Žena iz Hrvatske odlučila se javno, 'preko novina' odreći svoje kćeri: Ogovara me gdje god se pojavi, i supruga je okrenula protiv mene, istjerala me iz kuće...'

Slavica Plantić iz Podravskih Sesveta odlučila se javno “preko novina” odreći svoje 34-godišnje kćeri Blanke.

Kako je ispričala za Podravski list, sukobi između nje i kćeri traju već dvije godine.

– Javno se odričem svoje kćeri i Blanka za mene više jednostavno ne postoji. Ona je “okrenula” mog supruga protiv mene i ogovara me gdje god se pojavi i zbog toga ne želim da se bilo gdje spominje kao moja kći. Izjavu o odricanju od kćeri dat ću i kod javnog bilježnika i učinit ću sve što je moguće da se i pravno “izbriše” kao moja kći – kaže Slavica Plantić.

Kap koja je prelila čašu, dodaje Slavica, stalne su laži u sudskim sporovima koje je kćer pokrenula protiv nje, kao i činjenica da ju je prije godinu dana “istjerala” iz kuće u kojoj je Slavica živjela sa suprugom.

– Iz dana u dan Blanka se trudi pretvoriti mi život u pakao. Problemi su krenuli kad se ona razvela i vratila kući jer joj nisam odobravala novu ljubavnu vezu. Iako ovo moje odricanje preko novina nema pravnu osnovu, imat ću barem moralnu zadovoljštinu, a svi naši poznanci sad mogu saznati da sam se javno odrekla svoje kćeri i da ona za mene više ne postoji – zaključila je Slavica Plantić.

Za Podravski list progovorila je i Slavičina (bivša) kćer koja kaže da bi se ona i njen otac zapravo trebali odreći Slavice zbog svega što je učinila.

– Moj otac teški je srčani bolesnik s ugrađena četiri stenta i on me zvao da se vratim kući kako bih se mogla brinuti za njega jer je mama otišla u Podravske Sesvete brinuti se o svojim roditeljima. Sve je počelo kad je otac saznao za mamine ljubavne afere zbog čega je imao i moždani udar.



To je, kaže Blanka, razlog zbog kojeg je otac pokrenuo razvod i zatražio da se Slavica više ne vodi na njihovom kućnom broju. A zbog nasilja, dodaje, njena je majka dobila i sudsku zabranu približavanja kući i komunikacije s njom i suprogom.

- Sve te činjenice, kao i njeno stalno maltretiranje, razlog su zbog kojih sam pokrenula i sudski spor protiv mame – kaže Blanka Plantić.