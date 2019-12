Isplati li se uopće ponoćno maltretiranje? 'Tjednima sam perilice za robu i suđe palila isključivo poslije devet sati navečer, no hladan tuš stigao mi je s obračunom za struju'

Malo me to sram reći, ali trebalo je proći jako puno vremena kako bih shvatila da nema baš nikakvog opravdanja što svoje susjede nakon ponoći maltretiram centrifugom, piše novac.hr.

Igrom slučaja, to je saznanje bilo posljedica neuspjelog eksperimenta u kojem sam naumila provjeriti isplati li se dio kućanskih poslova odgađati za vrijeme kad je struja jeftinija i koliko se takvim načinom života doista može uštedjeti.

Tjednima sam vešmašinu i suđericu palila isključivo poslije devet sati navečer, no hladan tuš stigao mi je s obračunom za struju.

Lijepo na njemu piše kako sam malo više od 500 kilovatsati potrošila u vrijeme dnevne, a oko 300 u vrijeme noćne tarife, no usprkos razlici u cijeni struje koju trošim do devet i one koju trošim poslije tog termina, kompletna potrošnja obračunava mi se po jedinstvenoj cijeni zbog čega ispada da nema nikakve razlike rade li mi kućanski aparati danju ili usred noći.

Nije mi jasno o čemu se tu zapravo radi pa malo bolje pregledam pozadinu svojeg računa.

Tamo pronalazim informaciju da se struja u mojem kućanstvu obračunava po tarifnom modelu “plavi” o čemu nešto više informacija pronalazim na stranicama HEP-a.

Riječ je o tarifnom modelu u kojem se sva struja, neovisno o tome kad je potrošač troši, obračunava po jedinstvenoj cijeni od 0,77 kuna po kilovatsatu, no potrošačima su dostupne i druge opcije.

Tako je moguće odabrati tarifni model “bijeli” u kojem je “noćna struja” čak upola jeftinija od dnevne, kao i modele “crni” ili “crveni”.

Osim toga, HEP na svojim stranicama potrošačima daje i mogućnost izračuna koji im se od ponuđenih modela najviše isplati, i to na način da u posebne kućice unesu uobičajene podatke o mjesečnoj potrošnji te izračunaju u kojem modelu ostvaruju najviše ušteda.

Meni ta računica pokazuje da bih prelaskom na model “bijeli” mjesečno uštedjela nekoliko desetaka kuna, no previše cijenim svoje slobodno vrijeme pa radije odabirem struju trošiti kad mi se ćefne.

No, za one kojima je do toga više stalo, možda nije loše provjeriti isplati li im se uopće sve to ponoćno maltretiranje, piše novac.hr.