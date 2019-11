MORH o TV prilogu koji je naišao na osudu Zorana Milanovića: 'Ranjeni vojnik htio se pokloniti žrtvama grada heroja, njegov identitet više se ne mora štititi'

Jučerašnja scena na Ovčari, kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pomogla ranjenom vojniku HV-a da položi krunicu na križ, prikazana je na televiziji, a tom je prilikom otkriven i identitet pripadnika specijalnih postrojbi, ranjen u Afganistanu. Taj TV prilog, kao i čin predsjednice, danas je žestoko osudio predsjednički kandidat Zoran Milanović zapitavši, između ostalog, koja moralna hijena stoji iza tog bijednog čina, piše Jutarnji list.

Na upit Dnevnika Nove TV o svemu se oglasio MORH.

Odgovorili su na pitanje zbog čega se nije pazilo na njegov identitet te tko je novinarima otkrio tko je on, s obzirom na to da je riječ o specijalcu čiji identitet do sada nije bio otkrivan.

Iz MORH-a su odgovorili da je dolazak u Vukovar bila osobna želja vojnika te da susret s predsjednicom nije bio organiziran. Navode i da isti, nakon povratka s bolovanja, više neće biti raspoređen na poslove koji zahtijevaju zaštitu identiteta.

"Možemo vas izvijestiti kako je sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice stradavanja Vukovara navedenog pripadnika Hrvatske vojske bila njegova osobna želja, jer se htio pokloniti žrtvama grada heroja zajedno sa tisućama drugih ljudi te nije bilo nikakve posebne organizacije susreta.

Ozlijeđeni pripadnik se nalazi na bolovanju, predstoji mu oporavak, a više nije i neće biti raspoređen na operativnim poslovima koji zahtijevaju zaštitu identiteta. Također, ističemo kako se njegov identitet nije službeno komunicirao", odgovorili su iz MORH-a.

Zoran Milanović preko Facebooka je poručio kako se radi o sasvim ozbiljnom kaznenom djelu, s jasno izraženom namjerom izlaganja riziku zaštićene osobe i više državne vrijednosti, s namjerom pribavljanja osobne koristi. Ističe kako je pritom posve nebitno hoće li se vojnik ikada vratiti u djelatni sastav, jer njegov identitet zauvijek mora ostati tajna.