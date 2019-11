Odvjetnički tim srbijanskog poduzetnika Milana Popovića zatražio je u četvrtak od svoje bivše partnerice, pjevačice Severine Kojić, da mu najkasnije do 20 sati preda njihovo zajedničko 7,5-godišnje dijete, i to na njegovoj adresi, piše Jutranji list.

Shrvana Severina je to i poslušala i predala dijete.

Takav se rasplet dogodio zbog danas donesene odluke Tee Golub, sutkinje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, koja je istodobno donijela i nepravomoćnu presudu i privremenu mjeru kojom se odlučuje da će maloljetni dječak ubuduće živjeti s ocem na njegovoj adresi (nije navedeno kojoj), a majku će viđati rjeđe od uobičajenog: dvaput tjedno, utorkom i četvrtkom od 15 do 20 sati, te svaki drugi vikend, ali ne od petka do nedjelje, nego od subote ujutro u 10 sati do nedjelje u 20 sati, čime se broj prespavanih noći s majkom drastično smanjuje.

Budući da se na presudu može izreći žalba te bi dječak živio s majkom do pravomoćnosti presude, sutkinja Tea Golub je donijela i privremenu mjeru čije izvršenje žalba ne odgađa!

Severina, potpuno shrvana neočekivanom odlukom, danas nije namjeravala 'predati' sina Aleksandra, a njezini odvjetnici, neslužbeno saznajemo, upozorili su da Popović prvo treba ishoditi rješenje o ovrsi, u kojem mora stajati jasan rok do kojeg majka mora dobrovoljno predati dijete.

- Ne znam što bih vam rekla... Nisam ovo očekivala, ovo što je sud napravio je presedan. Šokirana sam, šokirana - ponavljala je Severina Kojić, gušeći se u suzama, u kratkom telefonskom razgovoru nakon presude.

Njezina odvjetnica Jasminka Biloš, koja ju je zastupala u ovom postupku, istaknula je da je postupak tajan i da o detaljima ne može govoriti. Potvrdila je samo da je sutkinja presudila da dječak živi s ocem, ali da pritom nije navela adresu na kojoj će dječak živjeti. To Milanu Popoviću omogućuje da zajedničko dijete odvede u Srbiju i tamo ga i upiše u školu.

Zbog toga će, neslužbeno saznajemo, Severinina odvjetnica zatražiti da sud hitno donese odluku kojom se Popoviću zabranjuje da putuje s djetetom izvan zemlje do pravomoćnog okončanja postupka.

- Sudska odluka je za moju klijenticu, a i za mene kao odvjetnicu, neočekivana, odudara od dosadašnje sudske prakse, indikativna je za daljnji razvoj sudske prakse, i to po pitanjima prava djeteta i roditeljske skrbi te uloge vještaka i centara za socijalnu skrb u postupcima.

Gospođa Severina je šokirana odlukom, iz provedenih dokaza nije očekivala ovakvu odluku, koja bitno mijenja privatni život nje i njezina djeteta. Posljedice takve promjene trenutno nije moguće sagledati. Žalba će svakako biti uložena i ona će sadržavati sve razloge zbog kojih ju ne možemo prihvatiti - rekla je odvjetnica Jasminka Biloš.

U presudi je određeno i da je Severina dužna Milanu Popoviću plaćati 1200 kuna mjesečno za uzdržavanje djeteta. To je, naime, minimalni iznos alimentacije za dijete te dobi. U slučaju da je otac tražio viši iznos, sud bi utvrđivao potrebe djeteta, a to bi produljilo sudski postupak, pa je to izbjegao traženjem minimalnog iznosa.

U sudskoj odluci, neslužbeno doznajemo, također stoji i da će Milan Popović moći samostalno odlučivati o obrazovanju i zdravstvenoj skrbi zajedničkog djeteta. Takva je odluka također neuobičajena, jer je skrbništvo u tim, najbitnijim stvarima vezanim za dijete gotovo uvijek zajednička: ograničava se ako jedan od roditelja dokazano zapušta i zanemaruje dijete u obrazovnom ili zdravstvenom smislu ili do te mjere opstruira bilo kakav dogovor da je stvarna skrb o obrazovanju i zdravlju djeteta onemogućena.

Ovakvom odlukom - da dijete živi s ocem, s majkom prespava jednom tjedno te da otac sam odlučuje u koju će školu ići i kojem će se zdravstvenom zahvatu podvrgnuti - Severini je roditeljska skrb svedena na minimum.

