Turudić: Ova afera fabricirana je iz krugova kojima sam sudio u velikim predmetima. Policiji nisam bježao, a na sud nisam ni morao doći

Predsjednik zagrebačkog Županijskog suda Ivan Turudić pravomoćno je 20. kolovoza na Općinskom sudu u Bjelovaru kažnjen s 1000 kuna, odnosno 666,67 kuna ako kaznu plati u roku od 30 dana.

Turudić je na bjelovarskoj obilaznici u 16.46 sati u siječnju ove godine vozio 132,5 km/h na mjestu gdje je najveća dopuštena brzina 80. Brzina mu je umanjena za propisanih deset posto, pa je kažnjen zbog vožnje od 119,25 km/h.

U nekim se medijima insinuira da je Turudić, osim što je prebrzo vozio, i bježao policiji jer se nije htio odmah zaustaviti. Na Općinski sud u Bjelovaru pozivan je čak četiri puta, ali ni jednom nije došao. U tri slučaja pozive na ročište nije preuzeo, a jednom ga je primio, ali se nije odazvao.

– Medijski napisi su jedno, a poznavanje prava je nešto sasvim drugo. Dakle, ja sam se na prekršajni nalog policije od tisuću kuna kazne zbog prebrze vožnje odmah žalio nakon njegovog primitka.

Samim tim činom ja sam iznio svoju obranu i uopće nisam ni trebao dolaziti na prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru, tako da nema govora da sam pozive izbjegavao, ako na sud nisam ni trebao dolaziti.

Ja čestitam bjelovarskom sudu na brzom i učinkovitom radu jer su moj slučaj ekspresno završili u roku od šest mjeseci, iako se u nekim drugim slučajevima to rješava puno duže – bio je decidiran Turudić.

'Nisu me prijavili za bijeg'

Osjetili smo da je možda vrijeme i za pitanje koje Turudiću nitko nije postavio: je li ova priča o izbjegavanju suda opasan udar na njega s ciljem da ne postane predsjednik Visokog kaznenog suda koji je još u osnivanju, a trebao bi početi s radom 1. siječnja iduće godine?

– Mene je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković imenovao odgovornom osobom, s ciljem da pripremim rad tog suda, i ja sam to napravio, ali sam se i javio na natječaj kao kandidat za predsjednika tog suda. Izbori, ni za suce ni za predsjednika, još nisu gotovi, a u tom se intervalu, kao što vidite, pojavila ova hajka na mene.

Ona svakako dolazi u javnost s ciljem da me se kompromitira jer ispada da nisam legalist, a jesam, jer kao predsjednik Županijskog suda i kao građanin ove zemlje to moram i biti.

Jer, pazite, da sam ja bježao policiji, kako navode neki mediji, zar mene policija ne bi prijavila za bijeg s mjesta događaja, što je puno teže djelo od prebrze vožnje, za što sam i prijavljen i na kraju osuđen?

Ako mogu biti djelomično, a ne do kraja iskren, ova afera koja to ni po čemu nije fabricirana je iz onih krugova kojima sam sudio u velikim predmetima, koji su bili medijski eksponirani. Ne bih zasad govorio o kojim je predmetima riječ, ali, evo, kad ste me pitali, ja sam vam i odgovorio – govori nam Turudić, koji smatra da je u ovom slučaju pogriješio jedino zato što je brzo vozio.

'Napasni' sivi auto

– Počinio sam prekršaj, vozio sam prebrzo, no smatram da je tome pridonijelo i ponašanje policije. Vozio sam bjelovarskom obilaznicom iz Virovitice prema Zagrebu i bio sam sa suprugom u autu. U jednom trenutku iza sebe sam vidio sivi automobil Audi A4, koji je vozio dva ili tri metra iza mene sljedećih nekoliko kilometara.

Ni po čemu nisam mogao zaključiti da se radi o presretaču, dakle policiji. Nikad me dosad u životu presretač nije zaustavio. Kad smo prošli Barutanu u Bjelovaru, on me je pretekao i upalio rotirke, bio je jasno vidljiv. Stao sam. To je pusta cesta, kada sam išao ispred njega, ubrzao sam i u tome jest moj krimen.

Vozim 20 godina svakog vikenda u Bjelovar i ako sam pet puta kažnjen u tome razdoblju zbog prebrze vožnje – to je sve. I neka sam i sada kažnjen, ali sve drugo oko toga i oko mog neodazivanja i nepoštovanja suda su insinuacije – kaže Turudić.

Policajac Josip Blažević, koji je svjedočio na bjelovarskom sudu, rekao je da su pokušali Turudića zaustaviti kod Barutane tako što su ga prestigli i upalili oznaku na presretaču, ali da je Turudić unatoč tome nastavio vožnju, pa su ga policajci zaustavili drugi put, kod skretanja za mjesto Dijebala.

Prema iskazu policajca, tada je utvrđen Turudićev identitet i dana mu je mogućnost da pregleda videosnimku, što je odbio.