Milanović kod Stankovića: Je li Plenković 2010. želio ući u SDP? Bolje mu je da šutim

U HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 gost je bivši premijer i SDP-ov kandidat za predsjednika države Zoran Milanović.

Iako je rekao da ne želi pričati o svom pokojnom ocu, voditelj Aleksandar Stanković ga je ipak pitao kakvu je ulogu on imao u njegovu životu.

'Imao je lijepu ulogu, ali svoje životne odluke donosio sam sam. On se maknuo iz bilo kakve politike. Mi smo raspad one države debelo dočekali u hladovini s one strane. Strašno ih je opterećivao moj politički angažman...', rekao je Milanović.

Na pitanje zašto se odlučio ući u utrku za predsjednika Republike, odgovorio je da su to 'želja i strast te odluka da dam ono što mogu'.

- Prije tri godine sam mislio da se neću kandidirati. Sada smatram da je stanje u zemlji takvo da idu sva jaja i perad u jednu košaru, a to nije dobro. Gledao sam to i onda sam odlučio, kaže Milanović.

Što bi mogao napraviti kao predsjednik države, a što nije kao premijer, glasilo je sljedeće pitanje.

- Suprotstaviti se nasilju, mržnji i takvim stvarima koje u RH u zadnje vrijeme dobivaju pravo građanstva s propusnicom.

- Simbolika je strašno važna. To je karakter, a i ako ga imaš, ne znači da svima odgovara. To je autoritet, koji ako nemaš, možeš se slikati. Daleko si od novca, svaki izravan doticaj predsjednika s novcem treba prerezati i tako treba ostati. Ako imaš svoj stav, možeš napraviti dosta za zemlju. Birati prave prijatelje, partnere, određivati smjer zemlje. Za mene Hrvatska treba biti okrenuta Zapadu, ali ne treba bježati od svog balkanskog i mediteranskog elementa. Kao premijer sam se nosio s velikim izazovima..., rekao je Milanović.

Upitan o tome kada je ranije prekorio kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović te joj rekao da bi trebala biti u izvršnoj vlasti, što bi sada sebi rekao u toj poziciji, Milanović kaže:

- Ja sam bio tada predsjednik Vlade i predsjednik stranke. Biti predsjednik stranke je na neki način teže nego biti predsjednik Vlade. On ima konkretne ovlasti u dosta segmenata. Više iscrpljuje biti predsjednik velike stranke, kaže Milanović.

- Ja sam rekao da smatram da bi predsjednika trebalo birati na neizravniji način da se potisne ta megalomanija koja se uskomeša u svakom predsjedniku i izazove taj gard 'mene su direktno birali'. Cijela moja karijera je utemeljena na tome da nisam davao nerealna obećanja., ustvrdio je Milanović.

Jeste li uvijek govorili istinu?, glasilo je sljedeće pitanje.

- Ako me pitate nešto iz javne sfere, govorio sam istinu. A vi me sada probajte uhvatiti u smicalici...

Stanković ga je podsjetio na svojedobnu izjavu da predsjednik Republike ne mora govoriti istinu.

- Moje riječi su ponekad namjerno krivo interpretirane. Predsjednik može prešutjeti, kaže Milanović i dodaje:

- Na temelju onoga što sam radio do kraja svoje stranačke političke karijere, koja je završena, i u zadnjih par mjeseci, od kada iznosim stav i pokazujem karakter, a RH ima predsjednicu bez integriteta... Svaki put kada se ogriješim o obećanje, vi udarite, kaže Milanović.

Upitan o stavu Miroslava Škore koji se zalaže za veće ovlasti predsjednika, Milanović kaže:

- Mislim upravo sve suprotno. Predsjednika treba higijenski maknuti od toga, košer, kao u židovskoj kuhinji. Ne možeš biti u situaciji da si o bilo kome ovisan i da netko očekuje da mu vratiš uslugu. Vjerojatno je mislio o nekom polupredsjedničkom sustavu koji je najgori. Nema lažne parlamentarne demokracije. Ako hoćeš predsjedničke ovlasti, onda ima smisla govoriti o potpunom predsjedničkom sustavu. Ono što smo imali za vrijeme Tuđmana je nepošteno jer izlažeš Vladu kao tepih za klofanje, a ti ustvari upravljaš državom. To je mutež i put u tiraniju i protiv toga ću se boriti, kaže Milanović i dodaje da mu ne pada na pamet pokretati inicijativu za ukidanje određenih političkih stranaka.

- Ne znam što bi se moralo dogoditi da ja kao predsjednik države to potičem. Moralo bi to biti nešto tako očito, dosad čak ni HDZ nije došao do tako nečega. Ustav nije sveto pismo i dok je na snazi treba ga se poštivati, ali nije zabranjeno pozivati na njegove izmjene prema proceduri. Stranka koja na to poziva uz poziv na nasilje, to su nekad radili komunisti, nacisti, ustaše..., dodaje Milanović.

Je li se drugačije moglo mijenjati društveni poredak između svjetskih ratova?, upitao je Stanković.

- To je bilo vrijeme kada su se ljudi nalazili u novim okolnostima i tražili novi identitet i zato su nastale takve nevolje. Danas ipak nije tako, rekao je Milanović, koji se zatim osvrnuo na opasku Miroslava Škore da je cijeli život radio u državnom sektoru: - Neka on prvo skupi potpise pa ćemo onda razgovarati.

Dodao je da njegova obitelj nije bila dio crvene buržoazije, ali za Plenkovićevu je rekao da jest.

- To su oni povlašteni, oni koji su dobivali najbolje stanove, koji su naprosto profitirali. Nisam nikad mrzio te ljude, s nekima od njih sam se i družio, kaže Milanović koji je na pitanje ima li istine u tome da je Plenković navodno 2010. godine htio ući u SDP samo kratko rekao:



- Bolje mu je da šutim.

O izjavi Nine Raspudića da bi se trebalo dogoditi tko zna što da bi netko poput Milanovića pobijedio na izborma, jer je biračko tijelo pomaknuto udesno, Milanović kaže:

- Ja sam svoj kandidat uz podršku SDP-a i većeg broja stranaka, međutim, ja sam kandidat koji se zalaže za modernu, otvorenu, sretnu Hrvatsku. Ako je to nekome ljevica, da, ja baštinim tekovine onoga što je ljevica donijela Europi nakon 2. svjetskog rata. Ali tvrditi da je hrvatsko biračko tijelo udesno, treba definirati što je to desno, kako su onda tolerirali i nagrađivali Stipu Mesića, jednog partizana, kojeg i dan danas mnogi mrze? Kako to da su onda izabrali Josipovića koji je rekao da će cijela Hrvatska biti crvena? Ja to ne govorim... Kako to da je to desno biračko tijelo 2011. mojoj koaliciji dalo preko 40 posto glasova na odazivu od 65 posto upisanih birača?, pita Milanović.

Bivši premijer odbio je iznijeti detalje o svojem poslovanju u konzultantskoj tvrtki koju je osnovao nakon povlačenja iz stranačke politike, a to je opravdao ugovornim obvezama i poreznom tajnom.