Diljem Hrvatske niču jumbo plakati sa sloganima predsjedničkih kandidata ispisanim ćirilicom; Pupovac objasnio o čemu se radi, stigle i reakcije iz izbornih stožera

“Kolinda Grabar-Kitarović - Predsjednica. Jer Hrvatska zna”, “Zoran Milanović - Normalno, predsjednik s karakterom”, “Miroslav Škoro - Sad il’ nikada!” - izborni su slogani troje glavnih predsjedničkih kandidata koji se od jučer na jumbo plakatima mogu vidjeti ispisani i na ćirilici. Na dnu tih plakata stoji SNV na latinici i ćirilici, te slogan “Da se bolje razumijemo”.

Riječ je o trećoj, ujedno i završnoj fazi ćirilične kampanje “Da se bolje razumijemo” koju je prije dva mjeseca pokrenulo Srpsko narodno vijeće, a čiji je cilj skinuti stigmu s ćirilice. Kampanja bi trebala trajati do kraja godine, a plakati će biti postavljeni u Zagrebu, Splitu i Rijeci, piše Jutarnji list.

Zadnja faza

- Smisao naše ćirilične kampanje je razvoj tolerancije i osjećaja poštivanja razlika, prestanak identificiranja ćirilice s onim što ona nije. Zbog toga smo iskoristili poruke predsjedničkih kandidata da pokažemo da te poruke znače isto i na jednom i drugom pismu, neovisno kako se one pisale i da ohrabrimo sve ljude srpske nacionalnosti da sudjeluju na ovim izborima, da afirmiraju svoje pravo građanstva koje je antićirilična kampanja sigurno osporavala i potiskivala - kazao je Milorad Pupovac, čelnik SDSS-a i predsjednik Savjeta SNV-a.

Kampanja “Da se bolje razumijemo” počela je, podsjetimo, u Vukovaru kada su na sjednici Gradskog vijeća koja je održana sredinom listopada, vijećnici iz redova srpske nacionalne manjine gradonačelniku Ivanu Penavi uručili tekst Statuta grada Vukovara na ćirilici.

Nakon što je na sjednici prethodno rečeno kako se nisu stekli uvjeti za ravnopravnu upotrebu ćirilice u Vukovaru, SDSS-ov vijećnik Srđan Kolar uručio je Penavi Statut na ćirilici uz natpis na latinici - “da se bolje razumijemo”. No, došlo je do teškog incidenta jer je Penava Statut demonstrativno bacio na pod i to nazvao činom agresije.

Kampanja SNV-a potom se nastavila u studenome kada su na latinici i ćirilici pozvali na zajedničko gledanje dviju utakmica Lige prvaka - Dinama protiv Šahtara te Crvene zvezde protiv Tottenhama.

- U srijedu gledamo zajedno nogomet i fudbal - pisalo je dvojezično na plakatu, uz potpis SNV - da se bolje razumijemo. Bila je to druga faza kampanje, dok su u ovoj zadnjoj fazi korištene poruke predsjedničkih kandidata. Ćirilična kampanja od početka je izazvala brojne reakcije, pa nema sumnje da će ih još biti.

- Kakve god reakcije bile, one će biti pokazatelj zrelosti našeg društva na priznavanje razlika, posebno na priznavanje pisma koje je povijesno, historijsko, pismo i hrvatskog naroda. I kakve god te reakcije mogle biti, one će biti korisne. Bude li više pozitivnih ili neutralnih to će biti znak da ćirilica i da građani koji je koriste ili se identificiraju s ćirilicom, stječu sve više prava građanstva.

Ako bude više negativnih, ili dovoljan broj, pokazat će se da je potrebno da svi radimo na tome da toga nema, a posebno ključne institucije države kao što su predsjednik ili predsjednica države - komentirao je Pupovac. Na pitanje hoće li to neki shvatiti kao provokaciju, kaže kako to nije provokacija.

Sloboda

- Nije provokacija ako se borite, ako inzistirate i djelujete tako da se svaki čovjek u zemlji osjeća građaninom i da se razlike poštuju - kazao je Pupovac.

Kampanju SNV-a “Da se bolje razumijemo” komentirali su i u stožerima troje predsjedničkih kandidata.

- Ovo je slobodna zemlja. Svatko ima pravo pisati i govoriti što želi, ali za to mora imati i odgovornost - komentirali su iz stožera HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

- Mi plakate još nismo vidjeli, čuli smo za njih i normalno je normalno, bez obzira na kojem jeziku ili pismu bilo - poručili su iz stožera SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića.

I komentar iz stožera Miroslava Škore bio je kratak.

- Kad Miroslav Škoro pobijedi na predsjedničkim izborima, onda će SNV doista puno bolje razumjeti svoju ulogu u hrvatskom društvu. Ako se dosad i nismo razumjeli, nakon 22. prosinca puno ćemo se bolje razumjeti - rekli su u Škorinom stožeru.