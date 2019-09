'Ne pjevam u javnosti, pa nije ovo Ljubav na selu! Predsjednica to ne razumije, sramoti nas': Milanović priznao da je povremeno 'bio grub', ali tvrdi da je za Plenkovića on 'ne bečka, nego konfucijska škola'

Zoran Milanović u Intervjuu tjedna Točke na tjedan na N1 televiziji komentirao je potporu koju su mu u predsjedničkoj utrci dali HSS, HSU, Primorsko-goranski savez i IDS.

- Hvala im na tome, svima, naročito IDS-u, jer ćemo opet biti zajedno u političkoj borbi za europsku Hrvatsku, kakvu želimo - rekao je Milanović, koji se s IDS-om svojedobno razišao u prijateljskom tonu ,te dodao je da mu je njihova potpora važna.

- Najvažnija mi je potpora građana i naroda, da to populistički kažem, ali stranke su važne, jer nitko ne želi biti sam, usamljen i to su stranke koje zagovaraju i provode politiku koja je meni vrlo bliska. S njom se mogu u najvećoj mjeri identificirati, a i oni sa mnom - rekao je Milanović urednici i voditeljici Nataši Božić Šarić.

Pjevanje u javnosti odbacio je kao m ogućnost jer je, tvrdi, 'svjestan svojih ograničenja'.

- Ovo nije Ljubav je na selu nego nešto ozbiljnije - mišljenja je Milanović.

Objasnio je i zašto želi biti predsjednik.

- Želim biti, tu nisam da to rutinski odradim. Gledao sam, promatrao, shvatio da nitko od ljudi koje bih možda i ja podržao kao kandidate nije išao dovoljno rezolutno i odrješito. Ako je vaše mišljenje da je u Hrvatskoj normalno, da sve to skupa fercera, onda se može nastaviti na način kako se događalo zadnjih 5 godina. U Hrvatskoj je najveći problem što HDZ ima monopol vlasti, paravlasti, duboke države i to je za Hrvatsku jako štetno i to vidim kao svoj poziv da to promijenim - rekao je Milanović za N1.

- Bio sam premijer 4 godine u periodu kad je Hrvatska ušla u EU, to nije moja zasluga, ali bilo je tako. Nakon malo više od 9 godina odstupio sam s mjesta predsjednika SDP-a. Što više treba od motiva osim želje da se stvari promijene uz one instrumente koje imate na raspolaganju?, rekao je Milanović.

- Imamo predsjednicu bez karaktera, bez identiteta... Imamo predsjednicu koja nas sramoti, kaže Milanović i dodaje da ne zna nikog tko ima u Hrvatskoj više iskustva od njega.

- Predsjednik je dioničar jedne vrlo neopipljive, eluzivne kategorije, imaš autoritet i ugled ili ga nemaš. Ovo je za mene degradacija uloge, nazvao bih to cirkusom kad ne bih imao respekta za cirkus. Ovo je jedna loša reality komedija i to treba dokinuti. Kad god je HDZ držao sve poluge u državi, Hrvatskoj nije bilo dobro, rekao je Milanović.

Je li on tip karaktera koji odgovara funkciji predsjednika države.



"Vrlo ste općenito citirali, teret pod kojim sam bio je ogroman i takav treba i biti. Dužnost predsjednika je drukčija, teret je manji. Ne moraš igrati na prvu loptu. Ja sam znao biti hladan i grub, ali sam bio ne bečka, nego konfucijanska škola u odnosu na sadašnjeg premijera. Bio sam grub, ali nisam nikad fizički nasrtao na saborskog zastupnika", rekao je Milanović.

"Bit ću bolji, jer sam bolji", dodao je u Intervjuu tjedna.

"Plenkoviću i Grabar Kitarović se obija o glavu politika "mi ili oni", jer su oni pustili tog zloduha iz flaše", rekao je Milanović.

"Oni su ispali iz istog šinjela, to su sve djeca tog cvijeća, Baudelairovskog. To su ljudi koji HDZ-u duguju svoj kompletan politički identitet. To su ljudi koji bez HDZ-a ne postoje javno", rekao je Milanović.

Dodao je da to nije usporedivo s njegovom političkom situacijom, da je Plenković doveden u HDZ, a da je on u SDP-u izabran na demokratskim unutarstranačkim izborima.

"Ja pričam i odgovaram na pitanja, Plenkovića je HDZ-ova desnica dovela kao spasitelja. Ja sam rekao da je to fejk, da je taj čovjek tu došao da pomogne sebi. Ja sam prvi koji je to rekao, a sad to ponavlja i njegova unutarstranačka opozicija. Tu ću stati, neću se više baviti unutarstranačkim stvarima u HDZ-u. To je fejk", rekao je Milanović.

"Sjetite se samo komične komisije za utvrđivanje kulture srca i duha starog hrvatskog pozdrava, sjetite se šatora, na tome su ti cure i dečki klijali i tome su se klanjali i što bi rekli - sve se vraća, sve se plaća. Iz iskustva sam vidio što će se dogoditi Hrvatskoj nakon one politike tijekom dijeljenja funkcija u Europskoj komisiji. Sad će nam se neke od tih država neće zaboraviti što smo radili, kako smo rušili njihove kandidate, a naš cilj nije zbrinuti Plenkovića i Šuicu u Bruxellesu, naš cilj je Schengen, a sad ćemo vidjeti kako će nam se to obiti o glavu", rekao je Milanović.

Komentirao je i situaciju oko imovinske kartice Dubravke Šuice.

"Tko sve sad radi za SDP? Sindikati, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, sad vidim da i GONG radi za SDP. Što se tiče Šuice, ona je Plenkovićev projekt. On bi trebao tražiti od nje da objavi što ima i objasni kako je to stekla. Braniti to nekim GDPR-om sad je smiješno", rekao je Milanović.

"Oni to propituju. Ovo su legitimna pitanja, ovdje nam Plenković u maniri Ilije Manorovića kaže da je sve to slučajno. Normalno je da ljudi propituju odakle jednoj profesorici iz dubrovačke gimnazije ogromna imovina, rekao je Milanović, dodavši da Sunčana Glavak, koja ga je u Saboru prozivala da i on objavi imovinsku karticu i zaradu od konzultantskih poslova, zapravo nestrpljivo čeka da Šuica izađe iz Parlamenta, kako bi ona mogla zasjesti na njezino mjesto.

Kao političar, budući predsjednik, ima obvezu biti transparentan. "Ja sam izrazito transparentan. Nemam pravo prekršiti svoju pravnu obvezu, nigdje nema stranih vlada, nigdje nema javnog sektora, za to jamčim svojom riječju. Ovdje govorimo o imovini od pet milijuna eura. Nisam radio za javni sektor, nisam radio za strane vlade, a i da jesam, kako im mogu vratiti uslugu kao predsjednik države? Nikako. Kao premijer? Na sto milijuna načina", rekao je Milanović.