće izmisliti. 2014. sam rekao da je razlika među krajevima, da me ta razlika može navesti na pomisao da je Hrvatska slučajna država.

Kandidati su potom odgovarali na pitanje o ovlastima predsjednika.

Milanović: Treba ukinuti kvazimonarhističku božansku ovlast predsjednika da pomiluje. Vidimo kako Grabar-Kitarović to daje opskurnim tipovima. U Njemačkoj je to ovlast saveznih država. Ne želim veće ovlasti jer je to put u tiraniju. Centar vlasti mora biti u parlamentu.

Grabar-Kitarović: Ne mogu razumjeti kako te okrenuli tu logiku, kako očekujete da vas narod bira za predsjednika na funkciju za koju ste rekli da je nepotrebna i da se ne bi kandidirali. Ovo nije kvazimonarhistička država. U proceduri je novi zakon o pomilovanjima.

Milanović: Nikad to nisam rekao, nego sam rekao da bi funkciju trebalo drugačije urediti. Okolnosti su me natjerale na kandidaturu, ova korupcija, ova razorena vlada. Pobijedite me, to je rješenje da me se riješite.

Grabar-Kitarović: Ovlasti predsjednice su dovoljne, definirane Ustavom. Kampanja nije vrijeme za rasprave o tome. Nakon izbora treba definirati neke ovlasti poput vanjske politike ili pitanje rada vlasti, odnosno institucija, do koje se razine može ići, možda neki zakon o predsjednici. Gospodine Milanoviću, ja sam apsolutno nekorumpirana osoba i voljela bih da su svi političari kao ja. Nakon sumnjivih pomilovanja razriješila sam komisiju, prestala sam s pomilovanjima. Pomilovala sam samo Huanita Lukšića, iz zdravstvenih razloga.

20:18 - Kandidati su dalje pričali o podjelama u društvu:

Grabar-Kitarović: Prava Hrvatska je ona koja nije slučajna, to je ona koja je krvlju tvorena i plaćena, u kojoj žive ljudi koji su danas ispod životnog standarda, iako smo u pet godina napravili jako puno. Prava je ona u kojoj su umirovljenici, blokirani, oni koji odlaze, djeca koja žele ostati tu, država u kojoj ćemo imati istinsku reformu obrazovanja, ona koju svi volimo i za koju želimo rast. To nije Hrvatska podjela nego okupljanja i zajedništva oko istih ciljeva.

Milanović: Gospođa Kitarović ima čudno poimanje jezika. Nakon što ste vi i ekipa nasilnika u šatoru mjesecima trovali Hrvatsku porukama "uništimo Jugoslavene", izgovorio sam "mi ili oni". Možda imate budućnost asistenta na katedri hrvatskog jezika.

Grabar-Kitarović: Hvala, ali za svoj posao pobrinut ću se sama. Ne mogu zaboraviti da ste prolazili uz šator i niste razgovarali s braniteljima koje ste potpuno ponizili, da ste na Markov trg poslali specijalce da napada branitelje. To je Hrvatska podjela.

Milanović: Za razliku od Grabar-Kitarović razlikujem priloge načina i pridjeve. Kad kažete da je Hrvatska prava ili kriva, to je pridjev. Kad kažete normalno, to je način ponašanja. Normalno ne znači da su oni koji nisu glasali za mene nenormalni. Širite netrpeljivost i trgujete mržnjom. A što se tiče Markovog trga, tamo se šačica provokatora se zabarikadirala.

20:11 - Milanović: Gospođo Kitarović, Sanader je vaš životni coach, danas je dobio šest godina zatvora. Drago mi je čuti iz vaših usta da je bio uspješan premijer.

Grabar-Kitarović: Prije nego odgovorim, nastavimo o gospodarskom rastu i dugu. Gospodarski rast u vrijeme prve Sanaderove vlade bio je iznad pet posto zadnje godine mandata, u vrijeme vaše vlade bio je konstantno negativan. Podsjećam vas da je u vrijeme Sanaderove vlade dug bio tek negdje iznad 30 posto, dok je u vrijeme vaše vlade bio 84 posto udjela u BDP. Nema pozitivnih stvari za istaknuti.

Milanović: Drago mi je čuti da je Sanader pozitivan lik.

