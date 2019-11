Otkako je sutkinja Tea Golub s Općinskoga građanskog suda u Zagrebu presudila da Severinin sin Aleksandar živi na očevoj adresi, slomljena splitska pjevačica zatvorila se u svoja četiri zida sa suprugom Igorom Kojićem.

Tek je u večernjim satima, na dan donošenja privremene mjere po kojoj je u osam sati navečer morala dijete predati ocu, u Igorovu društvu odvezla Aleksandra na adresu bivšeg partnera Milana Popovića.

Severina predala sina njegovom ocu! Milan nije prihvatio prijedlog da se pričeka i da se mali Aleksandar, koji je teško primio sudsku odluku, prilagodi novonastaloj situaciji

Sudska skrbnica prenosi želje djeteta i onda Sud odlučuje, međutim, kako je Ana Bokulić mogla prenijeti Aleksandrov stav ako ga nije vidjela čak dvije godine?!

Stručnjaci o propustima i upitnim odlukama u Severininom slučaju: Djetetu se iz srži mijenja život, a majci se ograničavaju roditeljska prava; No, jednoj stvari ne treba se čuditi​

Sve to vrijeme bila je nedostupna za sav svijet oko sebe – bez njezinih reakcija ostale su poruke prijatelja i bližnjih koji su pokušavali doprijeti do nje, nijemi su ostali PR-ovci i menadžer, bliski joj suradnici. Imala je važnijeg posla... Začahurivši se u intimu svojeg doma, Severina nije uzvraćala na brojne SMS-ove, WhatsApp i Viber poruke prijatelja, a navečer je teška srca odradila ono što joj je odredio zakonodavac. Kad je predala Aleksandra ocu, a za sobom ostavila besanu noć i jutro bez sina, jučer se oko 14 sati javno oglasila dirljivom objavom na Instagramu.

Znaš sine...

“Znaš, sine, to su samo neki papiri koje je netko ispisao i postoje neka slova koja je netko natipkao u riječi, koja ne vrijede za nas dvoje. Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 i po godina sada su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede”, napisala je Severina javno se obrativši Aleksandru.

“Ali, znaš šta sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Možemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati sa tobom i uspavati te... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri, oni ne mogu ni zamisliti. Sve druge večeri mama će te zamišljati. Jer ti se pretvaraš u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u tebe. Mogu mi te neki strani ljudi zabraniti, ali mi ne mogu zabraniti da te volim, da mislim na tebe svaku sekundu. Ovo je, sine, samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi. Opet ćemo se mi uspavljivat svaku večer, a o tome će odlučiti ‘gospodin vrijeme’. Dotad, mama je uvijek uz tebe i ovo će brzo proći, sine. Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti šta se jučer dogodilo, imali smo puno važnijih stvari... Gledali smo ‘Toy story 4’, pa smo pekli palačinke, pa smo se igrali zoološkog... Nije bilo vremena za tugu, ni za objašnjenje... Morala sam te odvesti... Išli smo sa osmijehom. Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama...

Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu ‘hrvatsko pravosuđe’. Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša. Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro, Robyne moj, tvoj Batman te čeka. I oprosti im, sine, jer stvarno ne znaju šta čine...” emotivno je zavapila Severina, nakon čega su joj počele stizati brojne poruke podrške, a između ostalih i one Ivane Vide, Matije Vuice (“Nemoguće mi je izraziti što osjećam, nek sve naše pozitivne vibracije pronađu tvoje srce i ojačaju ga da sve ovo izdržiš”), Lane Klingor (“Isuse, rasulo mi se srce u 900 komada. Oprosti im, Bože, oni ni ne shvaćaju što su napravili”), Ive Šarić (“Srce puca na ove riječi”), Bojane Gregorić Vejzović, Katarine Baban, Petre Kurtele, Paole Valić Bekić, Tončice Čeljuske (“Strašno i neshvatljivo”), Franke Batelić, Luke Nižetića, Viktorije Đonlić (“Bože moj”)... Među njima se našla i ona Severinine nećakinje Mije Popović, koja je pod istim krovom s tetom i njezinim sinom provela dobar dio od sedam i pol godina njegova malenog života.

