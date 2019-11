Završio maratonski sastanak u Banskim dvorima, štrajk ide dalje; Sindikalna povjerenica: Zašto su policajci dolazili u škole i popisivali učitelje koji su išli na prosvjed?

NOVIJE

Sastanak je završio. Vilim Ribić kaže da dogovor nije postignut, a da se razgovori nastavljaju sutra, javlja Jutarnji list.

"Nismo se dogovorili. Sutra nastavljamo pregovore. Dogovoreno je da ne iznosimo jesmo li zadovoljni razgovorom. Ali da, pozitivna je činjenica da sutra nastavljamo pregovore", rekao je Ribić.

"Dokle god razgovaramo ima nade da dođemo do dogovora. Sutra nastavljamo pregovore, a štrajk i dalje traje", izjavio je nakon sastanka Branimir Mihalinec.

Sanju Šprem novinari su upitali je li i sad pesimistična kao što je bila prije sastanka.

"Ja sam sad teško umorna. Bili su ovo iscrpljujući pregovori. Dali smo maksimalan dopisnos da sastanak bude konstruktivan. Više je opcija na stolu, a sutra ćemo vidjeti kakva su moguća rješenja", rekla je Šprem dodajući da sindikati očekuju da im se dani provedeni u štrajku plate.

'Zašto su policajci dolazili u škole i popisivali učitelje koji su išli na zagrebački prosvjed?'

Sindikalni čelnici su na razgovoru u Banskim dvorima pokrenuli pitanje ulaska policije u dvije škole na području Krapinsko-zagorske županije, piše Dnevnik.hr.

Naime, sindikalna povjerenica koja je zbog bolesti ostala u školi i nije otišla na zagrebački prosvjed dojavila je čelnicima sindikata da su policajci došli u dvije škole i ondje se raspitivali o prosvjedu i prosvjednicima.

Prema njezinim tvrdnjama, policajci su tražili njezine osobne podatke, ispitivali tko je organizator prosvjeda te koliko je kolega otišlo na prosvjed.

"Je li škola kriminalna organizacija ili mjesto odgoja i obrazovanja i može li naše dostojanstvo, nakon ovoga, biti još manje", upitala je sindikalna povjerenica.

Kaže i kako je policija potom otišla u susjednu školu u kojoj su bili na dan prosvjedne akcije Potrubi za obrazovanje, piše Dnevnik.hr.

Mirela Bojić iz Nezavisnog sindikat znanosti i visokog obrazovanja je tijekom sastanka u Banskim dvorima dobila informaciju o dolasku policajaca u dvije škole u Krapinsko-zagorskoj županiji.

"Dobili smo informaciju da su željeli procijeniti koliko će autobusa doći na prosvjed. Iako smo mi najavili da će doći 200-tinjak autobusa. Sad smo zatražili i od drugih povjerenika da nam jave jesu li i u drugim dijelovima zemlje tražili takve informacije", rekla je Bojić nakon sastanka u Banskim dvorima.

RANIJE

U Banskim dvorima u ponedjeljak navečer do 22,50 sati nije završio maratonski sastanak sindikata s predstavnicima Vlade o zahtjevima prosvjetnih radnika u štrajku, no premijerov savjetnik Zvonko Kusić izrazio je uvjerenost da bi večeras moglo doći do dogovora.

"Razgovori su iscrpni, kompleksni i obećavajući" izjavio je za HRT Zvonko Kusić, koji je kao posebni premijerov savjetnik za društvena pitanja sudjelovao u razgovorima sa sindikatima.

Sastanak sindikalnih predstavnika s predstojnikom Ureda premijera Zvonkom Frkom Petešićem i suradnicima traje već gotovo sedam sati i po neslužbenim informacijama sindikalisti nisu bili zadovoljni ponuđenim.

No, Kusić, koji je došao u HRT-ovu emisiju Otvoreno, rekao je kako smatra da su sindikati skloni korekciji koeficijenata kroz određeni vremenski period budući da je riječ o složenom postupku, a dok se to ne učini, predviđa se korigiranje dodataka kako bi s time kompenzirali neodgovarajući koeficijenti.

Sastanak u Vladi uslijedio je nakon velikog današnjeg prosvjeda na središnjem zagrebačkom trgu, a u razgovorima, uz školske sindikate, sudjeluje i sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

Prilikom dolaska u Banske dvore sindikalna čelnica Sanja Šprem poručila je kako će štrajk u školama prestati samo ako Vlada sindikatima ponudi ono što od početka traže - povećanje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto.

Sindikati štrajkaju već 31 dan, prvo po cirkularnom modelu, a od prošlog utorka krenuli su u opći štrajk, tako da su učenici dosad izgubili 11 dana nastave. Štrajkaju tražeći povećanje koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju za 6,11 posto, kako bi se riješio problem zaostajanja njihovih plaća u odnosu na druge javne službe.

Vlada im je dosad nudila povećanje osnovice u idućoj godini za 6,12 posto, po modelu 2+2+2 posto, te izradu analize plaća u javnim službama, u okviru koje će biti uređeni koeficijenti u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja. Ako novi sustav koeficijenata ne bude gotov do kraja lipnja, Vlada je ponudila i dodatak na plaću od 2 posto.

Sindikati su do sada to odbijali ističući da rast osnovice ne rješava problem zaostajanja njihovih plaća za drugim javnim službama.

Premijer Andrej Plenković izrazio je uvjerenje da će se postići dogovor sa sindikatima, i to prvenstveno zbog djece koja trebaju ponovno ići u školu.