Grabar-Kitarović: Gospodarstvo je 2011. pokazalo znakove oporavka, vaš dolazak je preokrenuo sve pozitivno i zabetonirao Hrvatsku u kolapsu. Kriminalne predstečajne nagodbe omogućile su bogatima da se izvuku iz krize, krenuo je val iseljavanja.

20:08 - Prvo pitanje u RTL Duelu predsjedničkim kandidatima je zašto su bolji izbor od protukandidata.

Grabar-Kitarović: Nudim program za kontinuitet rasta kojeg smo ostvarili u međuvremenu otkako je Milanović bio na čelu Hrvatske. Prije 5 g zemlja je bila u dubokoj krizi, počeo je odlazak mladih, danas Hrvatska jest bolja međutim držim da treba one makroekonomske čimbenike preliti na račune građana, što znači da svatko živi boljim životom. Zato tražim pet godina, jer sam ona promjena koja je trebala 2014.'

Zoran Milanović: 'Pitanje je orijentirano na mene? Ja ću govoriti zašto sam bolji izbor. Imam veliko iskustvo i znanje, to je jamstvo da ću se ponašati predvidivo. imam međunarodne kontakte, puno sam naučio, vodio sam vladu koja je zemlju vodila u ritmu gospodarskog rasta.

Kitarović: Stanje koje sam zatekla u Hrvatskoj u zadnjoj godini mandata Zorana Milanovića bilo je vrijeme opustošene Hrvatske. To je bio požar niskih razmišljanja o sebi, o Hrvatskoj, pesimizma... Da ne govorimo o gospodarstvu.

Milanović: Građani se trebaju pitati u slučaju krize koga vide na čelu države, koga vide kao zapovjednika vojske, tko ima veće iskustvo, tko se pod pritiskom ponaša stabilnije. To su sve stvari u kojima djelujem puno bolje. 2015. godina je završila s četvrtim kvartalom rasta, gospodarskim rastom, suficitom platne bilance, pojačanom robnom razmjenom, n najnižom kamatnom stopom na dug.

Kitarović: kad je riječ o životopisima, mislim da će to najbolje procijeniti birači. Osim hrvatskog imam i međunarodno iskustvo. Zemlja smo koja je bar 4 godine bila dulje u recesiji od ostalih.

Milanović: Vlada Sanadera je Hrvatsku zadužila za 135 milijardi kuna. U vrijeme recesije kada je smanjena privatna potrošnja zaduživanje je bio jedini način. Sve brojke osim tog duga koji je ostavljen na 65 posto, sve je bilo pozitivno.

Milanović: Ne bih nastavio ništa iz politike KGK.

Kitarović: kad je riječ o javnom dugu i svemu ostalome što ste spominjali, podsjećam vas da sam u prvoj Sanaderovoj vladi bila i da je ta vlada bila jedna od najuspješnijih, kada je smanjen dug, povećan BDP...

20:01 - Kandidati su se rukovali, sučeljavanje je počelo, a otvorila ga je Kolinda Grabar-Kitarović.

19:40 - Zoran Milanović na RTL je stigao nešto prije 19:30, a 15-ak minuta prije njega stigla je i Kolinda Grabar-Kitarović.

NAJAVA

- Kandidati će imati jednak pristup kroz pet tematskih cjelina. Oboje će dobiti priliku da u roku od 60 sekundi daju odgovor na određeno pitanje, nakon toga imat će mogućnost replike i replike na repliku. Uz ovih pet cjelina tu je i jedna novost koja se zove KRATKO I JASNO i tu nisu predviđene replike. Ono što je novost jest da će također moći jedno drugome postaviti pitanje - rekla je Gregoret.

- Pripremili smo pitanja od političkog, preko gospodarskog, do društvenog života. Što će kandidati pitati jedno drugo, to ćemo tek vidjeti - kažu na RTL-u.

- Ono što je važno spomenuti jest da neka od tih pitanja kandidatima nikad nitko dosad nije niti postavio. Ono što je također jednako važno jest da će neka pitanja kandidati prvi put vidjeti i čuti i za njih se nisu mogli nikako pripremiti - rekao je Vrdoljak.

Podsjetimo, u prvom krugu Milanović je osvojio 29,55% glasova, a Grabar-Kitarović 26,65%.