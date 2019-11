Čija je zvijezda veća i tko za koga navija? Pa čime se ti ljudi bave... Blago nama, sutra će nam milijuni Finaca, Danaca i ostalih nesretnika pokucati na granicu i zamoliti za hrvatsko državljanstvo

Bilo je za očekivati da se Zoran Milanović, onakav kakvog ga već znamo, ubaci u cirkus koji je otvorenim proglasila predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Riječ je, naravno, o navijačima i nogometnim klubovima.

Pa je tako mogući predsjednički kandidat u Splitu (kog su se vraga svi uhvatili Splita) rekao kako je Hajduk imao veliku zvijezdu na grbu, toliku da se na nju mogao nabosti, i da je Tito navijao za Hajduka. I?

Predsjednica je rekla kako je Rijeka bila svojevrsna filijala beogradskih klubova, a njoj su na srčeku bili Hajduk i Dinamo? I?

Ukratko, koliko su god nezgrapno ljudi pričali, zapravo nisu u biti rekli nešto što je daleko od istine, i ništa što bi ili sablaznilo bilo koga starijeg od 30.

Je li Hajduk imao zvijezdu u grbu? Jest. I bila je velika. Pet godina mog studiranja u Zagrebu bilo je obilježeno neprestanom zafrkancijom Dinamovaca da nam je klub - tvornica ulja. Da, tvornica ulja Zvijezda iz Zagreba imala je gotovo identičan grb Hajdukovom. Niste ga mogli promašit.

Pored autobusnog kolodvora u Zagrebu na velikom rezervoaru bilo je ogromni amblem te tvornice, gotovo istovjetan Hajdukovom. Što ćeš, trebalo je to otrpit, a spas je bio na teren gdje smo redovito tamburali zagrebačke modre, jer Hajduk je tada bio veliki klub.

I sve je to dio povijesti, kao i činjenica da su Tito ili Budimir Lončar bili navijači Hajduka. Zašto bi to bilo čudno ako su Hajdukovi igrači otišli u partizane. I to je sve dio povijesti.

Kao i što se Osijeka držalo filijalom beogradske Zvezde, a Rijeku nešto manje jer u jugoslavenskom nogometu klub s Kantride nije bio toliko bitan, barem ga mi, navijači Hajduka, nismo takvim doživljavali niti se na njega nešto posebno žestili. Ne'š ti Rijeke.

I to zajedničko navijanje skupina iz različitih klupskih tabora koje sada izgleda tako šokantno bilo je uobičajena pojava. S kolegom iz redakcije Markom Didićem sam bio svjedokom, vjerojatno za neupućene nevjerojatnog prizora, kada su na utakmici Hajduka kontra Partizana na tadašnjem Stadionu JNA na našu tribinu došli Zvezdaši - samo kako bi navijali kontra mrskog im gradskog rivala! Još su nas podbadali "pa dobro Torcida, i nema vas nešto puno". Ma di će bit puno, bila je zima, a sniga do kolina...

To su sve poznate stvari koje mogu šokirati samo neupućene u tadašnju navijačku i klupsku scenu, ili mlađe neinformirane ljude.

Ali u cijeloj gunguli kojoj svjedočimo nije bitno čija je zvijezda bila veća (a imali su je u grbu i Dinamo, i Partizan, i Zvezda, i Velež...sve je to dio povijesti) nego čime se bave Predsjednica i predsjednički kandidati, odnosno u kakvu sprdačinu već sada pretvaraju predsjedničku kampanju!

Ako je zvijezda skinuta s grba prije 30-ak godina najveći problem Hrvatske, onda možemo očekivati da će nam sutra milijuni Finaca, Danaca, Švicaraca i ostalih nesretnika pokucati na granicu i zamoliti za hrvatsko državljanstvo. Blago nama.

