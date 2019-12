Premijerov savjetnik o dogovoru sa sindikatima: Vlada u svakom trenutku može smanjiti koeficijente, trebali su prihvatiti dodatak

Bivši ministar znanosti i obrazovanja i posebni premijerov savjetnik za koordinaciju Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu i reformu obrazovanja Radovan Fuchs u N1 Studiju uživo komentirao je dogovor Vlade i sindikata te najavljeni štrajk Sindikata administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima ATOS.

O samom dogovoru Vlade i sindikata Radovan Fuchs je rekao:

- Mislim da su jednako zadovoljni i nezadovoljni i jedni i drugi. Stvar je završila kompromisom. Djeca su nam bila izvan škole i potrebno je bilo da krenu u školu. Moglo je puno ranije završiti, u jednoj laganijoj pregovaračkoj atmosferi od prije par tjedana trebalo je dogovoriti jednako takvo povećavanje, ne možda koeficijenata. Da se iznos isplatio kroz dodatke bilo bi povoljnije rješenje za sve sudionike, rekao je.

Istaknuo je kako bi, po njegovu mišljenju, bilo bolje da su sindikati prihvatili povećanje dodataka na plaću, umjesto povećanja koeficijenata.

- Fokus je bio koeficijent 6,11. Samo to i ništa više. Koeficijent teoretski vrijedi od sjednice Vlade do sjednice Vlade, zato kažem da bi ono bilo povoljnije rješenje. To je akt kojeg Vlada samostalno donosi i u kojem nema sindikalnog pregovaranja, dok za kolektivne ugovore imate sindikalne partnere koji se dogovaraju o svim stavkama, pojasnio je.

- Ne trebate ići daleko. Vratite se samo na Vladu premijera Milanovića koja je odlukom Vlade skinula koeficijente učiteljima, na sjednici Vlade, bez pregovaranja sa sindikatima. To Vlada može u svakom trenutku i postoji bojazan da bi buduća Vlada mogla to vratiti natrag, dodao je.

I sam smatra kako "imamo nered u koeficijentima".

- Nitko nije potpuno zadovoljan. Činjenica je da imate ogromne nelogičnosti koeficijenata državnih i javnih službi. Čak i ljudi koji rade na istim mjestima, ali u drugim službama, imaju različite koeficijente, rekao je Fuchs.

Ponovno je naglasio kako boljom opcijom za prosvjetare smatra povećanje dodataka.

- Obje strane su u konačnici morale popustiti da bi se dobio dogovor. Premijer i ministar financija uspjeli su iznaći rješenje da se ne zadire u stabilnost fiskalne politike i državnih financija, da se očuva kreditni rejting i da se ne ide u dodatna zaduženja. Bila je povoljnija varijanta prihvatiti da se isti iznos novca isplati kroz dodatke što bi postalo dio kolektivnog ugovora. Ako to neka buduća Vlada ne bi ispoštovala, to je utuživo. Kad je u pitanju koeficijent, ne možete tužiti Vladu ako ga ne isplati. No, to se neće dogoditi.

Upitan jesu li sindikati tražili da se povećanje odnosi i na nenastavno osoblje, odgovorio je:

- Nisam direktno pregovarao. Zahtjev je išao prema učiteljima, ali vjerojatno su oni percipirali kako to podrazumijeva svih. Sindikati su htjeli da se izjednače plaće za nenastavno osoblje, ali razumiju problem i tu je učinjem ustupak.

Osvrnuo se i na štrajk kojeg je najavio Sindikata administrativno-tehničkog osoblja u školama i učeničkim domovima ATOS.

- Ovo je bilo rješavanje problema u sustavu znanosti i obrazovanja. Taknite jedan koeficijent i potaknut ćete masu problema u ostalim područjima. Vjerujem da će svi zahtjevi biti uzeti u obzir, a problem će se razrješiti kroz povjerenstvo koje će se time baviti na razini države, naglasio je.