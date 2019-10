Čitajte u 'Slobodnoj Dalmaciji'

NAVALILI ARHEOLOZI-AMATERI IZ SVIJETA TURISTI S MAŠKLINIMA: Masno plate da dva tjedna kopaju po Saloni

Zadovoljni su, stvarno guštaju. Svaki dan su s nama od osam ujutro do tri popodne, i tako dva tjedna, koliko im traje tura. I ništa im nije teško – kaže Ema Višić-Ljubić iz splitskog Arheološkog muzeja

ČETVORO UHIĆENIH ZBOG SPLITSKE 'VILLE HARMONY' Razbijen 'crni' lanac arhitekt-grad-katastar

Privedeni su L.P.M., voditeljica Odsjeka za graditeljstvo Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, potom A.D., voditelj Odjela za katastarske programe i geodetske poslove Državne geodetske uprave u Splitu, kao i djelatnica Katastra K.B. te arhitekt D.R.

SAMOZATAJNI KRALJ NEKRETNINA SLAVKO GOTOVAC Odakle mi novac? Prijatelji mi u ratu darovali 5 milijuna €!

Sud je prihvatio svjedočenje bivše Gotovčeve supruge koja je, među ostalim, istaknula da je brak trajao sve do trenutka kada je njezin sada bivši suprug bio optužen za maloljetničku prostituciju

TKO JE BIO MICHAEL BILANDIĆ Momčić iz Krušvara drmao je Chicagom

Bilandić je počeo kao odvjetnik s tarifom od 25 eura tjedno, da bi karijeru okrunio titulom predsjednika Vrhovnog suda države Illinois. Bio je demokrat i veliki zaljubljenik u sport, upravo je on osnovao danas slavni Chicaški maraton

FANI ČAPALIJA, 26 GODINA POSLIJE 'It's okay' je postao moj brend

U početku, kad je krenulo ismijavanje po medijima, bilo mi je vrlo neugodno, razmišljala sam dugo o tome. Poslije sam shvatila da je to zapravo odlična promocija. Pa to je moj brend, svi me po tome znaju. To je uzrečica koju često koristim i danas

POGLEDALI SMO 'JOKER', BLOCKBUSTER GODINE Film od kojeg drhti Amerika

Nakon što se pogleda 'Joker', razumljiva je zabrinutost američke javnosti zbog mogućih nereda s obzirom na slučaj iz 2012. kad je mladić odjeven kao Joker u kinu otvorio vatru iz strojnice

HAJDUKOV REPREZENTATIVAC Ardian Ismajli: Želim naslov prvaka!

Prva mi je želja osvojit naslov prvaka Hrvatske, a onda mogu razmišljat o inozemstvu. Gdje bih volio? Recimo da bi mi Njemačka odgovarala, zbog borbe jedan na jedan, tu bih se dobro snašao. Ali, daleko je to, ja mislim samo o sadašnjem trenutku. O inozemstvu misle moji zastupnici. A ja imam toliko toga svaki dan preko glave, utakmice sustižu jedna drugu...

Rekao nam je to Ardian Ismajli, u trenutku jedini pravi A reprezentativac Hajduka.