Milijarde kuna su nestale, ali Hrvatska je zemlja bez političke korupcije: presuda Kalmeti samo je jedno u nizu 'izvlačenja' HDZ-ovih kapitalaca, a uskoro se sprema i veliko finale

Kada je uhićen nekadašnji premijer Ivo Sanader, činilo se da će domino efektom jedan za drugim pasti i mnogi njegovi suradnici.

Međutim, kad se danas podvuče crta i analizira što je ostalo od borbe protiv političke korupcije, ispada da političkog kriminala u Hrvatskoj praktički nije ni bilo.

Slučaj bivšeg HDZ-ova ministra i zadarskoga gradonačelnika Božidara Kalmete, koji je nepravomoćno oslobođen krivnje za izvlačenje novca iz HAC-a, zadnji je primjer u nizu oslobađajućih presuda za HDZ-ove kapitalce.

U većini ostalih procesa - ili maratonska suđenja još nisu gotova ili su glavni akteri amnestirani.

Prije Kalmete oslobođeni su i bivši Sanaderovi ministri Ivica Kirin, Berislav Rončević i Damir Polančec.

A tamo gdje nisu oslobođeni, dugotrajnost postupaka otupila je interes javnosti i ublažila percepciju o korumpiranosti političara. Tako je i nekoć omraženi Ivo Sanader postao viralna zvijezda kroz postove "Ćaća se vraća".

Pravosuđe je u vrhu vlasti detektiralo tek pokojeg muljatora poput bivšeg ministra poljoprivrede Petra Čobankovića, koji također nije robijao nego je kaznu odslužio guleći krumpire na slobodi. Čobanković je priznao da je svojim radom oštetio državni proračun i građane za desetke milijuna kuna, a novac nije trebao vratiti. Umjesto toga se nagodio s USKOK-om u aferi "Planinska" te mu je kazna od godinu dana zatvora zamijenjena radom za opće dobro.

Zbog toga što je Hrvatskom dragovoljcu otpisao tri milijuna kuna duga umirovljeni general, nekadašnji zastupnik HDZ-a i pomoćnik ministra Ljubo Ćesić Rojs kažnjen je pomaganjem starima i nemoćnima u domu na zagrebačkom Ksaveru.

Ministar obrane Berislav Rončević bio je prvi HDZ-ov visoki dužnosnik protiv kojeg je, zbog sumnje u korupciju, vođena tzv. državnoodvjetnička istraga. Bilo je to u vrijeme kada je borba protiv korupcije bila pod posebnim povećalom u svjetlu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Nakon šesti i pol godina od pokretanja istrage, Rončević je pravomoćno oslobođen optužbi za zlouporabe u nabavi vojnih kamiona i zaključeno je kako nije oštetio državni proračun.

Potpredsjedniku Vlade Damiru Polančecu sudilo se u zbog afere "Spice". I on je oslobođen. Danas je vlasnik i direktor hotela "Barba" u Starigradu Paklenici i jedan od svjedoka u suđenju Ivi Sanaderu u aferi Ina Mol.

U Kalmetinom slučaju USKOK-ova optužnica je teretila njega i suradnike za izvlačenje nešto više od 20 milijuna kuna preko cestarskih radova od 2005. godine. Kalmeta je tada bio ministar prometa, a USKOK je tvrdio da je istovremeno bio i šef zločinačke grupe koja je stajala iza kriminala i korupcije u tom građevinskom sektoru. Uz malverzacije preko cestarskih firmi, Kalmeta je odgovarao i za naručivanje i plaćanje filmića "Prometna renesansa Hrvatske", za što je također oslobođen.



Sutkinja Gordana Mihela Grahovac objasnila je kako je sud presudu donio na temelju izvedenih dokaza, a ne na temelju očekivanja javnosti, kuloarskih priča i objava na društvenim mrežama. Rekla je i da je tijekom postupka saslušano 97 svjedoka i pročitano tisuće stranica dokumentacije te da je presuda donesena na temelju toga.



