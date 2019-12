'Jakovu su nudili status branitelja, odbio je': Kolinda Grabar-Kitarović progovorila o aktualnim temama, objasnila i što je to 'prava' Hrvatska

Televizija N1 u nedjelju ujutro pokušala je organizirati debatu predsjedničkih kandidata. Uputili su pozive i stožeru aktualne predsjednice te HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović i stožeru SDP-ova kandidata Zorana Milanovića, no u studiju se pojavila samo Grabar-Kitarović pa je voditeljica i urednica Nataša Božić Šarić odlučila napraviti iintervju s njom u kojem joj, kako je navela, postavlja pitanja koja je namjeravala postaviti i njezinom protukandidatu Zoranu Milanoviću da se pojavio u studiju.

Što se to dogodilo? N1 organizirala debatu predsjedničkih kandidata, pojavila se samo Grabar-Kitarović! No to nije bila jedina nezgoda koja se dogodila na snimanju...

Riječ je, inače, o drugom terminu za ovo nesuđeno sučeljavanje: prvi ponuđeni termin bio je prije nekoliko dana, ali tada su nekoliko sati prije početka emisije iz oba stožera stigle 'ispričnice'.

Glas za 'pravu' Hrvatsku

Na početku razgovora s Grabar-Kitarović, a uz prazan stolac u studiju rezerviran za odsutnog Milanovića, Nataša Božić Šarić je postavila pitanje o pozivu građanima da daju glas za 'pravu Hrvatsku'.

- Što je to, pitala je Božić Šarić predsjednicu, na što joj je ona odgovorila da na skupu u Karlovcu nije biračima rekla da biraju 'pravu Hrvatsku'.

- Pozvala sam građane da daju glas Hrvatskoj za sve, ne koja se dijeli. Hrvatska koja se okuplja, za bolje mirovine, bolje školstvo, više ulaganja i sve pozitivne promjene. Ja sam sama po sebi bila promjena 2014./5, ja sam državu zatekla u užasnom stanu, pred bankrotom, puno socijalnih problema, predstečajne nagodbe… Rekla sam da ne želim da se dijelimo na 'mi ili oni', već dajmo glas za Hrvatsku oko zajedničkih vrijednosti.

Voditeljica je zatim ustvrdila da je Milijan Brkić rekao da će 'Jude biti oni koji ne glasaju za vas'. Što se tiče birača Miroslava Škore, predsjednica je rekla da se nije obraćala direktno njegovim biračima.

- Neću komentirati njihova mišljenja. Za mene su svi birači isti, ne dijelim ih na Škorine, Kolindine, Milanovićeve… Tražim potporu većine svih birača. Čula sam poruku koju su poslali birači. Gospodin Škoro je bio s ove strane desnog spektra kao i ja. I ostale kandidate sam smatrala sukandidatima jer se ne sučeljavamo kao osobe, sučeljavamo naš program i u svemu tome nisam bitna ja, nisam bitna kao osoba i ne borim se za fotelju na Pantovčaku.

Državnica

Postigli smo velike uspjehe u posljednjih pet godina. Trebamo nastaviti tim putem. Vraćanje na podjele ili razmišljanja koja će Hrvatsku vraćati u zapećak, meni nisu prihvatljive. U ovom trenutku nemam vremena gledati sve poruke u medijskom prostoru. Šaljem svoje poruke i očekujem da će građani dati svoj glas temeljem svog programa - istaknula je predsjednica.

Rekla je da je shvatila poruku birača koji žele da se Hrvatska razvija po pitanjima pravosuđa, gospodarskog rasta. Dodala je da treba ukinuti dužničko ropstvo u koje je Hrvatsku ‘doveo Zoran Milanović sa svojim Ovršnim zakonom’.

- Nastavit ću se boriti za prava ovršenih građana i svih ugroženih skupina, uključujući i borbu za prava žena - rekla je predsjednica.

- Ja sebe ne volim smatrati političarkom, koliko državnicom. Politika mi nije bila omiljeno zanimanje, više sam se bavila diplomacijom. U tim situacijama ja sam bila među narodom, ono što sam obećala od prvog trenutka. Ni sad se ne borim za fotelju na Pantovčaku, jer sam jako malo sjedila u njoj, nego sam bila po terenu i otvarala sam vrata našem gospodarstvu - rekla je Grabar-Kitarović, dodavši da je Hrvatsku stavila na kartu svijeta, spomenuvši neke investitore iz SAD-a, koji se ‘ranije nisu mogli dogoditi’.

