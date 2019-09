Prvi uspjeh akcije 'Spasi me': svaka modrica bit će kazneno djelo, i 'seks bez pristanka' tretirat će se kao silovanje, minimalna kazna diže se na 3 godine

Primjena svake fizičke sile prema članu obitelji nakon koje je nastupila ozljeda - modrica ili bilo kakva teža ozljeda - od Nove godine bit će isključivo kazneno djelo, za koje je propisana kazna od jedne do tri godine zatvora, i više se neće moći tretirati kao prekršaj.

Naguravanje ili čupanje nakon kojeg nije došlo do tjelesne ozljede bit će i dalje sankcionirano prekršajno i kažnjavano kaznom od 2000 kuna do 90 dana zatvora. No, ako se takvo djelo nasilja u obitelji ponovi, drugi put prijavljeni počinitelj bit će gonjen po kaznenom zakonu za djelo nasilja u obitelji, za koje je također propisana kazna od jedne od tri godine zatvora.

Spolni odnos bez pristanka, sporno kazneno djelo koje je u postojećem Kaznenom zakonu odvojeno od silovanja, ukida se, a kazna za silovanje povećava se s minimalno jedne na minimalno tri godine zatvora. Maksimalna kazna i dalje ostaje 10 godina.

Glavne su to zakonske izmjene koje su aktivistice za ženska prava i predstavnice inicijative #spasime danas dogovorile u Vladi s premijerom Andrejom Plenkovićem, ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, ministricom demografije Vesnom Bedeković i drugima, javlja Jutarnji list.

- Od 2013. godine, kad je donesen Kazneni zakon, tražimo ukidanje kaznenog djela spolnog odnosa bez pristanka i konačno smo se uspjele izboriti. Radilo se o djelu u kojem nije bio pružan otpor zbog stanja u kojem se žrtva nalazila. Primjerice, ako je bila u nesvijesti, počinitelj nije gonjen za silovanje, nego za spolni odnos bez pristanka, za što je minimalna propisana kazna bila šest mjeseci zatvora, a često su kazne bile uvjetne. Većina silovanja u braku također je bila gonjena po tom članku Kaznenog zakona, jer bi žene otrpjele u tišini da ne probude djecu ili ne izazovu dodatno nasilje - tumači Maja Mamula iz Ženske sobe.

Također će prvi put biti definiran i pristanak na spolni odnos: smatrat će se da postoji “ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku”. Smatra se da takvog pristanka nema, navodi se dalje u zakonskom prijedlogu, ako je spolni odnošaj izvršen uz upotrebu prijetnje, zlouporabom položaja, iskorištavanjem stanja osobe i drugo.

Također se u Kaznenom zakonu povećavaju minimalne kazne i za druga kaznena djela na štetu bliskih osoba: za nanošenje teške tjelesne ozljede s jedne na tri godine zatvora, kao i za sakaćenje spolnih organa.

Osobito je zanimljivo da se bliske osobe izjednačavaju sa službenim osobama u kaznenom djelu prijetnje: to znači da član obitelji neće drugog člana koji mu je prijetio goniti po privatnoj tužbi, nego će to činiti policija.

- Svi mi u inicijativi #spasime, ali i ja osobno, zaista se nadamo da će u ovom slučaju parlamentarna država pokazati svoje pravo značenje i da će ove izmjene Sabor usvojiti - rekla je Jelena Veljača nakon sastanka.

Ono što je sada ključ, nastavlja, jest ostvariti kvalitetnu međuresornu suradnju u praksi, koja sada ne funkcionira dobro. Neke žrtve prijavljuju policiji, neke u centru za socijalnu skrb, to se rasprši, a njihova suradnja nije dobra, pa cijeli sustav ne radi kako treba. Premijer je predložio da se resorni ministri, dakle šefovi pravosuđa, obrazovanja, policije i socijalne politike, sastaju svaka tri mjeseca i razgovaraju kako unaprijediti suradnju sektora u praksi.

- Nažalost, još nismo uspjele da svaki oblik nasilja bude kazneno djelo. Situacija je ipak od danas, barem na papiru, doista bolja. Kazne su puno oštrije i nasilje se, na papiru, sankcionira ozbiljnije - rekla je Neva Tölle, dugogodišnja aktivistica iz Autonomne ženske kuće Zagreb. No, istaknula je, ovo je samo prvi korak.

- Ovo je jako dobro i jako pozitivno, ali nije dovoljno. Nama treba vrlo ozbiljna i kvalitetna reforma pravosuđa - zaključila je.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković potvrdio je da će dogovorene zakonske izmjene uskoro u proceduru te da bi na snagu trebale stupiti 1. siječnja 2020.

- Želimo zaprijetiti svima onima koji žele počiniti takva kaznena djela i poručiti im da neće proći lako, da će im biti izrečena teška kaznena sankcija - rekao je ministar, javlja Jutarnji.