– Pravih dokaza ovdje nije bilo jer se optužba uglavnom temeljila na personalnim dokazima, i to uglavnom na iskazu Josipa Sapunara – kazala je.



Dokaza nije bilo ni u slučaju bivšeg Sanaderova ministra unutarnjih poslova i aktualnoga gradonačelnika Virovitice, Ivice Kirina. On je koncem kolovoza na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno oslobođen optužbe za zloupotrebu položaja i ovlasti u aferi "Fimi Media".



USKOK je podigao optužnicu protiv Kirina 2012. godine, a teretio ga je da je od 2006. do 2008., na traženje tadašnjeg rizničara HDZ-a Mladena Barišića, poslovao s Fimi Medijom iako je znao da se na taj način prikuplja novac za crne fondove HDZ-a.

Tužitelji su tvrdili da je po Kirinovoj preporuci MUP Fimi Mediji, bez provođenja javnog natječaja, dodijelio posao promidžbene kampanje u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Kroz taj posao, prema istoj optužbi, Fimi Media je stekla protupravnu imovinsku korist veću od sedam milijuna kuna, za koliko je oštećen MUP, odnosno državni proračun.

U sklopu istrage o isisavanju novca iz policije Nevenka Jurak svjedočila je o pojedinostima kako je s Ivicom Kirinom tekao dogovor o kampanji. Ustvrdila je tada kako je upozorila tadašnjeg ministra policije da na ovu vrstu spotova mogu od televizije dobiti popust od 50 posto, a za radijsko se emitiranje spotova o prevenciji u prometu može dobiti 30 posto niža cijena. Prema njezinim navodima Kirin je na to vrlo nedvosmisleno odgovorio neka zanemari te popuste te da pošalje račun na puni iznos. No, sudsko vijeće zaključilo je kako nema dokaza da je u spornom poslovanju MUP-a s marketinškom agencijom Fimi Media pričinjena materijalna šteta MUP-u, kao ni da je agencija protupravno profitirala.

Iz afere "Fimi Media" razgranalo se nekoliko postupka, a onaj glavni – protiv premijera Ive Sanadera i HDZ-a – ponavlja se i još nije gotov. Nakon zadnjih presuda Kalmeti i Kirinu, pitanje je kako će i taj postupak završiti i čeka li nas veliko pravosudno finale u kojem će i najveće suđenje za sistemsku korupciju u samostalno Hrvatskoj završiti oslobađajućim presudama.

To je jedna od najvećih Sanaderovih afera, a prema optužnici preko Fimi Medije iz javnih poduzeća na Sanaderov zahtjev izvučeno je 70 milijuna kuna. Dio tog novca, nešto više od 24 milijuna kuna, proslijeđen je HDZ-u, a dio je, kažu tužitelji, završio kod Sanadera osobno – gotovo 15,3 milijuna kuna.

U prvom postupku Sanader je bio kažnjen s devet godina zatvora, no Vrhovni sud je 2015. godine presudu ukinuo. Sada se suđenje ponavlja, ispituju gotovo svi svjedoci, a mnogi od njih ovaj put izjavljuju kako se ne osjećaju krivim.

Iako je uhićen prije deset godina, Sanader dosad ima samo jednu pravomoćnu presudu. U slučaju "Planinska" osuđen je na četiri i pol godine zatvora. Ipak, unatoč presudi država se ni tu nije još naplatila jer je većina Sanaderove imovine prebačena na obitelj i vezana uz postupak Fimi Medija.

Nepravomoćno je osuđen na dvije i pol godine zatvora u aferi "Hypo", dok je nepravomoćno oslobođen optužbi za aferu "HEP-Dioki". U aferi "INA-MOL" bio je pravomoćno osuđen na zatvorsku kaznu zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernadija, no Ustavni sud je ukinuo tu presudu i suđenje vratio na početak.

Sanader se stalno žali na zdravstvene tegobe, a dok ne može sudjelovati u suđenju, neće ni pravna osoba Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) dočekati svoj sudski pravorijek.