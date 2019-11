Čelnici sindikata obrazovanja poručili su u ponedjeljak s prosvjeda pod geslom "Hrvatska mora bolje" na Trgu bana Jelačića da se štrajk prosvjetnih radnika pretvorio u pokret za bolje obrazovanje i njegov status, što su prosvjednici popratili gromkim skandiranjem "Nema predaje"!

Nakon što je prosvjed na kojem se, po procjenama novinara, okupilo više od 20.000 ljudi, započeo s pjesmom "Gaudeamus igitur", okupljenima se obratila predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem poručivši da ovo više nije štrajk za 6,11 posto veće koeficijente već pokret za bolje obrazovanje i njegov status.

Ovo je pokret za bolju budućnost djece i Hrvatske

Ovo više nije samo štrajk za 6,11 posto veće koeficijente, već pokret za bolju budućnost naše djece i naše domovine, borba za status obrazovanja i naš položaj u njemu, naglasila je Šprem.

"Štrajk je rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim i društvenim statusom, nepoštivanjem naše struke, ovaj štrajk je borba za status obrazovanja i naš položaj u njemu. Obrazovanje je permanentno zapostavljeno", ustvrdila je Šprem.



"Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći 'dosta', 'dosta' marginaliziranju obrazovanja, 'dosta' ignoriranju dijaloga, 'dosta' krivoj politici, 'dosta' podcjenjivanju vlastitih građana, 'dosta' uništavanja budućnosti našoj djeci. Dižemo glas za bolju Hrvatsku! Danas smo došli jasno i glasno reći da ne čekamo tramvaj, nego Hrvatsku kakvu zaslužujemo, kakvu zaslužuju svi naši građani", rekla je Šprem podržana skandiranjem okupljenih "Dosta, dosta, dosta".

"Bolja Hrvatska nije negdje izvan ovog trga, bolja Hrvatska je ovdje, danas, na ovom trgu. Ako naš premijer ne zna što treba napraviti da bi ta Hrvatska stvarno bila bolja, onda mora doći ovdje, biti s nama i pročitati poruke s ovih transparenata", poručio je Željko Stipić iz sindikata Preporod.

Ako je itko ponizio sve nas u obrazovanju, onda su to napravili oni koji za nas nisu imali vremena, kazao je Stipić.

"Mi učitelji smo Liga prvaka"

"Štrajkamo jer nas mogu anonimno prijavljivati! Ne želimo anonimne prijave! Gospodine premijeru, ovo je Liga prvaka. Mi učitelji smo Liga prvaka, u nas trebate ulagati, a ne u neke fejk tablete koji nakon mjesec dana više ne rade", istaknuo je Marin Miletić, vjeroučitelj iz Prve sušačke gimnazije, koji je hodao u povorci uz bok vodećih sindikalaca.

Miletić je time odgovorio Plenkoviću, koji je prije nekoliko dana komentirao da je doveo Ligu prvaka u Zagreb, aludirajući na Kongres pučana koji se održao u zagrebačkoj Areni.

Saša Ceci iz Sindikat znanosti i visokog obrazovanja rekao je da su došli na Trg zbog "teta spremačica koje rade za 3000 do 3500 kuna".

"Pitali su me što bih poručio premijeru - htio sam mu reći koliko mi je drago bilo vidjeti u štrajku moje kolege koji su tamo došli za naše tete spremačice, koje za 3000 - 3500 kuna ulaze u laboratorije u kojima radimo s radijacijom, s toksinima, s otrovima. Kad one odu, nitko s time neće htjeti raditi", poručio je Ceci.

"Osjećamo se kao drugorazredni građani"

Učitelj Luka Žužul iz Splitsko-dalmatinske županije uskliknuo je da se "zahvaljuje svima koji su po nama pljuvali, koji su nas omalovažavali, jer oni su razlog zašto smo mi danas ovdje".

"Teško je preživjeti nemir koji proizlazi iz činjenice da se osjećamo kao drugorazredni građani, koji radimo drugorazredan posao, a drugorazredan sam zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati i zvati me uhljebom", ogorčen je Žužul.

