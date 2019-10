Nakon cirkusa koji se u srijedu u Saboru odvijao oko torbe HDZ-ovog tvrdolinijaša Steve Culeja, u četvrtak je zastupnik novinarima potvrdio kako je preuzeo svoju torbu u policiji.

Kao što je poznato on je jučer optužio zastupnike Živog zida da su mu u parlamentu ukrali žutu torbu.

Stevo Culej opet 'briljira' u Saboru: HDZ-ovac tvrdi da mu je zastupnica Živog zida ukrala torbu, a nećete vjerovati što je sve držao u njoj!?



U njoj je, kaže, bilo deset kilograma 'važnih' dokumenata. Za krađu je optužio zastupnicu Živoga zida koja je pak rekla da se torba odjednom pojavila u njezinoj ladici u Saboru. Saborski pretinac hdz-ovog zastupnika Culeja nalazi se odmah ispod onoga Živoga zida.

Nakon što je Culej jučer sav bijesan novinarima otkrio da je kod Živozidaša vidio svoju ukradenu torbu glavni tajnik Živog zida Tihomir Lukanić nije mu je želio predati nego je torbu odnio u policijsku postaju.

Lukanić sumnja da tu nisu čista posla i da nešto sa tom torbom nije uredu.

"Apsurdno je da nas za krađu optužuje zastupnik stranke koja je pokrala Hrvatsku - žestio se Lukanić.

Nakon što je preuzeo aktovku od policije, Culej se danas u Saboru požalio da su sve u njoj raskupusali.

- Napravili su kupus, ma prava kupusijada! Nisam siguran jesu li mi nešto uzeli jer je ima brdo papira, pa provjeravam još je li sve na broju – veli Culej.

Sumnja da su mu neke materijale Živozidaši fotokopirali jer su na pojedinim dokumentima izvađene spojnice kojima su bili zaklamani. Nije želio otkriti s kojih su mu to dokumenata skinute spojnice.

Zgrožen je, kaže, što mu nitko nije javio da je pronašao torbu iako je od nestanka prošlo više od tjedan dana.

- Tek kad sam ih razotkrio, odnijeli su je u policiju – ispričao je Culej.

Nije želio reći ima li među dokumentima i onih koji bi nekoga mogli inkriminirati.

- Ne bih o tome – tajanstveno je poručio HDZ-ov Sherlock Holmes.

Još uvijek, napominje, ne zna je li toj priči kraj ili će povući neke poteze.

Vidjet će hoće li se pojaviti neki dokument u javnosti.

Na pitanje je li bio neoprezan kad je torbu s dokumentima ostavio u sabornici, HDZ-ovac odgovara kako zna da je sve pod video nadzorom.

- Nema što biti neoprezan. Ako ne mogu ostaviti svoje dokumente ili mobitel do svog kolege, o čemu onda govorimo tu. To je kao da sad ja uzmem laptop od kolege Kirina, jer na njemu ne piše njegovo ime i kažem: evo ovo mi je netko stavio na moju stranu stola ili u moj pretinac, a dobro znam čije je to ili znam da nije moje - zaključuje Culej.