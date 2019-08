Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović poručila je u petak kako osuđuje svako nasilje uvijek i svugdje no i dodala kako se "ne može svaki incident koji se dogodi između hrvatskih građana raznih nacionalnosti kvalificirati a priori kao etnički incident odnosno etnički motivirano nasilje".

"Neću dopustiti da se to radi u Hrvatskoj jer vrlo je neugodno i neodgovorno kad političari počnu komentirati i etiketirati te incidente zanemarujući ili stvarne činjenice koje su utvrđene službenom istragom ili uopće ne brinući o tim činjenicama. To je vrlo opasno jer to izaziva novu spiralu nasilja, netolerancije i izgreda. Takvu vrstu političke neodgovornosti neću dopustiti", rekla je Grabar Kitarović u intervju za Dnevnik HTV-a za incidente kod Knina.

Uloga predsjednice države je, istaknula je, biti čimbenik stabilnosti, odnosno brinuti o tome da institucije države funkcioniraju. "U ovom slučaju institucije su reagirale odmah, vrlo učinkovito i vrlo brzo. Kad institucije ne bi reagirale onda bi moja dužnost bila pozvati na to, pozvati na detaljnu istragu. Riječ je o incidentu koji se još uvijek istražuje. Policije je poduzela sve potrebne radnje, izašli su na teren, napravili istragu, privedene su osobe, podignute su prijave protiv tih osoba, međutim istraga još traje", rekla je Grabar Kitarović.

Potvrdila je i kako je u kontaktu s nadležnim službama. "Izvješća primam, međutim istraga još nije gotova tako da ne želim komentirati pojedinosti tih incidenata", poručila je.

Na pitanje kamo je zadnjih dana nestala iz javnosti uzvratila je kako novinari rade svoj posao, a ona svoj. "Ja sam predsjednica RH, a ne dnevno politički komentator. Moja uloga nije hraniti nečije ideološke ili političke, a rekla bih čak i poslovne ambicije, a ponajmanje je moja uloga produbljivati podjele u hrvatskom društvu", ustvrdila je predsjednica Republike.

Izjavu predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da je Hrvatska čimbenik nestabilnosti u regiji nazvala je "u najmanju ruku bezobraznom" i vrlo neodgovornom.

"Gospodin Pupovac iznio je, nažalost, niz neistina na račun vlastite države. On mora shvatiti da je on zastupnik u Hrvatskom saboru, da predstavlja srpsku zajednicu u Hrvatskoj, hrvatske građane kojima je glavni grad Zagreb, a ne Beograd", rekla je Grabar Kitarović.