"Škola je živo tkivo, živi organizam i činimo ga svi, od čistačice do ravnatelja... vi koji radite znate da u ovom poslu titule malo znače. Moja plaća se određuje koeficijentom kojim mi u lice poručuju: ti nisi jednako vrijedan, a to rade zato što mogu - jer smo najobrazovaniji, najšutljiviji i najpristojniji", rekao je Žužul poručivši - možete nam uzeti plaću, ali ne i dostojanstvo.

Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec rekao je da promjene traže odmah jer odgoj i obrazovanje nemaju vremena čekati da se političari dogovore.

Mihalinec: Iza nas stoje učitelji, stoji Hrvatska

Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je da se prestane baviti teorijama zavjere i pitati "tko stoji iza sindikata". Iza nas stoje učitelji, naši članovi. Danas možemo reći iza nas stoji Hrvatska, ustvrdio je Mihalinec.

"Premijeru pitate se zašto smo danas ovdje - pa vi ste to htjeli - trebali smo ovo riješiti već u svibnju i ovu reformu početi s većim koeficijentima i motivacijom da je provedemo. Za ovo silno mrcvarenje učitelja, roditelja učenika - vi ste odgovorni! Premijeru, vi ste odgovorni što učenici nisu u klupama, vi ste odgovorni što su učitelji na ulici", rekao je Mihalinec

Podsjetio je kako su na trgu bili i prije tri godine tražeći bolje obrazovanje.

"Već dva mjeseca se borimo za naše dostojanstvo. Danas s ovog trga kad vas vidim mogu reći - prvu pobjedu smo odnijeli, vratili smo svoje dostojanstvo sami. Ne može nas više nitko poniziti", rekao je Mihalinec.

Sindikati traže rješavanje problema zaostajanja plaća u obrazovanju

Sindikati štrajkaju već 31 dan, prvo po cirkularnom modelu, a od prošlog utorka krenuli su u opći štrajk, tako da su učenici dosad izgubili 11 dana nastave. Štrajkaju tražeći povećanje koeficijenata složenosti poslova u obrazovanju za 6,11 posto, kako bi se riješio problem zaostajanja njihovih plaća u odnosu na druge javne službe.

Vlada im je ponudila povećanje osnovice u idućoj godini za 6,12 posto, po modelu 2+2+2 posto, te izradu analize plaća u javnim službama, u okviru koje će biti analizirani koeficijenti zaposlenih u sustavu osnovnog i srednjeg školstva, znanosti i visokog obrazovanja.

Ako se do kraja lipnja ne dovrši uređivanje sustava koeficijenata u javnim službama, Vlada je ponudila da zaposleni u sustavu obrazovanja dobiju i dodatak na plaću od 2 posto.

Sindikati su takvu ponudu odbili, poručivši kako povećanje osnovice svima u javnim državnim službama ne rješava problem zaostajanja njihovih plaća.

U petak su predstavnici Vlade i sindikata održali još jedan sastanak nakon čega je čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Branimir Mihalinec izjavio kako se približavaju rješavanju problema, no nije govorio o pojedinostima.

Premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da je Vlada čula poruku sindikata obrazovanja te očekuje da će tijekom dana s njima biti postignut dogovor.

"Mislim da imamo rješenje, ono ide za ciljem da nam djeca idu u školi, da nastavnici budu zadovoljni i da ova priča završi na način da svi možemo kazati da smo unaprijedili sustav”, rekao je Plenković i poručio kako očekuje da će se to rješenje naći danas.

Sastanak u Banskim dvorima u 16 sati

Iz Vlade su pozvali predstavnike sindikata obrazovanja na sastanak u 16 sati s predstojnikom Ureda premijera Zvonkom Frkom Petešićem, potvrđeno je Hini iz Banskih dvora.

Prema neslužbenim informacijama, na sastanku bi od predstavnika sindikata trebali biti Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sanja Šprem iz Sindikata hrvatskih učitelja, Igor Radeka iz Sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Željko Stipić iz Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod.

Predsjednik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec najavio je da će, ako se danas postigne dogovor, sindikati u iduća dva dana o tome provesti referendum među članstvom. Potvrde li članovi dogovor, štrajk bi bio prekinut i od četvrtka bi se obnovila nastava u školama.