- Podizanjem ugleda može se učiniti jako puno. Hrvatska je postala jedna od najprepoznatljviijih država u svijetu i danas je doista na karti svijeta. Naravno, nemam izvršnih ovlasti, međutim, Milanović je imao izvršne ovlasti i njima je zadužio državu za 70 milijardi kuna - rekla je predsjednica, dodavši da joj nije jasno zašto se njezin protukandidat uopće kandidirao za predsjedničku funkciju ako je ranije govorio da je treba ukinuti.

Uspjesi proteklog mandata

Sami građani su pokazali da predsjednika treba birati izravno, da bude neovisan, istaknula je.

- To je izravna poluga koju narod ima u osobi predsjednika koji može i mora artikulirati stavove ljudi s kojima radi. Nisam ispunila neka od svojih obećanja jer tijekom mandata vidite da je neke stvari ili nemoguće izvesti ili postoje drugi prioriteti, ali to je ovo što sam učinila - rekla je Grabar-Kitarović o svojim postignućima u prvom mandatu.

- Država ne može biti jedna osoba, naša država ima trodiobu vlasti, izvršnu, zakonodavnu i sudbenu. Izvršna vlast i ja kao predsjednica države trebamo surađivati. Poanta preseljenja Pantovčaka nije bilo preseljenje samo po sebi. Ja se ne osjećam dobro u toj zgradi i rado bih bila bliže ljudima, zato što je to način moga rada - rekla je predsjednica, dodavši da je dio objekata vraćeno državi.

- Uštedjela sam 25 milijuna u pet godina, što se možda nekome ne čini puno, ali ako imate proračun koji je nešto malo veći od 30 milijuna, onda je 25 milijuna respektabilna brojka - rekla je predsjednica dodavši da se učinkovitost bilježi njezinim rezultatima u mandatu koji je iza nje. Upitana zna li osobno za neki slučaj korupcije u visokoj politici, Grabar-Kitarović rekla je da ne zna ništa, osim onoga što pročita u medijima.

- Nisu mi sasvim jasni procesi oko Ine i MOL-a, to treba raščistiti. U VSOA-i se već desetak godina vodi proces. Prema onome što mi je bivši državni odvjetnik rekao, čini se da ta hobotnica ide dalje - rekla je predsjednica u intervjuu na N1.

Odnos s Milanom Bandićem

Što se tiče Grada Zagreba i korupcije u njemu, predsjednica je rekla da u Hrvatskoj, kao i u svakoj demokratskoj državi, svatko je nevin dok mu se ne dokaže krivnja pravomoćnom presudom.

- Tog se načela moramo držati i za to ću se načelo boriti za svakog građanina - rekla je.

Ponovno je komentirala izjavu da bi zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću nosila kolače u zatvor, bude li osuđen.

- Ne možete se nekoga odreći samo zato što ga je netko prijavio. Zagreb je grad u kojem je moj ured, u kojem živi četvrtina hrvatskog stanovništva. Mi moramo imati uredne odnose - rekla je o odnosu s Bandićem.

Na pitanje je li je taj stav o Bandiću koštao glasova u Zagrebu, predsjednica je rekla:

- Birači su donijeli svoju odluku, a mislim da je u politici najbitnija odluka vjerodostojnost. Ukoliko surađujem s Bandićem kao s gradonačelnikom, naravno da ću nastaviti surađivati s njime sve dok je on gradonačelnik grada Zagreba. Mi smo u Vladi imali čovjeka koji je ubio dvoje ljudi na cesti. Oduzeti nekome život, bilo i nehatom, politička karijera vam je gotova. A nama se događalo mjesecima da opraštamo nekima, a nekima nikako oprostiti. Čini se kao da su neki teflon, da se za njih ništa ne lijepi, a ima ljudi kojima se ništa ne može oprostiti.

Seksistički ispadi

Dotaknuli su se i Bandićevih seksističkih ispada prema novinarkama i Grabar-KItarović je istaknula da je takav odnos smeta:

- Smeta mi, naravno da mi smeta, to sam mu i rekla - rekla je.