“’Mama, ti si LEGENDA’, rekao je sa tri godine,️ sa sedam ti je napisao da si najbolja, a uskoro će sam uzeti svog Woody-a i vratit će se kući”, uputila je Severini i nećakinja javnu poruku ohrabrenja u mnoštvu riječi potpore od znanih joj i neznanih potpisnika.

Severinini odvjetnici odmah su uložili žalbu na privremenu mjeru sutkinje Golub da dijete živi s ocem (bez izričite naznake na kojoj adresi), a u kojem će se razdoblju ona razmatrati, teško je procijeniti, iako odvjetnik splitske pjevačice Mate Matić vjeruje da će dobiti oznaku “hitno”.

– Vijeće odlučuje o hitnosti postupka, tako da ne postoji nekakav ozbiljan rok o kojemu možemo govoriti. Postoji samo nekakva ustaljena praksa da se to rješava relativno brzo... Po meni bi to trebalo riješiti u okviru tridesetak dana. Međutim, nažalost, praksa pokazuje i druge mogućnosti, jer ta privremena mjera sada kao rješava situaciju do pravomoćnog okončanja postupka. Čak bih rekao da je ovo prehitan postupak, mi ćemo učiniti sve da napravimo pritisak. Ali ne odlučujemo mi, nego vijeće koje će dobiti predmet i o tome odlučivati – kazao nam je Mate Matić, ističući da ga zove sve više ljudi s novim detaljima vezanim uz ovaj slučaj.

– Čak imam neke informacije sa strane da je ova odluka uistinu donesena na temelju poveznica ljudi koji su trebali biti objektivni, a zapravo su bili jako, jako povezani s drugom stranom. Mi smo na samoj raspravi rekli da skrbnica za dijete, koja je postavljena, više od dvije godine nije bila u kontaktu s djetetom, a donosi mišljenje da dijete treba dodijeliti ocu. To je stvarno apsurd. Kasnije smo vidjeli da je ona ušla u direktan sukob sa Severinom, jer ju je Severina uvrijedila u jednoj njihovoj komunikaciji e-mailom. To čak i sud zna. Prema tome, kad imate takav odnos i sukob, vi kao sudac morate takvu osobu maknuti iz spisa. Severina je skrbnicu ozbiljno uvrijedila, pa smatram da je sud tada morao nju izuzeti i staviti nekog drugog, jer objektivno se nije moglo očekivati da će donijeti neku pametnu odluku osim ove koju je izrekla. U biti je to smiješno, jer time ne nanosi štetu samo Severini, nego i djetetu, a to je ono što oni u ovom slučaju zaboravljaju – apostrofira Matić.

Spominje i kako je primopredaja malenog Aleksandra protekla korektno...

Mogući sporazum?

– Ja sam se čak čuo i s kontra stranom da pokušamo u interesu djeteta naći neko kvalitetno rješenje, jer ovaj termin viđanja, koji je sud odredio, može biti i drugačiji ako se roditelji tako dogovore. Probao bih sada s Popovićem, bez obzira na ratove koje vodimo, postići nekakav zajednički dogovor vezano uz dijete kako bi ono imalo što manje trauma. Pitanje je hoće li druga strana na to pristati, ja čak i vjerujem da hoće, jer sam uložio napore da se ispoštuje sudska odluka. I Popovićev je odvjetnik rekao da ćemo nakon svega sjesti... Ja ću, bez obzira na ratove, probati mimo svega raditi na rješavanju situacije za dobrobit djeteta – naglašava Matić referirajući se na aktualnu privremenu mjeru po kojoj Severina ima pravo viđati sina utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, a s njime se može družiti svaki drugi vikend, počevši od ove subote.

Dijete može preuzeti u subotu u 10 sati, te bi ga ocu trebala vratiti u nedjelju do 20 sati.

– Tražimo li da vikend počinje petkom, kao što je to dosad bilo u Popovićevu slučaju?! Neka se oni dogovore, ne bih sada u detalje. Ovoga trenutka imamo to što imamo. Nažalost, u ovom trenutku moramo računati samo na dobru volju druge strane, jer druga strana ima odluku koju moramo poštovati. Ako postoji fleksibilnost, a mislim da je mora biti zbog djeteta, onda Severina možda dobije onoliko dana koliko dijete bude tražilo – nada se Matić.