---------------------------------------------------------

Uživo s prosvjeda:



13:10 - Čelnik Nezavisnog sindikata srednjih škola Hrvatske Branimir Mihalinec zadnji se obratio okupljenima. Poručio je da promjene traže odmah jer odgoj i obrazovanje nemaju vremena čekati da se političari dogovore.

Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je da se prestane baviti teorijama zavjere i pitati "tko stoji iza sindikata". Iza nas stoje učitelji, naši članovi. Danas možemo reći iza nas stoji Hrvatska, ustvrdio je Mihalinec, piše Jutarnji list.

- Premijeru pitate se zašto smo danas ovdje - pa vi ste to htjeli - trebali smo ovo riješiti već u svibnju i ovu reformu početi s većim koeficijentima i motivacijom da je provedemo. Za ovo silno mrcvarenje učitelja, roditelja učenika - vi ste odgovorni! Premijeru, vi ste odgovorni što učenici nisu u klupama, vi ste odgovorni što su učitelji na ulici", rekao je Mihalinec.

Podsjetio je kako su na trgu bili i prije tri godine tražeći bolje obrazovanje.

"Već dva mjeseca se borimo za naše dostojanstvo. Danas s ovog trga kad vas vidim mogu reći - prvu pobjedu smo odnijeli, vratili smo svoje dostojanstvo sami. Ne može nas više nitko poniziti", rekao je Mihalinec.

-----------------------------

12:52 Mnoštvu okupljenih prosvjednika obratio se i učitelj Luka Žužul iz Splitsko-dalmatinske županije.

- Dok stojim pred vama, emocije su mi pomiješane. Osjećam i ponos i stid. Stid jer su me oni najgori u društvu natjerali da se dignem u 4 ujutro i dolazim 400 kilometara i javno se izložim ovdje umjesto da sam u svojem razredu. Nakon samo 13 godina staža ja sam mrtav, iscrpljen. A to nije zbog mojih učenika, ja samo zbog njih provodim stotine reformi. Ogorčen sam što me svaka budala može zvati uhljebom. Drugorazredan sam jer me mediji mogu secirati. Znate li za posao koji svaka seoska baba zna bolje od nas, rekao je učitelj s pozornice.

Zahvalio se svima koji su po njima pljuvali, koji su ih omalovažavali, jer "oni su razlog zašto smo mi danas ovdje".

- Teško je preživjeti nemir koji proizlazi iz činjenice da se osjećamo kao drugorazredni građani, koji radimo drugorazredan posao, a drugorazredan sam zbog toga što sam učitelj, što me svaka budala može pljuvati i zvati me uhljebom, ogorčen je Žužul.

- Škola je živo tkivo, živi organizam i činimo ga svi, od čistačice do ravnatelja... vi koji radite znate da u ovom poslu titule malo znače. Moja plaća se određuje koeficijentom kojim mi u lice poručuju: ti nisi jednako vrijedan, a to rade zato što mogu - jer smo najobrazovaniji, najšutljiviji i najpristojniji, rekao je Žužul poručivši - možete nam uzeti plaću, ali ne i dostojanstvo.

-----------------------------

12:45 Čelnik Sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da je bolja Hrvatska danas na Trgu.

- Bolja Hrvatska sigurno nije ona Hrvatska u kojoj 30 dana morate prestati s radom, izvukli smo desetke tisuća ljudi na ulice da biste za 3 sata dobili poziv koji ste čekali 30 dana, rekao je Stipić. Dodao je da su ih ponizili oni koji za sindikate nisu imali vremena.

- Ipak ima nešto dobro. To zlo nas je ujedinilo, rekao je, javlja Jutarnji list.

---------------------------

12:43 - Poznati fizičar Saša Ceci s Instituta Ruđer Bošković također je govorio:

- Ono što radi premijer nije dijalog. Imali smo neki dan štrajk, naše tete spremačice bile su u štrajku, koje s 3.000 do 3.500 kuna čiste naše laboratorije s otrovima. Srce mi je bilo puno. Naši asistenti koji s 4.500 kuna od naše pretpotopne opreme rade nešto s čime možemo konkurirati Amerikancima i Francuzima. I oni nam odlaze, a kad oni odu, za te novce ne možete dobiti više nikoga. Premijeru bih poručio, ovo ti je škola, drugi puta ćeš pametnije. Ako bude drugog puta, poručio je Ceci.

