Popričali smo s pokretačima prvog katoličkog start-upa u Hrvatskoj: Monastays vam garantira jednu stvar - godišnji odmor kakav do sada sigurno niste imali

Pronađi mir u samostanu – iznenadi sebe duhovnom obnovom!

Ne, nije to krilatica neke od redovničkih zajednica da odaberete njihov poziv. A iznenaditi sebe doista biste mogli, možda upravo zato što idealan godišnji odmor zamišljate daleko od prenapučenih plaža ili bučnih cjelonoćnih zabava.

Pod navedenim početnim sloganom, naime, reklamira se jedan od najzanimljivijih projekata poduzetništva mladih u Hrvatskoj, prvi katolički start-up, koji je prije dva mjeseca u nas oživio tim mladih laika. U vremenima kada se domaća turistička ponuda i ne doima previše maštovitim, oni su se domislili kako intenzivirati vjerski, odnosno hodočasnički turizam, te učiniti dostupnijima samostanske prostore koji su se tek stidljivo otvarali turistima-hodočasnicima.

Pokrenuli su internetsku platformu MONASTAYS, koja svima zainteresiranima na jednome mjestu nudi mogućnost rezervacije i smještaja u trenutačno deset samostana i obližnjih gostinjaca u Hrvatskoj, od Vukovara do Dubrovnika, dakle od kontinentalnih do onih na obali i otocima.

Faza testiranja

Po cijeni od, primjerice, 23 eura po osobi u Domu svetog Franje u Vukovaru ili 24 eura po osobi u Duhovnom centru Kuća Betanija na Velom Lošinju, do 70 eura po osobi u franjevačkom samostanu Gospe od Anđela u Orebiću na poluotoku Pelješcu ili 83 eura po osobi u apartmanskom smještaju Kuće za goste sestara milosrdnica u Puli – smještaj mogu rezervirati pojedinci i grupe, a na raspolaganju su jednokrevetne, dvokrevetne, višekrevetne i sobe s bračnim krevetima. Uz profil na platformi MONASTAYS samostani dobivaju sustav za organizaciju rezervacija i aplikaciju za prijavu gostiju u e-visitor.

Nakon dva mjeseca iskustva, govori jedan od pokretača platforme Monastays, 28-godišnji Zoran Mičuda, doktorand zagrebačkoga Agronomskog fakulteta i voditelj projekata financiranih iz EU fondova, prošli su fazu testiranja i zadovoljni su rezultatima. Iako tek u povojima i bez velike reklame, dosad su imali 60 rezervacija u samostanima diljem Hrvatske, što je otprilike stotinu ljudi, a do kraja 2019. očekuju najmanje 200 rezervacija te uključenje na platformu ukupno 20 samostana.

- Monastays je platforma koja nudi jedinstveno iskustvo noćenja u samostanima i diljem svijeta promovira hrvatsku sakralnu baštinu, koja je u nekim samostanima starija od 500 godina. Povezujemo samostane i vjernike entuzijaste koji traže jedan drukčiji tip smještaja. Smještaj u samostanu je skroman, zadovoljava osnovne potrebe i to je ono što ga čini jedinstvenim - objašnjava Mičuda. Na ideju osnivanja platforme, koja u europskim razmjerima nije nepoznata i postoji, recimo, u Italiji i Španjolskoj, došli su, kaže on, kroz dvogodišnje iskustvo rada na globalnoj društvenoj katoličkoj mreži HOLY, gdje su prepoznali probleme samostana i potencijal koji Hrvatska i regija imaju u razvoju hodočasničkog/vjerskog turizma. Proces povezivanja sa samostanima, dodaje, zahtijeva određeno vrijeme i upornost, ponekad od prvog razgovora do formalne suradnje prođe i osam mjeseci. Međutim, ambicije ne kriju: projektom žele staviti Hrvatsku i regiju na kartu globalnih odredišta za vjerska putovanja.

- Ovo su prvi samostani koji su prepoznali potencijal projekta i žele prostor koji stoji prazan staviti u funkciju, otvoriti vrata hodočasnicima i gostima iz Hrvatske i svijeta koji žele čuti nešto više o kulturi i priči samostana. Samostani nas prepoznaju kao partnera za očuvanje tradicijskih vrijednosti i održivost zajednica – ističe Mičuda.

Kućni red

Kakvi se sadržaji nude u samostanima, mogu li ovakav oblik smještaja koristiti i oni koji nisu vjernici, zanima nas.

- Svatko je dobrodošao dok poštuje pravila samostana i vjersku tradiciju, s tim da je naš fokus usmjeren na vjerske turiste, posebno na grupna putovanja vjernika. Omogućujemo svakom samostanu da kreira vlastiti kućni red s obzirom na mogućnosti koje postoje na lokaciji. Trenutačno je većina gostiju iz Hrvatske, vjernici koji traže ne samo odmor tijela već i duha – ističe Zoran Mičuda te konkretno navodi:

- Korisnicima se nude sadržaji vjerskog karaktera kao što su ispovijed, duhovni razgovor, misa, ali i sadržaji povezani s konvencionalnom turističkom ponudom poput biciklizma, planinarenja, iskustva rada u vinogradu ili masliniku. Cilj nam je ponuditi gostima sadržaje kako bi im boravak bio zanimljiv, dinamičan uz naglašenu vjersku/duhovnu komponentu. Svaki gost ima mogućnost, ali ne i obvezu, sudjelovati u sadržajima koje nudi samostan – naglašava Mičuda. To znači, dodaje, da svaki korisnik odlučuje sam o svome dnevnom rasporedu, uz poštivanje kućnog reda samostana.

- Svakako, sunce i more su prednost u ljetnim mjesecima, međutim, treba naglasiti i potencijal koji postoji izvan turističke sezone. Poseban naglasak nam je na kontinentalnom turizmu, koji je još uvijek u procesu razvoja – ističe on.

Kada je riječ o planovima, žele razviti mrežu samostana kako bi ih povezali te zajednički prezentirali potencijal regije, ali i šire, u području hodočasničkog/vjerskog turizma. Znači li to da bi u ponudu mogli biti u budućnosti uključeni i objekti izvan Hrvatske, ali i objekti drugih vjerskih zajednica, na primjer manastiri pravoslavne vjerske zajednice koji djeluju u nas?

- Trenutačni fokus nam je širenje na druge zemlje, posebno na Bosnu i Hercegovinu, a kasnije i cijeli svijet. Tehnički razvoj platforme i sustava je konstanta, što znači da uvijek ima nešto što nije napravljeno ili treba poboljšati. Imamo dovoljno samostana u Hrvatskoj i svijetu, tako da nam druge vjerske zajednice nisu u interesu – odgovara Zoran Mičuda.

MONASTAYS TIM Monastays tim čine trojica ljudi te prijatelji projekta. Osim Zorana Mičude tu su još Ivan Orehovec (24), koji je netom završio zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) a trenutačno radi u Kanadi u Microsoftu, te Dorian Jakov Štern-Vukotić (23), razvojni programer s FER-a i freelancer. Dodatno, važan dio tima čine prijatelji projekta s Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Matej Trupina, Nikolina Verbić i Marija Tomas. - Svima nam je zajedničko da volimo rješavati probleme, doprinijeti društvu, biti kreativni i raditi ono što volimo – kaže Zoran Mičuda.