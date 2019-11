Fred Matić: Kada vidim tko je u vukovarskoj Koloni sjećanja, mislim da više neću dolaziti. Tu mogu pohvaliti samo dvoje ljudi...

SDP-ov europarlamentarac, Vukovarac Predrag Fred Matić bio je gost N1 Studija uživo. Osvrnuo se na obilježavanje obljetnice pada Vukovara, 18.11., kao državnog praznika te objasnio zašto više neće posjećivati Vukovar.

- Prije 28 godina na današnji dan 3. bojna još uvijek se borila i uništila tenk u obrani Vukovara. Zajedno sa svojim suborcima sam zarobljen tek 19. Najveći dio ih je zarobljen 20.11.

Iduće godine ćemo si napokon moći čestitati pad Vukovara. Ne znam što je to smetalo to HDZ-u da danas kada se prisjećamo svih poginulih u Vukovaru i Škrabrnji, zašto je to trebalo mijenjati i što je to bilo loše u Danu sjećanja. Sam naziv toga pijeteta prema Gradu Vukovaru upravo lijepo kaže - Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje - kazao je Matić.

- Ono što preostaje drugim građanima kada nagodinu bude to državni praznik je da se zahvale HDZ-u što im je eto umjesto 29. novembra i dana kad je bilo kolinje prenio da to naprave 18. i bojim se s obzirom na to da neki građani Grada Vukovara ne obilježavaju Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, da će sljedeće godine Kolona prolaziti pored dvorišta u kojima će se čuti skvičanje svinja.

Dakle, užas što sve HDZ može učiniti u okviru predizborne kampanje. Kad pomislite da su došli na dno oni vam dokažu da mogu još ići niže i svaka im čast na tome - pojasnio je Matić za N1.

Upitan kako to da, primjerice, zapovjednik obrane Vukovara, smatra da je prikladno da 18.11. bude državni praznik, Matić je rekao:

- Svatko to gleda na svoj način, očito HDZ gleda na svoj način, ja to gledam na jedan drugi način. Za mene je Dan sjećanja sve ove godine bio sasvim dovoljan. I reći ću vam isto tako, nalazim se u Bruxellesu, gotovo 2 tisuće kilometara od Vukovara i mislio sam da ću s manje osjećaja današnji dan proživljavati. Međutim, evo - sad sam naježen cijeloga jutra i naravno da sam u mislima sa svojim suborcima, svojim sugrađanima i tako će biti i ubuduće.

Matić je rekao i kako misli da više neće dolaziti u Vukovar.

- Kad vidim koji to ljudi dolaze prigodno i nikad više, nikad prije se ne sjećaju Vukovara, nisu se nikad sjetili i neće ga se nikad više sjetiti kad ne budu na funkciji. Tu jedino mogu pohvaliti i pozitivno nešto reći o gospođi Jadranki Kosor i Vladimiru Šeksu koji su uvijek u Vukovaru kada im zdravlje to dopušta i prolaze zajedničko sjećanje bez obzira bili na vlasti ili u oporbi. Sadašnje političare vidite danas i nećete ih više vidjeti ukoliko izgube izbore, a hvala Bogu, da će izgubiti - istaknuo je.

Na pitanje zašto još uvijek nije riješen problem nestalih i zašto Srbija još uvijek ne želi dati dokumente o nestalima, kratko odgovara:



- Zato što imamo nesposobne političare i s jedne i s druge strane koji uskogrudno gledaju na te stvari.