Navodno je odluku da se otac sam brine o djetetovu obrazovanju sutkinja obrazložila činjenicom da majka nije vodila dijete u školu od nedavnog incidenta kada je dječak ostao zatvoren u školi jer ga majka nije podigla na vrijeme s nastave. U odluci, neslužbeno saznajemo, to je okarakterizirano kao obrazovna zapuštenost te je navedeno da je dijete redovito i sretno išlo u školu dok ga je vodio otac.

U dobrom dijelu presude napisane na 29 stranica Severini se zamjera da je konfliktna, da je zloupotrebljavala svoj status poznate osobe te nepotrebno izlagala dijete. Navodno je odluka da dječak nastavi živjeti s ocem donesena prije svega na temelju mišljenja centra za socijalnu skrb, a vještaci su pak predložili da nastavi živjeti s majkom.

Kao jedan od razloga zbog kojeg joj se oduzima pravo na odlučivanje o zdravstvenoj skrbi za dijete navodi se da je dovela djetetovu dobrobit u pitanje tijekom događaja koji je javno opisala, a tijekom kojeg je “odmah nakon operacije kičme sama morala ići po dijete u školu”. Ako je bila dobro i mogla je otići po dijete, navodno stoji u presudi, onda to nije trebala navoditi. A ako je bila u bolovima i nije mogla voziti, onda je dovela u pitanje djetetovu dobrobit.

Odvjetnik Mate Matić, drugi odvjetnik Severine Kojić koji je u njezino ime podnio kaznenu prijavu protiv Milana Popovića zbog povrede djetetovih prava jer je svojeg sina, unatoč mišljenju dječjih psihijatara da ga je događaj u Osnovnoj školi “Matija Gubec” od 11. listopada ove godine traumatizirao, vodio u školu, također je šokiran sudskom odlukom. Severinin odvjetnik u prijavi zagrebačkom Općinskom državnom odvjetništvu zatražio je da se ispitaju i Milan Popović kao okrivljenik i Severina Kojić, a po potrebi i druge osobe, te je tužiteljstvu predao i svu dokumentaciju o liječenju dječaka nakon incidenta u školi i korespondenciju mailovima.

- Posebna skrbnica koja je postavljena i koja bi se trebala brinuti o Severininom sinu sama je na sudu priznala da dvije godine to dijete nije vidjela, ali dala je svoje mišljenje i prijedlog da bi se dijete trebalo dati ocu na skrb. Pokrenut ćemo postupke protiv svakoga tko je zloupotrijebio položaj i protiv posebne skrbnice koja je dala taj zaključak, koji je neutemeljen jer ni ona sama nema osnova za to. Međutim, ovog trenutka imamo privremenu mjeru čije izvršenje žalba ne odgađa i mislim da će se po njoj morati postupiti - objasnio je odvjetnik Matić.

Severina je cijeli dan bila šokirana, uplakana i, osim prve reakcije, nije bila u stanju razgovarati o odluci suda. U mailu koji nam je prije poslala napisala je da je Milan Popović prijetio i djelatnicima Centra za socijalnu skrb te ponovila da posebna skrbnica nije vidjela dijete dvije godine i da je to čak rekla i na sudu. Severina tvrdi da je Popović na sumnjiv način dobio boravište u Hrvatskoj, piše Jutarnji list.

Severina pokazala preslik putovnice Dan uoči presude Severina Kojić nam je u odvjetničkom uredu Mate Matića pokazala presliku putovnice Republike Srbije na ime njihova sina na kojoj je upisana adresa u Vršcu i ustvrdila kako joj je bivši partner Milan Popović rekao da je to već druga srbijanska putovnica na ime njihova sina izdana u Srbiji. - Ja mu suglasnost za izradu putovnice nisam dala. Mi smo već kontaktirali odvjetnika u Beogradu da se pokrene postupak utvrđivanja kako je ishodio putovnicu - rekla nam je Severina, koja je već tada bila uvjerena da će sud presuditi u korist Milana Popovića. Dječja putovnica se ne bi smjela moći izvaditi bez dozvole obaju roditelja. Milan Popović jučer nije htio javno komentirati presudu, ali je u Jutarnjem listu izjavio da “nema nikakve srpske putovnice” i kako je u pitanju “čista medijska provokacija kojom se insinuira da dijete odvodi u Srbiju” uz tvrdnju da dijete ostaje u Zagrebu i u tom gradu nastavlja pohađati školu. - Nisam izvadio nikakvu novu srpsku putovnicu - kazao je Popović, koji je nedavno postao i treći put otac, dobivši, nakon sina Milana, s beogradskom partnericom Bojanom i malenog Đorđa.

