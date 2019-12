Predsjednica Upravnog vijeća Ana Stavljenić Rukavina objasnila je na konferencija za novinare u zgradi Gradske uprave kaklo je došlo do smjene ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, dr. med Bore Nogala.

- Upravnom vijeću nije ostavljeno na volju je li potrebno ili ne razriješiti ravnatelja, već ostaje jedino razriješiti ga. Dakle, kada vijeće dobije izvješće o propustima u postupanju, dužno je razriješiti ga. Prema tome, Nogala nije smijenilo Upravno vijeće jer ima mogućnost o tome samostalno odlučivati, već jer je to dužnost. Sve drugo su insiniuacije, poručila je na konferenciji Stavljenić Rukavina, prenosi Jutarnji list.

Smijenjeni ravnatelj zagrebačke bolnice rasplakao se pred novinarima: Njihove podvale služe njima na čast, a ja bih sve opet radio isto. Nisam htio u nikakvu stranku, nisam nikome lizao dupe...

Dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika, pojasnila je koji su bili razlozi smjene dr. Nogala.

- Bit ću vrlo eksplicitna. Što biste rekli da ravnatelj neke škole raspiše natječaj za učitelja matematike, a onda na to mjesto primi učitelja likovnog jer je ostavio dobar dojam. To se dogodilo u Srebrnjaku. U njoj se obavljaju zahvati za koje bolnica nema licencu, za koje do jučer mi u gradu Zagrebu nismo znali. Davali su suglasnost na zapošljavanje pedijatra, a umjesto pedijatara su zapošljavali specijalista školske medicine, otorinolaringologa ili kirurga. Za to bolnica uopće nema suglasnost, objasnila je.

Ustvrdili su na pressici kako nitko nije dr. Nogalu zabranio ulazak u bolnicu: 'Zgroženi smo, to nije istina'.

- Činjenice su utvrđene na temelju dokumentacije koja je zatražena od bolnice Srebrnjak. Dokumentaciju o propustima smo dobili od voditeljice računovodstva te voditeljice kadrovskih i pravnih poslova. Nakon što mu je uručeno izvješće, on je imao mogućnost da dostavi dokaze kojima bi osporio navode iz izvješća, ali do danas ga nismo dobili, sve do srijede kada je Nogalo razriješen. Propusti u zapošljavanju dogodili su se u razdoblju između 2014. i 2019. godine. Kolegica Zovko koja je uz mene provodila kontrolu je bila svaki dan u komunikaciji s pravnom i kadrovskom službom bolnice. Da ne bude zabune, dokumentaciju je dostavila bolnica, Postoji špranca po kojoj se to događalo. Pred Upravno vijeće se dolazilo s jedinim prijedlogom o zapošljavanju, a onda bi napravio po svom. Pritom nikada nije bilo objašnjenja, rečeno je na pressici.

- Što bi bilo da je nešto pošlo po zlu? Očekuje da Ministarstvo zdravstva pošalje u bolnicu zdravstvenu inspekciju. Vrlo je znakovito što je to jedina bolnica koji nema potpisani ugovor sa HZZO-om, rekla je dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, prenosi Jutarnji list.