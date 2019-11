Stiže velika promjena vremena! U detaljnoj prognozi za vikend i sljedeći tjedan saznajte kada će hladni val doći u vaš kraj, trebat će vam debele jakne i šalovi

Najavljivano se, na žalost, ostvarilo, pa se dosadašnjem popisu mjesta s rekordnom količinom oborine u studenome u četvrtak ujutro priključila pulska zračna luka, u petak ujutro i Metković, a s mjerenjem u petak navečer i Knin, navode to u svojoj novoj prognozi za HRT meteorolozi Dunja Plačko-Vršnak i Zoran Vakula.

A evo što još kažu, među ostalim, Plačko-Vršnak i Zoran Vakula:

A evo što još kažu, među ostalim, Plačko-Vršnak i Zoran Vakula:

I temperaturni ekstremi samo što nisu potvrđeni - posebice u Dubrovniku, gdje je rekordno visoka srednja mjesečna temperatura studenoga neprijeporna, unatoč suboti hladnijoj od petka, te prijepodne oblačnijoj nego poslijepodne. Vrlo će vjerojatno ovo biti najtopliji studeni i u Hvaru, možda i u Splitu, gdje će u subotu, nakon dulje vremena, cijeli dan puhati bura. Osjetna, iako slabija nego u primjerice Senju, gdje će imati česte olujne udare.

No, već tijekom sve oblačnije nedjelje opet okreće na jugo, gdjegod i jako, s kojim će doći i kiša, mjestimice i obilnija, najprije na sjeverni Jadran, u ponedjeljak i južnije. Za razliku od onoga prošlih dana, čak i tjedana, ovo će jugo biti kratkotrajno jer će već do kraja ponedjeljka na sjevernom Jadranu opet zapuhati bura, i to jaka i olujna, uz koju su čak ponegdje moguće i snježne pahulje, a od sunčanijega utorka će bure biti uzduž cijeloga Jadrana.

I na kopnu će sljedeći dani biti "izazovni" i "zanimljivi"! U nedjeljno će jutro biti česte magle i mraza, pa sunčanih sati, u drugom dijelu dana i sve mnogobrojnih oblaka, iz kojih ponegdje na zapadu već može biti i kiše.

Tijekom ponedjeljka će kiša biti sve češća, gdjegod i obilnija, a u drugom dijelu dana u mnogim će krajevima padati i snijeg - u gorju sigurno, a vrlo vjerojatno i u barem nekim nizinama, makar pomiješan s kišom. Naravno, pritom će temperatura zraka biti osjetno niža nego prošlih dana, a još hladnije će biti nakon manje oblačnih noći od utorka do četvrtka, kada se temperatura u gorju može spuštati i ispod -10 °C.

Stoga je krajnje vrijeme za zaštitu bilja od hladnoće, a tko nije - neka napokon premjesti lončanice u zatvorene prostore... I naravno, pripremite topliju odjeću i obuću, u kopnenom području čak pravu "zimsku" jer će mnogima dobro doći kape, šalovi i rukavice, a ne zaboravite ni "limene ljubimce" pripremiti na "minuse". navode naši meteorolozi.

Dunja Plačko-Vršnak dodaje: "U subotu će u Dalmaciji nakon oblačnijeg jutra danju pretežno sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura. More malo do umjereno valovito, još ujutro prema otvorenom i valovito. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 1 do 6 °C, uz more 10 do 15 °C, a poslijepodnevna oko 15 °C, u unutrašnjosti 10 ili 11 °C.

Podjednako i na jugu Hrvatske, uz prevladavajuće sunčano poslijepodne, a prijepodne uz umjerenu naoblaku i još uvijek mogućnost za malo kiše. Zapuhat će umjerena do jaka bura."

"Nakon razvedravanja tijekom noći, nedjeljno jutro će u unutrašnjosti biti hladno, ponegdje i maglovito, uz čest mraz. Danju djelomice sunčano. U ponedjeljak oblačno i kišovito, a uz pad temperature zraka poslijepodne će kiša prijeći u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, zatim i u nizinama. Do utorka ujutro moguće je stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju. Od utorka smirivanje vremena, uz mjestimičnu jutarnju maglu i mraz te osjetno hladnije nego u ovome tjednu.

U nedjelju na Jadranu postupan porast naoblake, uz kišu najprije na sjevernom dijelu, a u ponedjeljak i drugdje, mjestimice moguće i obilniju. U utorak će se razvedriti, pa će sredinom tjedna biti barem djelomice sunčano. Jugo će u ponedjeljak okrenuti na jaku i olujnu buru, najprije na sjevernom dijelu, a u utorak će se proširiti na cijelu obalu. Bit će hladnije nego prošlih dana, ali primjerenije godišnjem dobu.", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