Četiri elementa po kojima je ova odluka neuobičajena 1. Sud je istodobno donio i presudu i privremenu mjeru o istoj stvari Privremena mjera se obično donosi do okončanja sudske presude, a ne istodobno s njom. Ovaj put je privremena mjera identična presudi, no presuda je nepravomoćna i na nju se može uložiti žalba, dok kod privremene mjere žalba ne odgađa izvršenje. Da nema privremene mjere, dijete bi nastavilo živjeti s majkom do pravomoćnosti presude. 2. Majci je određeno neobično malo termina za viđanje djeteta Majka će, prema donesenim odlukama, dijete viđati dva puta tjedno od 15 do 20 sati te svaki drugi vikend, ali ne od petka do nedjelje, nego od subote u 10 sati ujutro do nedjelje u 20 sati. Na taj je način na minimum sveden broj noći koje dijete provodi s majkom.Otac je, kako saznajemo, mogao bitno više viđati dijete dok je živjelo s majkom. 3. Majci je oduzeto pravo na suodlučivanje o obrazovanju i zdravstvenoj skrbi o djetetu Ovakva se mjera donosi izrazito rijetko, obično u slučajevima teške odgojne, obrazovne i zdravstvene zapuštenosti djeteta od strane jednog roditelja ili (iznimno rijetko) u slučajevima kad jedan roditelj namjerno opstruira dogovor s drugim roditeljem. Budući da će dijete tek početi živjeti s ocem, nema stvarnmih osnova za zaključak da će majka opstruirati dogovor. 4. Nije propisan rok u kojem majka mora predati dijete ocu Sud nije propisao kada majka treba predati dijete ocu. No, u odluci stoji da majka, između ostalog, ima pravo viđati dijete četvrtkom od 15 do 20 sati, nakon čega treba vratiti dijete na očevu adresu. Budući da je danas četvrtak, odvjetnički tim Milana Popovića već je danas zatražio da majka do 20 sati dovede dijete na očevu adresu.

Bitka za dijete duga više od šest godina 2013. - Severina i Milan Popović razišli su se kad je njihov sin imao godinu dana. Nisu se mogli dogovoriti oko daljnje skrbi nad dječakom pa je to prepušteno sudu. 2014. - Presuđeno je da će otac s dječakom boraviti svaki drugi vikend od četvrtka do nedjelje, svaku drugu srijedu popodne te po tjedan dana u srpnju i kolovozu. Severina se žali, između ostalog i zato što vikend ne traje od četvrtka do nedjelje, te sud presuđuje da otac viđa dijete svaki drugi tjedan od petka do nedjelje. 2015. - Milan Popović pokreće postupak za izmjenu odluke u kojem traži da dijete živi s njim, navodeći da su se okolnosti promijenile, da je dijete naraslo i s ocem ima dobar odnos. Nadležni Centar za socijalnu skrb napravio je procjenu roditeljskih kapaciteta oba roditelja, koja je pokazala da su oba roditelja jednako adekvatna. Temeljem takve procjene Popović traži i donošenje privremene mjere koja bi trajala do okončanja sudskog postupka, a prema kojoj bi dječak živio sedam dana s njim, a sedam s majkom. 2017. - Sutkinja donosi privremenu mjeru, prema kojoj bi dječak živio sedam dana s njim, a sedam dana s majkom. Severina ulaže žalbu i viši sud ukida privremenu mjeru s obrazloženjem da ako sud smatra takvo rješenje optimalnim, treba donijeti takvu presudu, a ne privremenu mjeru. Veljača 2018. - Zagrebački Općinski sud donosi nepravomoćnu presudu, vrlo sličnu ukinutoj privremenoj mjeri, prema kojoj dječak treba sedam dana živjeti s majkom, a sedam dana s ocem. Kolovoz 2018. - Županijski sud u Splitu ukida presudu iz veljače, prema kojoj dječak treba sedam dana živjeti s majkom, a sedam dana s ocem te vraća predmet na ponovno suđenje. Do donošenja nove odluke na snagu ponovno stupa odluka iz 2014., prema kojoj dijete živi s majkom, a oca viđa svaki drugi vikend od petka do nedjelje, svaku drugu srijedu... 2019. - Zagrebački Općinski sud 28. studenoga donosi odluku prema kojoj se Milanu Popoviću povjerava cjelokupna skrb nad djetetom, briga o njegovu zdravlju i obrazovanju.