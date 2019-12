Čeka nas tjedan pun vremenskih promjena: Vakula najavio kišu, snijeg, nevere i olujnu buru, temperatura u nekim dijelovima Hrvatske pada i do -10

Pred nama je tjedan pun meteoroloških promjena.

Već je vikend donio znatno zahladnjenje i temperature blizu nule, a isto će se nastaviti početkom tjedna, prenosi Jutarnji list.

Meteorolozi Dragoslav Dragojlović i Zoran Vakula u vremenskoj prognozi za HRT najavljuju kako će u ponedjeljak biti oblačno i kišovito, osobito na Jadranu gdje će prevladavati jugo, a krajem dana na sjeveru i jaka, ponegdje i olujna bura. U dijelovima zemlje u ponedjeljak s očekuje i snijeg, posebno u gorskim predjelima gdje ga može pasti do 20 cm.

Najhladnija će biti sredina tjedna kad će jutarnja temperatura u mnogim mjestima biti oko -5°C, a u gorju i -10°C. Osim toga, česta će biti magla u nizinama kopnene Hrvatske dok će sunčano prevladavati u gorju i na Jadranu. Do četvrtka se očekuje slabljenje bure i ponovni porast temperature. Osim porasta Celzijevaca kraj tjedna donosi južinu, a time i kišu, piše HRT.

Oblačno, kišovito i u većini krajeva vjetrovito, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

U unutrašnjosti će uz zahladnjenje kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju te Međimurju i Hrvatskom zagorju, a poslijepodne i u ostalim kopnenim predjelima.

Oborina će lokalno biti obilna u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te osobito na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji gdje su moguće nevere. Vjetar u unutrašnjosti umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, u gorju još prijepodne jugozapadni. Na Jadranu će jako jugo na sjevernom i srednjem dijelu poslijepodne okrenuti na jugozapadnjak pa na buru koja će u noći jačati.

Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 4 do 9 na kopnu te između 14 i 18°C na obali i otocima.