-------------------------------

12:28 - Štrajkamo jer nas mogu anonimno prijavljivati! Ne želimo anonimne prijave! Gospodine premijeru, ovo je Liga prvaka. Mi učitelji smo Liga prvaka, u nas trebate ulagati, a ne u neke fejk tablete koji nakon mjesec dana više ne rade. Želim se zahvaliti svima vama dragi ljudi, svakom pojedincu koji ste stali s nama u našoj borbi za bolju Hrvatsku, poručio je Marin Miletić, vjeroučitelj iz Prve sušačke gimnazije, koji je hodao u povorci uz bok vodećih sindikalaca.

Miletić je time odgovorio Plenkoviću koji je prije nekoliko dana komentirao da je doveo Ligu prvaka u Zagreb, aludirajući na Kongres pučana koji se održao u zagrebačkoj Areni.

----------------------------------

12:19 Okupljenima se nakon Ane Tuškan obratila Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.

- Ovaj štrajk je konačno svjetlo na kraju tunela, tom svjetlu doprinijeli ste svi vi, koji ste nosili ovaj štrajk, roditelji koji su podržali ovaj štrajk, koji pokazuju da je obrazovanje važno, baka servisi, društvene mreže, javnost koja je prepoznala istinu. Hvala vam na zajedništvu, ustrajnosti, pokazali ste nesebičnost i hrabrost, ova naša priča me čini neizmjerno sretnom. Ovo je broba protiv odlaska u Irsku i Njemačku. Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći dosta. Dosta ignoriranju dijaloga, dosta krivoj politici, dosta podcjenjivanja građana, dosta uništavanja budućnosti našoj djeci, poručila je s pozornice, javlja Jutarnji list.

----------------------------------------

12:10 - 'Čekamo tramvaj, a tramvaja nema', riječi su kojima je sindikalistica Ana Tuškan započela prosvjed 'Hrvatska mora bolje' na krcatom Trgu bana Julačića gdje se okupilo veliki broj prosvjednika o čemu svjedoče fotografije.

------------------------------------------

11:56 Učitelji su napunili cijeli Trg, došli su iz cijele Hrvatske - od Cavtata, Istre, Međimurja i Slavonije.

Darija Juričan iz Dugog Rata kaže kako je došla zbog digniteta učitelja.

- Došli smo pokazati da se ne bojimo, da nemamo strah. A tko nema straha njega se treba bojati - veli Juričan iz OŠ Jesenice, piše Jutarnji list.

Jagoda Brlobuš iz zagrebačke 13. Gimnazije kaže kako Konvencija o pravima djeteta kaže da dijete ima pravo na obrazovanje, ali da onda trebaju imati i smirene i podmirene učitelje koji će im to omogućiti. - Ovo što ova Vlada radi je perverzija i mi smo došli reći da je dosta - kaže Brlobuš.

11:34 - Uz prigodne pjesme prosvjednici na Trgu bana Jelačića čekaju 12.05 i službeni početak prosvjeda. Puštaju se pjesme 'Budi ponos, 'Pokreni se' (Majke), Vangelisova naslovna tema iz filma 'Vatrene kočije' i druge, javlja Jutarnji list.

-----------------------------------------------

10:28 - Premijer Andrej Plenković komentirao je danas, među ostalim, štrajk učitelja koji traje više od mjesec dana, odnosno pregovore koje Vlada vodi sa sindikatima.

- Dijalog je stalan, dijalog će biti i danas popodne, nakon prosvjeda. Apeliram na sindikate, na vođe sindikata, da vode računa o tome da bi bilo dobro da djeca što prije krenu u školu. Ako je bilo pitanje jesmo li čuli poruku, jesmo. Jesmo li povećali plaće u dosadašnjem mandatu? Jesmo. Hoćemo li je povećati za 6 posto? Hoćemo. Hoće li porasti plaća za 18,3 posto? Hoće", rekao je Plenković.

