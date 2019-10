Ekonomisti nisu oduševljeni Plenkovićevom odlukom o plaćama: Nastavlja se po starom do sljedeće krize i novog povećanja poreza

Rješenje za koje se odlučio premijer Andrej Plenković u nadmetanju sa sindikatima i koalicijskim partnerima za ekonomiste ne predstavlja iznenađenje, već prije svega političku realnost.

S ekonomskog aspekta, međutim, pravo rješenje za problem plaća u javnom sektoru tek treba doći. No, ono što je u ovom trenutku možda i važnije, rješenjem nije zadovoljan školski sindikat koji nastavlja sa štrajkom.

Danijel Nestić (na fotografiji) s Ekonomskog instituta kaže da su se razotkrile barem dvije stvari, da sindikati nisu zadovoljni povećanjem plaća i da je njihov plan bio drukčiji: da izbore veće koeficijente za prosvjetu, a da onda svi u javnom sektoru dobiju povećanje osnovice.

No, kada je riječ o visini ili zaostajanju plaća u obrazovnom sustavu, Nestić ističe da bi bilo dobro vidjeti više brojki i konteksta s obje strane, osobito od strane sindikata. Vlada je obećala da će sa stručnjacima i socijalnim partnerima otvoriti problem koeficijenata na koji se žale školski sindikati.

– To je sada pitanje povjerenja, hoće li sindikati povjerovati Vladi – kaže Nestić, ističući da je za izradu analitičke podloge i relevantne usporedbe plaća potrebno najmanje nekoliko mjeseci.

Kada je riječ o fiskalnom okviru, vjeruje da proračun neće biti ugrožen.

Za Velimira Šonju iz Arhivanalitike, Vladina je odluka očekivana i dobrim dijelom već najavljena, posebno imajući u vidu naznake o odustajanju od smanjenja PDV-a.

– Ulazimo u razdoblje predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Očekivano je i to što Vlada ne želi raditi razlike među javnim podsektorima, jer doista, tko može reći jesu li važniji liječnici, učitelji, policajci ili socijalni radnici – pita se Šonje.

No, ističe Šonje, Hrvatska ostaje strukturalno zarobljena u neefikasnom javnom sektoru. Jer, ukupne naknade zaposlenima u sektoru opće države od oko 12 posto BDP-a i potrošnja na kupnje roba i usluga od oko 8 posto BDP-a "su nerazmjerno velike u odnosu na stupanj razvoja i usporedive zemlje".

– Problem je kad se masa plaća povećava uz lošu strukturu neefikasnog javnog sektora i onda to, kao što vidimo, zahtijeva visoke porezne i druge terete, koje ne uspijevamo smanjiti niti kad je ekonomska situacija povoljna. To je već postala tradicija; podsjetimo, velika povećanja poreznih tereta 2009. i 2012. dogodila su se usred krize kako bi se očuvali troškovi državnog sektora. Sada se iz istog razloga odustaje od smanjenja PDV-a. Netko sve to mora platiti – kaže Šonje.

Da nije bilo rasta broja zaposlenih i da se javnim sektorom upravlja profesionalno i efikasno, dodaje, postojao bi još i veći prostor za rast plaća produktivnih javnih djelatnika.

– Ovako, nastavlja se po starom do neke sljedeće krize kada će se voditi nova bitka za povećanje poreza radi čuvanja troškova državnog sektora. Sve bi to bilo bi isključivo političko pitanje kada ovakav javni sektor ne bi bio jedna od glavnih prepreka bržem gospodarskom rastu – zaključuje Šonje.