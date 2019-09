Plenković zbog Šuice žestoko napao poznatu nevladinu udrugu: 'GONG radi oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije'

Hrvatski premijer Andrej Plenković u Bruxellesu je u razgovoru s novinarima nakon sastanka s budućom predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, napao GONG i optužio ih da orkestrirano napadaju buduću potpredsjednicu Komisije Dubravku Šuicu. Dodao je da oni nisu nevladina udruga, već da su jasno na strani SDP-a, piše Jutarnji list.

Plenković je to rekao odgovarajući na pitanje o odluci Odbora za pravne poslove Europskog parlamenta, koji je utvrdio da postoji sukob interesa za dva kandidata, onog iz Mađarske i iz Rumunjske, te misli li da Dubravka Šuica može imati problema.

- Šuica je prošla saslušanje na Odboru za europske poslove Sabora. Tamo su zastupnici SDP-a postavljali ova pitanja koja sada slučajno reciklira GONG, koji je isključivo angažiran na politici SDP-a. Dakle, to je lijeva nevladina organizacija, to je dobro da javnost zna, koja sada radi jednu veliku kampanju, šalje dopise svim zastupnicima EU parlamenta, ne bi li na neki način poljuljali stav pojedinih zastupnika o hrvatskoj kandidatkinji. To javnost u Hrvatskoj treba znati. U ovom trenutku kvazi-neovisni GONG radi oštru kampanju protiv buduće potpredsjednice Europske komisije iz Hrvatske - rekao je Plenković, a na pitanje misli li da je GONG desna ruka SDP-a odgovorio je - 'apsolutno'.

- Ponavljaju ista pitanja koja je postavljao Grbin - rekao je Plenković i nastavio:

- To je ta utakmica. O tome sam neki dan govorio, o trbuhozborcima. Oni nastavljaju svoju utakmicu svakoga dana. Znate da se neke stvari ne događaju spontano, već orkestrirano i namjerno. Ovo je sada namjerno, s punom odgovornošću govorim da hrvatska javnost to mora znati.

Na pitanje je li to poljuljalo povjerenje Von der Leyen u Šuicu odgovorio je “ma kakvi”, a potom rekao da je na sastanku s predsjednicom EK tu temu otvorila sama Dubravka Šuica.

- Ona je prije svega odgovorila na ta pitanja već na saslušanju u Saboru. Sve što je ona do sada napravila na toj temi je poznato i provjereno i ja ne vidim nikakav problem. Da je postojao problem, ona ne bi bila kandidirana. Ali je važno da znamo tko to i zašto radi - rekao je Plenković, piše Jutarnji list.