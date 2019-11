Predsjednica ipak ide na Rujevicu! Hoće li je dočekati zvižduci? Vjerojatno se nada da joj Armada neće previše zamjeriti, ali će među gledateljima biti i tiha većina sklonija SDP-u

Kolinda Grabar-Kitarović, kako Jutarnji list doznaje, ipak će se pojaviti u subotu na Rujevici, gdje se igra odlučujuća kvalifikacijska utakmica za Europsko nogometno prvenstvo između Hrvatske i Slovačke koja će odlučiti hoće li se Hrvatska plasirati na novo međunarodno prvenstvo.

Inače ne bi bilo sumnje u to da će Grabar-Kitarović biti na utakmici, ali njena nedavna izjava o NK Rijeka izazvala je bijes među Fiumanima i dovela u pitanje njen odlazak tamo. Naime, rekla je kako je 80-ih navijala za Dinamo i Hajduk te da je kao Riječanka odlazila na utakmice Rijeke, iako je taj klub tada bio “rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu”.

Očekivano, ta izjava nije prošla bez reakcija. NK Rijeka i navijačka skupina Armada odmah su zatražili očitovanje predsjednice, poznati su Riječani redom osuđivali njenu izjavu, pojavila se i internet peticija u kojoj je traženo da se Grabar-Kitarović izbaci iz članstva NK Rijeka, a iz Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Armada Rijeka naveli su kako je Grabar-Kitarović prigrlila “Torcidinu navijačku podvalu o Rijeci”. U konačnici i riječki se HDZ ogradio od njene izjave.

Grabar-Kitarović je pak u više navrata pokušala objasniti svoju izjavu. Posljednji puta bilo je to u intervjuu za N1 kada ju je novinarka upitala hoće li ići na Rujevicu, na što je ona odgovorila da misli da hoće kako stvari stoje, te potom ponudila još jedno objašnjenje za spornu izjavu.

- U vrijeme bivše Jugoslavije nekako navijati za Dinamo i Hajduk bio je izražaj tih domoljubnih osjećaja. To je bilo onako, kako bih rekla, prikriveno. A u Rijeci, ona Rijeka o kojoj sam ja govorila osamdesetih godina, to nije ova Rijeka danas, to nije ovaj NK Rijeka, to nije Armada, to nisu ti navijači. Vjerujte mi, zato što sam išla gotovo na svaku utakmicu. Znam tko su bili, znala sam i većinu igrača i razgovarala s njima, zato sam i rekla, dobro možda je bilo nespretno reći rezervni klub, međutim je činjenica da su se u Rijeci kalili igrači za neke druge klubove i da su dolje bili ljudi koji su imali vlast i moć i koji su isto tako time i trgovali. Ali nikakva mi namjera apsolutno nije bila uvrijediti ni Armadu niti NK Rijeka niti bilo koga u Rijeci, jer, ponavljam, danas to nema nikakve veze s onime što sam ja gledala osamdesetih. Danas je Rijeka hrvatski klub, Armada navijači, vrlo borbeni, strastveni, i imaju onaj moto koji ja imam kao svoj životni moto - krepat, ma ne molat - ispričala je.

Odlazak Grabar-Kitarović na Rujevicu sigurno neće biti ugodan, jer je za očekivati da bi je tamo mogli dočekati zvižduci domaće navijače skupine Armada. Ni odluka za Grabar-Kitarović vjerojatna nije bila jednostavna. Da je odlučila propustiti ovu nogometnu utakmicu i ne izložiti se, to bi sigurno mnogi protumačili kao znak njene slabosti s obzirom na to da je do sada najveći broj političkih bodova stekla upravo na tribinama kao navijačica.

Svi još uvijek pamte i njen ulazak u svlačionicu za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, kao i scenu kada ljubi pehar na kiši. Grabar-Kitarović očito je procijenila da joj je bolje otrpjeti i zvižduke ako ih bude, negoli se povući.

Vjerojatno se nada da joj Armada to neće previše zamjeriti jer su ionako sve navijačke skupine više sklone desnici. No, problem je što će među sedam-osam tisuća gledatelja na Rujevici biti i ona tiha većina Riječana, sklonija SDP-u, koja joj je žestoko zamjerila izjave o NK Rijeka kao rezervnom klubu Partizana i Zvezde. To bi joj mogao biti najveći izazov za prevladati.

No, za to uvijek može naći opravdanje i poslije se braniti kako joj je zviždala “crvena Rijeka”. Ako, pak, zvižduci izostanu, Grabar-Kitarović mogla bi biti u velikom plusu. Bit će zanimljivo vidjeti i kakvi bi se transparenti mogli pojaviti na tribinama, piše Jutarnji.

Naime, nakon njene izjave o NK Rijeka, Armada je izvjesila transparent s natpisom - “Na Zapadu nikad bila nisi, ali zato izdajica ti si! Kolinda 1950”.