Upitan je i očekuje li ovaj tjedan završetak štrajka u školama.

- Danas. Ja danas očekujem da se stvar završi, rekao je Plenković

10:07 - Prosvjednici se u velikom broju kreću Ilicom u smjeru Trga, povorku predvode sindikalni čelnici među kojima Branimir Mihalinec i Vilim Ribić. Oko 11:07 stigli su do Trga bana Jelačića, javlja Jutarnji list.

Središnji prosvjed počinje u 12.05.

-----------------------------------------

10:55 - Povorka je krenula prema Trgu bana Jelačića.

-----------------------------------------

10:38 - Kako javlja reporter Jutarnjeg lista, Trg Republike Hrvatske krcat je prosvjednicima iz cijele Hrvatske. Ranije je najavljeno da bi povorka mogla krenuti u 11 sati, ali prema neslužbeim informacijama to bi se moglo dogoditi i ranije. Na jednome transparentu upućena je poruka ministru rada i mirovinskoga sustava Josipu Aladroviću na kojemu piše 'Josipe, vrati se doma'. U potpisu stoji Gimnazija Požega, koju je pohađao ministar rodom iz tog slavonskog grada.

'Uhvatili' smo i djelatnice solinske Osnovne škole Kraljice Jelene.

Više od 20 tisuća prosvjednika stiže Plenkoviću pod prozor: dogovor Vlade i sindikata je izgledan, znamo i zbog čega je premijer popustio; Izvori otkrivaju što će se ponuditi štrajkašima

'Hrvatska mora bolje': 20 tisuća prosvjetnih djelatnika stiže na Trg bana Jelačića, podržava ih više od 50 hrvatskih sindikata, ali i kolege iz Srbije, Željka Markić...​

10:00 Veliki broj prosvjednika već se okupio ispred HNK na Trgu Republike Hrvatske. Mnogi nose tranparente, ovo su samo neki od njih: 'Obrazovanje nije na prodaju', 'Moj koeficijent je 1,234, koliki je vaš?', 'Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost', 'Petrinja grad učitelja uz učitelje', 'Bratec Andrej, kaj još spiš, već ti vura tuče 6,11', 'Plenki! Nisam ovca da me šišaš, ja imam svoju frizerku', 'Ovo je finale Lige prvaka' i drugi.

"Oboružani" su bubnjevima, trubama i zviždaljkama, a čak je viđena i jedna vuvuzela. I ovo su neki od transparenata: "Ne odustajemo! Srušit ćemo i Vladu (Kalembera)", "Učitelji nisu ovce", "Reforma smo mi", "Ustani bane, prosvjeta te zove! Zašto za narod nema love?", "Vratite nam dostojanstvo", "Bože, baci kredu i budi precizan"...

Sindikat hrvatskih učitelja i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske zasad su okupili više od tisuću prosvjednika pred HNK-om, a svakog trenutka stiže ih sve više.

-----------------------------------------

9:41 - Na Trgu Republike Hrvatske, kod HNK stižu autobusi iz cijele Hrvatske. Pristigli su učitelji i profesori iz Požege, Slavonskoga Broda, Pule i nose tranparente i zviždaljke.

------------------------------------------

9:00 - U Zagreb autobusima pristižu učitelji i profesori iz cijele Hrvatske. Sindikalni čelnik Branimir Mihalinec najavio je da bi moglo stići ČAK 200 autobusa. Samo iz Međimurja je krenulo 12 autobusa, a Iz Rijeke šest. U Facebook grupi Podrška roditelja nastavnicima u štrajku objavljeno je nekoliko fotografija iz autobusa. Optimistični učitelji i profesori iz Splita, Rijeke, Koprivnice, Đakova i drugih gradova javljaju se fotografijom iz autobusa.

- Vozimo se dalmatinom, bura dere, malo nas treska, automobili sviraju, Dalmatinci stižu, napisala je jedna učiteljica iz Dalmacije.

- Probudi se Zagrebe. Stižu gosti, napisal je druga učiteljica.