Nastavili su s temom branitelja o čemu je aktualna predsjednica rekla:

- Branitelje ne gledam kao kategoriju brojeva, nego kao svakog čovjeka o kojemu treba brinuti. Moj je suprug dobio ponudu da dobije braniteljski status, on je to odbio. Postoje ljudi koji nisu. Moguće da ima i korupcije negdje.

Predsjednica je istaknula da se bori protiv trenda iseljavanja. Pokazala je i dokument kojim je u lipnju prije godinu i pol predstavila svoje demografske mjere.

Tajne službe

Pred kraj razgovora dotaknuli su se teme korupcije u tajnim službama.

- Mediji stalno govore o nekom paraobavještajnom podzemlju, postoji li ono ili ne ja ne znam - rekla je predsjednica.

Upitana osjeća li na svojoj koži djelovanje takvog tipa, predsjednica je rekla da ne zna može li govoriti o paraobavještajnom ili hibridnom djelovanju. Objasnila je i zašto smatra da treba pomladiti obavještajni sustav.

- Kibernetika, pojavljuju se prijetnje na internetu. Trebaju nam, da tako kažem, hakeri - rekla je predsjednica u razgovoru za televiziju N1.

NATO, problem s migrantima, odnos s BiH i Srbijom...

- Kad smo ušli u NATO, preuzeli smo obveze. Ako ste nekome saveznik, ponašate se u skladu s time. U Hrvatskoj je to pitanje odluke samih vojnika koji odlaze u druge države. Odrede cijele jedinice koje idu, kod nas postoji sustav koji to čini. Pitala sam ih zašto idu, rekli su da je to i profesionalni izazov - rekla je Grabar-Kitarović na pitanje treba li Hrvatska vojska sudjelovati u NATO-ovim misijama.

Komentirala je i odluku talijanske vlade da zatvori luke kako bi spriječili dolazak migranata.

- To je njihova suverena odluka, ali zatvoriti luke i spriječiti ljude... Ako oni legalno dolaze i traže azil, onda je to drugo pitanje. Treba napraviti razliku između izbjeglica od rata, neimaštine i gladi i migranata koji bježe iz drugih razloga. Problem treba rješavati na izvorištu, u Afganistanu. Većina migranata koji dolaze su muškarci u borbenoj dobi. Malo mi je žalosno da smo zaboravili na žene i djecu koji su ostali iza njih. Žene u Siriji, ‏Iraku i drugdje sjede uz svoju djecu i nemaju im što ponuditi - rekla je predsjednica.

Na pitanje je li Željko Komšić legalan predstavnik Hrvata u BiH, rekla je:

- On je legalan, ali nije legitiman. Etnički predstavnik mora biti i politički predstavnik. Na Hrvatima je da izaberu. Ukoliko Hrvati u BiH priznaju njega kao svog legitimnog predstavnika, onda ćemo ga priznati i mi. Međutim, dok god hrvatski narod u BiH to ne priznaje, on je za mene nelegitiman - rekla je predsjednica.

- Republika Hrvatska svakako štiti interese Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ono što tražimo su jednaka prava, da sami biraju svoje političke predstavnike na svim razinama - dodala je.

Upitana hoće li na početku drugog mandata pokrenuti arbitražu o granici sa Srbijom, predsjednica je rekla da je za arbitražu potrebno dvoje.

- Neki procesi se odvijaju iza zatvorenih vrata. Ja sam bila vrlo jasna kad je bila riječ o posjetu Srbiji bilo o odnosima s Vučićem, da dok se ozbiljno ne počne rješavati pitanje nestalih, koje je meni duboko važno pitanje, nemamo o čemu razgovarati - rekla je predsjednica za N1.

Poruka biračima

Nakon razgovora predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obratila se direktno gledateljima, odnosno biračima i poslala im poruku:

- Dragi birači, pozivam vas da izađete na izbore 5. siječnja i date glas za Hrvatsku koja nastavlja proces rasta i razvoja, za Hrvatsku koja zna i može bolje, Hrvatsku koja je ponosna na svoje vrijednosti, koja ne osjeća kompleks manje vrijednosti u svijetu, nego je ravnopravan sugovornik. Pozivam vas da na listiću zaokružite broj 1, Kolinda Grabar-Kitarović.