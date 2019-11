Nakon što je Kolinda Grabar-Kitarović uzburkala vode na Kvarneru rečenicom da je Rijeka osamdesetih bila rezervni klub Partizanu i Crvenoj zvezdi, Zoran Milanović je aktualnoj predsjednici odlučio reternirati - Hajdukom!



Posljednjih dana usta bivšeg hrvatskog premijera puna su splitskog kluba, a sve je počelo prošle srijede kada je rekao da je Hajduk bio omiljeni nogometni klub Josipa Broza Tita. Te riječi Milanović je dodatno pojačao i u subotu, i to usred Splita, piše Jutarnji.



Jedna ga je novinarka u Splitu sad pitala smatra li da će mu ta izjava u Splitu utjecati na podršku birača.

- To ste me stvarno pitali? - prvo je rekao, a onda dodao:

- To je istina, ne vidim zašto bi s time itko imao problema. Ja nisam navijao za Hajduk, kad sam navijao za klubove, zato što je to bio Titov omiljeni klub, to mi je možda mogao biti razlog da ne navijam za Hajduk, ali to je istina. U danima kada nam se pričaju nevjerojatne besmislice, kada se provodi jedan memoricid prema onome što smo živjeli i što pamtimo, što nije bilo savršeno, bilo je katkad i iritantno, bilo je pogrešno, bilo je ljudski. Sve što je rečeno na tu temu sam rekao.

- Nisam razmišljao o glasovima u Rijeci u Splitu, rekao sam istinu kojom se ide na neistinu koja se plasira s druge strane, a kojom se ljude želi podijeliti. Hajduk je bio takav kakav je bio. Hajduk je bio hrvatski klub, ali je bio i klub koji je imao petokraku u grbu, koji je igrao s petokrakom na prsima, mogao si se nabosti na nju, to je ružno izgledalo, ali tako je bilo, neka to ljudi znaju - još je rekao.

Dražen Mužinić ne može se načuditi Milanoviću: Nikada se nisan naboja na zvizdu na dresu; I Zlatko Vujović je šokiran u što se predsjednička kampanja izrodila

Čija je zvijezda veća i tko za koga navija? Pa čime se ti ljudi bave... Blago nama, sutra će nam milijuni Finaca, Danaca i ostalih nesretnika pokucati na granicu i zamoliti za hrvatsko državljanstvo

Milanović usred Splita: Nisam navijao za Hajduk jer je to bio Titov omiljeni klub! Hajduk je igrao s petokrakom na prsima, mogao si se nabosti na nju; Osvrnuo se i na izjave Kolindine frizerke

Međutim, Milanović je očito zaboravio na jedan davni intervju koji je dao Slobodnoj Dalmaciji i u kojem je bez razmišljanja rekao da mu je Hajduk oduvijek bio najdraži klub. te riječi kandidat za predsjednika izrekao je 2010. godine, a što se u međuvremenu promijenilo... Možda će objasniti u narednim danima.



Kako god bilo, evo što je Milanović točno rekao prije devet godina.



- Ja neću bježati od tog odgovora, Hajduk mi je uvijek bio najdraži klub. No, moj afinitet prema Hajduku danas i prije dvadeset, trideset godina je neusporediv – tada je Hajduk bio zaista relevantan europski klub, manje ispolitiziran, i zato sam ga volio bez obzira na to što sam skoro cijeli život proveo u Zagrebu. Nekada sam se osjećao poput crne ovce jer su svi navijali za Dinamo, a ja gotovo jedini za Hajduk. To za mene nikada nije bilo političko pitanje, nije ni danas...